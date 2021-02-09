Слишком тяжелый атом

В интервью телеканалу CBS, показанном накануне Супербоула — финала по американскому футболу, — президент Джо Байден отклонил возможность того, что Вашингтон первым снимет санкции против Ирана, чтобы вернуть иранцев к соблюдению условий соглашения по ядерной программе. Президент США считает, что сначала иранцы должны вернуться к выполнению всех ограничений, которые были наложены в 2015 году.

Несмотря на выход Дональда Трампа из иранской сделки, остальные страны, подписавшие Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — Франция, Германия, Великобритания, Россия и Китай, — попытались сохранить соглашение. Тегеран отказался вести переговоры, пока санкции США остаются в силе. Важно, что Байден готов обсуждать этот вопрос с другими странами, договариваться. Трамп же действовал, консультируясь с самим собой или самым ближним кругом.

В начале января Иран объявил о возобновлении углубленного обогащения урана в нарушение условий соглашения 2015 года. Международное агенство по атомной энергии также сообщило в прошлом месяце ООН о том, что Иран начал изготавливать оборудование для производства металлического урана, который может быть использован для ядра ядерной боеголовки.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в воскресенье, что США должны снять санкции до того, как Иран выполнит свои обязательства по ядерным соглашениям. «Иран выполнил все свои обязательства по сделке, а не Соединенные Штаты и три европейские страны. Если они хотят, чтобы Иран вернулся к своим обязательствам, Соединенные Штаты должны это сделать на практике. <...> Отмените все санкции», — цитирует Хаменеи государственное телевидение. «Затем, после проверки правильности снятия всех санкций, мы вернемся к полному соблюдению», — добавил аятолла. В ноябре прошлого года министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна «автоматически» вернется к своим обязательствам, если Байден отменит санкции, введенные Трампом.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото: Getty Images

На слушаниях в сенате по его утверждению в должности госсекретаря в прошлом месяце Энтони Блинкен заявил, что если Иран сделает первый шаг и вернется к соблюдению условий сделки в том виде, в каком они сейчас написаны, «мы тоже это сделаем». «Но мы будем использовать это как платформу для поиска более длительного и прочного соглашения, а также для решения других вопросов, особенно связанных с ракетами и другой дестабилизирующей деятельностью», — сказал Блинкен сенаторам, добавив, что «мы находимся далеко от этого».

СВПД был принят в июле 2015 года «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение сняло санкции с Ирана, нанесшие ущерб его экономике и сократившие экспорт нефти примерно вдвое. В обмен на смягчение санкций Иран согласился ограничить свою ядерную программу до истечения срока ее действия в 2025 году.

США и их европейские союзники считают, что у Ирана есть амбиции разработать ядерную бомбу. Тегеран отвергает это утверждение.

В 2018 году Трамп объявил о выходе из иранской сделки, назвав ее «худшей сделкой в истории». Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

При 45-м президенте отношения между двумя странами ухудшились настолько, что они оказались на грани войны, отмечают американские СМИ.

Летом 2019 года череда нападений в Персидском заливе усугубила ухудшение отношений. В июне американские официальные лица заявили, что иранская ракета класса «земля — воздух» сбила американский военный беспилотник наблюдения над Ормузским проливом. Иран заявил, что самолет находился над его территорией.

Этот удар был нанесен через неделю после того, как США обвинили Иран в нападении на два нефтяных танкера в районе Персидского залива, и после того, как в мае были атакованы четыре танкера.

Фото: ЕРА

США в июне ввели новые санкции против иранских военных лидеров, которых обвинили в уничтожении беспилотника. Эти меры также были направлены на блокирование финансовых ресурсов для Хаменеи.

Напряженность вновь возросла в сентябре 2019-го, когда США обвинили Иран в нанесении ударов по крупнейшему в мире нефтеперерабатывающему заводу и нефтяному месторождению в Саудовской Аравии. Эта атака вынудила королевство вдвое сократить добычу, спровоцировав самый большой скачок цен на нефть за последние десятилетия, и возобновила опасения новой войны на Ближнем Востоке. Иран утверждает, что не он стоял за этими нападениями. Ответственность тогда взяли на себя йеменские повстанцы.

В январе прошлого года США нанесли авиаудар, в результате которого в аэропорту Багдада погиб Касем Сулеймани, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, которого в Америке называли «главным иранским военным».

