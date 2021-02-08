За коммунистом пришли ранним утром

Полиция возбудила в отношении коммуниста Николая Бондаренко административное дело по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение порядка организации митинга») за участие в протестной акции 31 января. Областной депутат считает, что действия правоохранительных органов связаны с его намерением выдвигаться в Госдуму.

Николай Бондаренко. Фото из соцсетей

Ничем не хуже Навального

Как сообщает саратовское ИА «Свободные новости», неизвестные позвонили в квартиру Бондаренко через домофон рано утром и попросили убрать автомобиль, якобы мешающий соседям выехать с парковки. Когда депутат вышел в подъезд, его задержали и доставили в отдел полиции по Фрунзенскому району Саратова. Видео задержания политик выложил на своем ютуб-канале «Дневник депутата».

«Надеюсь, что это только первая ласточка», — отметил депутат и предположил, что полицейское преследование связано с его планами баллотироваться на предстоящих выборах в Госдуму и составить конкуренцию спикеру Вячеславу Володину. Отметим, что весной прошлого года Бондаренко обогнал именитого земляка в рейтинге доверия политикам, составленном по результатам опроса Левада-центра. Молодой коммунист занял 11-ю строчку, а спикер ГД — только 19-ю. Бондаренко опередил также Дмитрия Пескова и Рамзана Кадырова.

О своем намерении побороться за федеральный мандат Бондаренко заявил в пятницу, 5 февраля.

«Я, как любой другой коммунист и революционер, всегда оцениваю свои шансы. Чем больше действий, тем сильнее противодействие.

Сейчас мы видим, как закрыли Навального. Я вполне уже примеряю на себя уголовные статьи», — предупредил на пресс-конференции будущий кандидат.

Фракция КПРФ областной думы обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой «прекратить произвол силовых структур и расправу над политическими оппонентами». Саратовские депутаты ГД от КПРФ Валерий Рашкин и Ольга Алимова провели «встречу с избирателями» у здания приемной президента, встав с плакатами «Свободу Николаю Бондаренко», «Нет политическим репрессиям» и «Руки прочь от депутата-коммуниста Бондаренко».

Фото из соцсетей

Саратовская полиция составила в отношении Николая Бондаренко протокол по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения митинга») за участие в несанкционированной акции 31 января. Бондаренко и его коллега по областной думе коммунист Александр Анидалов присутствовали на шествии, чтобы, по их словам, «наблюдать за законностью действий правоохранительных органов». После митинга областные депутаты пришли к Фрунзенскому отделу полиции, чтобы узнать о судьбе нескольких задержанных.

Всего в шествии, по разным оценкам, участвовало около 700 саратовцев. В течение недели в отношении 41 из них были возбуждены административные дела. Николай Бондаренко стал 42-м задержанным.

Напомним, что всероссийскую известность молодой саратовский коммунист получил два года назад после скандала с саратовским министром занятости Натальей Соколовой, сделавшей наблюдение о цене «макарошек». Николай Бондаренко поспорил с чиновницей после заседания рабочей группы комитета по соцполитике, на котором обсуждался вопрос о прожиточном минимуме пенсионера, установленном в размере 8 278 рублей. Этот показатель нужен для расчета социальной доплаты к пенсии: если пенсионер не работает и получает меньше минимума, разницу покроет бюджет. Если регион сделает местный прожиточный минимум выше общероссийского, платить придется из собственных средств. А если ниже, то расходы возьмет на себя федеральная казна. Дотационный регион не может позволить себе слишком большой минимум.

Бондаренко предложил Соколовой устроить телешоу и проверить, можно ли целый месяц питаться на 3,5 тысячи рублей (примерно такая доля прожиточного минимума отводилась на покупку продуктов). Соколова ответила, что сможет «приготовить огромное количество блюд» из дешевых сезонных овощей и макарон, которые «стоят всегда одинаково».

