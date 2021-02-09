Зэк по имени «Ливингстон»

Футбол XXI века лично на меня навевает тоску, так как в нем редко случаются чудеса. И дело не в том, что все волшебники остались в прошлом, а в том, что разноцветные бумажки убили у большинства актеров в бутсах страсть к игре. Знаменитые тренеры — Жозе Моуринью и Арсен Венгер — не раз подчеркивали: нынешние футболисты выползают на зеленый газон только для того, чтобы заработать на красивую машину и большой дом. Впрочем, и многие современные коучи не вкладывают в свое ремесло душу и не чураются проворачивать вместе с бессовестными агентами не приносящие полевых побед трансферы. Но, к счастью, есть еще те, кого манящий стук мяча и шум трибун вдохновляют на подвиги и заставляют круто менять свою жизнь.

Про 46-летнего Дэвида Мартиндейла нужно, безусловно, снимать кино. И лучше — черно-белое. Потому что его история отнюдь не голливудская. Да и мячики в детстве парнишки из шотландского края были именно такого цвета. Он вполне мог бы стать футболистом. По крайней мере в академии самого титулованного клуба страны «Глазго Рейнджерс» Дэвида считали подающим надежды. Но талантливый тинейджер частенько пропускал тренировки, здорово поддавал в подворотнях, финтил с девочками и свой шанс играть на легендарном «Айброкс Парк» быстро упустил.

Не сложилось у Мартиндейла и с бизнесом. Паб и ресторан не приносили прибыли, а пожар в питейном заведении и вовсе отправил его в финансовый офсайд. Тут бы, как говорится, сдать целые бутылки и забить на черный пудинг. Однако загнанный в угол харчевник попросил помощи у криминальных структур. И не просто попросил, а, сойдя с мирной тропы, поплыл против течения, заделавшись кокаиновым инсайдом. Его даже называли правой рукой Александра Доннелли — главного наркобарона Глазго начала 2000-х. Вместе с ним Дэвид и угодил за решетку в 2004-м. Спустя шесть лет они дружно вышли на свободу, но вот дальше их дорожки разошлись. Доннелли предпочел снова продвигать кокс в массы и вскоре вернулся в казенный дом. А вот Мартиндейл, лишившийся всех сбережений и заплативший штраф в размере 100 000 фунтов стерлингов, взялся за учебники. Надо сказать, что, еще находясь под следствием, он поступил в эдинбургский университет Хериота-Уатта. И после отсидки совершил мощный образовательный рывок, получив в награду диплом, позволяющий заниматься управлением в строительных проектах. Но дела «кирпичные» особого удовольствия не приносили, и в свободное время Мартиндейл пылил за юниорский клуб «Уитберн» и начал тренировать любительскую команду «Броксберн Атлетик».

Правда, душа Дэвида, прозевавшего однажды свой голевой шанс, жаждала настоящего спектакля в футбольном театре. Попасть в него с парадного входа известному зэку, разумеется, было нереально.

Выручили верные друзья. Они порекомендовали вставшего на путь исправления наркокурьера профессиональному клубу «Ливингстон», за который Дэвид всегда болел. И гуманные «львы» взяли Мартиндейла на позицию… волонтера. «Авторитет» накачивал мячи, чинил столы и стулья, следил за газоном, убирал на стадионе после матчей, разносил воду и выполнял прочую мелкую работенку за еду и символическую плату. Причем, когда вся «прогрессивная» шотландская общественность спустила всех собак на «львов» за то, что они «приютили» бывшего нарушителя закона, клуб всеми лапами встал на защиту исполнительного добровольца. Параллельно Дэвид поступил на тренерские курсы и добыл лицензию УЕФА. Примечательно, что все документы Мартиндейл подавал через североирландскую ассоциацию футбола, так как высокое начальство в юбках не решилось зажечь зеленый свет «опасному» студенту.

Дэвид Мартиндейл (в центре). Фото: Craig Foy / Getty Images

А дальше происходит цепочка очевидно-невероятных событий. В 2016 году команду, проводящую домашние встречи на «Тони Макарони Арене», возглавил Дэвид Хопкин, с ходу предложивший необычному мужчине на побегушках место своего ассистента. И Мартиндейл с радостью меняет отвертку и гвозди на планшет и свисток. Тем не менее тактические схемы двух Дэвидов не срабатывают: «Ливингстон» вылетает из чемпионшипа в первую лигу. Казалось, финита ля комедия. Но нет. «Львиные» боссы дают дуэту еще одну попытку. Тезки собрались, наморщили лбы и за пару лет вывели заштатный коллектив в премьер-лигу! На волне успеха основной коуч отказывается продлевать контракт и уезжает творить в Англию. Вместо него на капитанский мостик приглашают Гэри Холта, который неожиданно для многих оставляет Мартиндейла своим помощником. Два сезона очередной «полууголовный» тандем трудился довольно успешно: «Ливингстон» превратился в крепкого середняка, закрепившись в элитном дивизионе. Но старт нынешнего турнира не задался, и Холт подал заявление об уходе. А клуб, девиз которого — «Храбро покоряем всех», плюнул на реакцию футбольных властей, грозивших «львам» санкциями за «возвышение Дэвида», назначил-таки Мартиндейла на расстрельную должность. Это смахивало на разумное безумие, тянувшее без всякого преувеличения на Книгу рекордов Гиннесса. В поддержку смелого рулевого, чье прошлое не давало покоя завистникам и недоброжелателям, выступили ученый и доктор права Фил Скрэтон, а также одиозный политик Ханна Барделл.

И новоиспеченный главный менеджер с криминальным бэкграундом не подвел: под его руководством «черно-янтарные» с конца ноября одержали восемь побед и трижды сыграли вничью с разницей мячей 20:5,

а после зимних каникул прорвались в финал Кубка лиги. Каков сюжет? Крутой коуч расстался с приставкой «и.о.» и заслужил полный карт-бланш, а чопорная шотландская ассоциация, вставлявшая палки в колеса, официально реабилитировала Мартиндейла, признав его «подходящим и правильным человеком для работы в футбольном клубе».

Самому же Дэвиду, завоевавшему сердца скептически настроенной публики и продолжающему писать изумительную пятнистую сказку, по его собственным словам, сложнее всего было объяснить 8-летней дочке Джорджии, за что и почему он оказался когда-то в тюрьме…