В ответ иранский режим еще больше сократил соблюдение международного ядерного соглашения.

В сентябре США объявили о вступлении в силу санкций ООН против Ирана и пообещали наказывать его за несоблюдение СВПД, несмотря на то что страна вышла из соглашения. «Соединенные Штаты ожидают, что все страны — члены ООН будут в полной мере соответствовать своим обязательствам по внедрению этих мер. В дополнение к оружейному эмбарго они включают такие ограничения, как запрет Ирану участвовать в обогащении и переработке урана, запрет на испытания и разработку Ираном баллистических ракет и санкции на передачу технологий, связанных с атомом и ракетами», — заявил тогдашний госсекретарь США Майкл Помпео. США также пригрозили тем странам, которые не согласятся с этим решением. О том, что Совет Безопасности ООН не принимал решения о возобновлении санкций, а у США подобных полномочий нет, заявили представители Евросоюза (в лице главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля), России и Ирана.

В октябре США наложили санкции на 18 иранских банков в попытке отрезать Иран от международной финансовой системы. В заявлении, опубликованном на сайте Министерства финансов США, говорится, что санкции не затронут переводы денег на покупку продовольствия, лекарств и медицинского оборудования.

Месяц спустя под Тегераном был убит ведущий иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде. Иранское правительство заявило, что за убийством с применением автоматического стрелкового орудия, управлявшегося дистанционно, стоит Израиль при поддержке США.

Похороны иранского ученого ядерщика Мохсена Фахризаде, 30 ноября 2020 года. Фото: Iranian Defense Ministry / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Байден собирается вернуть отношения с Ираном как минимум на «дотрамповский» уровень, однако в сроках достижения позитивных подвижек внутри его администрации мнения различаются, отмечает издание The Insider.

В ходе президентской гонки Байден предполагал, что довольно быстрый разворот может быть возможен, если иранский режим вернется к первоначальным условиям СВПД. «Если Иран вернется к соблюдению своих ядерных обязательств, я вновь войду в СВПД в качестве отправной точки для работы вместе с нашими союзниками в Европе и другими мировыми державами над расширением ядерных ограничений сделки»,— заявил Байден еще в августе 2019 года. «Это обеспечило бы критический первоначальный взнос для восстановления доверия к США, сигнализируя миру, что слово Америки и международные обязательства снова что-то значат».

Байден последовательно описывал эту сделку как источник региональной стабильности и основу для дальнейшей дипломатии, а не как конечную точку в американо-иранских отношениях.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан назвал возвращение к сделке «критическим ранним приоритетом», предположив, что оно может быть достигнуто довольно скоро.

Однако новый госсекретарь Энтони Блинкен говорит о восстановлении этого соглашения как о более сложном процессе. «Мы еще далеки от того, чтобы вернуться к сделке, — сказал он во время слушаний по утверждению в сенате. Блинкен несколько раз — в речах или интервью — повторил тезис: возобновление соглашения и проверка его соблюдения будут идти медленно. Санкции США пока останутся в силе. Иран, может быть, отделяет всего несколько недель от накопления достаточного количества расщепляющегося материала для ядерного оружия, заявил Энтони Блинкен в интервью NBC News. Впрочем, страхи по поводу предполагаемой близости Ирана к бомбе не являются чем-то новым, и большинство здешних экспертов считают, что даже с учетом недавней активности Иран находится на расстоянии года или более от завершения работы над созданием ядерного оружия.

Тегеран требует, чтобы США «действовали эффективно, чтобы отменить санкции, дать доступ к нашим собственным средствам, разрешить легкий экспорт нефти и разрешить передачу нефтяных доходов, судоходство и страхование», заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. С этой целью иранский парламент установил воскресенье, 21 февраля, в качестве крайнего срока для снятия санкций. «Если администрация США не выполнит свои обязательства и не снимет санкции в кратчайшие сроки, это уничтожит возможность участия в ядерном соглашении», — написал на прошлой неделе в газете «Нью-Йорк Таймс» посол Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Налицо стремление двух сторон вернуться к сделке и снятию американских санкций, но для них принципиально, чтобы первый шаг был сделан не ими. Байден и режим мулл не готовы здесь уступать друг другу. Вспомним классиков: утром деньги, вечером стулья. Иных условий «душа не принимает».