Видеозапись беседы попала в саратовские СМИ, а затем на ЦТ. Три дня спустя Соколову уволили. Несмотря на исчезновение оппонентки, Николай Бондаренко провел обещанное шоу и три недели питался по «министерской диете», фиксируя происходящее на своем ютуб-канале. Канал в результате набрал больше миллиона подписчиков, а депутат сбросил 7,5 килограмма.

Отметим, что прожиточный минимум саратовского пенсионера, установленный областной думой на 2021 год, всего на 288 рублей больше скандального показателя двухлетней давности и составляет 8 566 рублей.

Король хайпа

32-летний Николай Бондаренко был избран в областную думу в сентябре 2017 года. В его одномандатном округе накануне голосования вдруг снялся кандидат от «ЕР». Всего представители КПРФ занимают пять мест в региональном парламенте нынешнего созыва.

Перформансы молодого коммуниста — пожалуй, единственный повод, привлекающий местных журналистов на заседания заксобрания,

выполняющего техническую функцию одобрения инициатив партии и правительства. Забавное случается почти каждый месяц. Например, в январе прошлого года Николай Бондаренко обвинил в угрозах единоросса Николая Бушуева, который якобы обещал ему «набить морду» за съемки заседания думы для ютуб-канала.

В феврале коммунист утверждал, что другой единоросс, Алексей Антонов, столкнул его с лестницы после заседания рабочей группы комитета по госстроительству. Антонов, в свою очередь, уверял, что соперник устроил инсценировку. Отметим, что оба депутата в тот момент претендовали на освободившееся место в Совете Федерации. Эксперты оценивали шансы единоросса Антонова, выдвинутого региональным политсоветом и утвержденного генсеком партии Андреем Турчаком, как высокие. Однако после скандала с лестницей кандидатура была пересмотрена.

Самой зрелищной оказалась июньская драка представителей КПРФ и «ЕР», произошедшая на заседании мандатной комиссии, где обсуждался вопрос о лишении Бондаренко права слова. Единоросс Анатолий Ципящук метнул пластиковую бутылку с водой в голову Николая Бондаренко, а представитель «ЕР» Дмитрий Чернышевский применил к молодому оппоненту борцовский прием с захватом за шею. Депутаты от КПРФ отбили товарища.

На следующем заседании Бондаренко поставил на свою трибуну полный кулер с надписью «Оружие депутата».

Протестный реквизит коммунисты приносят в думу довольно часто. В прошлом году на заседаниях были использованы громкоговорители с сиренами и баннеры с различными посланиями, адресованными «жуликам и ворам». Последний раз транспарант с надписью «Нет политическим репрессиям!» был вывешен 4 февраля, в разгар задержаний участников протестных акций.

Самой заметной оппоненткой звездного коммуниста называют депутата от «ЕР» Юлию Литневскую. Почти на каждом заседании молодые политики находят друг для друга пару «ласковых» эпитетов, а когда слова заканчиваются, продолжают пикировку при помощи художественных средств: Бондаренко приходит в лицевой маске с призывом «Путина в отставку», а Литневская — с надписью «Нет красному террору». Однажды она подарила идеологическому сопернику откровенное платье и сравнила его с Ольгой Бузовой. Приняв подарок, Бондаренко пообещал отдать наряд в приют для беспризорников.

Скриншот из видео «Он вам не Колян»

Летом прошлого года на ютуб-канале под названием «Штаб Навальный Саратов» появилось видео под названием «Он вам не Колян». В ролике рассказывалось, что коммунист получает около 30 миллионов рублей в год дохода от подконтрольных ему фирмы «Химинвест» и управляющей компании «Красная». Координатор штаба Навального в Саратове Дмитрий Цибирев заявил, что команда не имеет отношения к этому видео. Николай Бондаренко предположил, что подложное расследование заказали местные чиновники и единороссы. Как рассказал депутат саратовскому ИА «Свободные новости», компания «Химинвест», которой он руководил 10 лет, давно «продана за символическую сумму».