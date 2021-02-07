В отечественном информационном пространстве существует почтенная традиция, возникшая задолго до Путина и даже большевиков. Подозреваю, задолго и до царя-реформатора Петра Первого. Традиция, о которой веду речь, — это чтение между строк. Суть ее проста: стоит кому-то из высокопоставленных чиновников что-то из себя извергнуть, как тут же общественность тщится интерпретировать сказанное в контексте скрытых смыслов.

Традиция междустрочья сыграла с общественностью злую шутку.

Со временем народ, приученный напрягать скрытыми смыслами все начальственные высказывания подряд, разучился отделять реально значимый дискурс от проходных фраз, лишенных подтекстов и задних мыслей.

Печальным итогом нашего коллективного невроза стало утверждение конспирологии как универсальной формы народного мышления.

На витиеватый пролог сподвигло меня интервью, которое на днях дал ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В 30-минутной беседе Борис Юрьевич имел неосторожность поделиться личными сомнениями в «логичности вывода финансов», практикуемой в самой популярной в РФ форме собственности — индивидуальном предпринимательстве (ИП).

Дословно г. Титов сказал следующее: «Во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица — компании. В компаниях… — разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги… Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность».

Если не читать между строк, не выискивать скрытых смыслов и не подозревать лютый заговор, придется признать, что омбудсмен вообще ничего, выдающего личную, тем более государственную интенцию, не сказал. Он всего лишь указал на два обстоятельства из категории «Земля круглая», а именно:

форма собственности под названием ИП — это химера постсоветского государственного строительства, не имеющая — действительно! — в мире аналогов;

правовой и финансовый статус ИП противоречит логике и здравому смыслу.

Тем временем наша общественность, возгнав себя в состояние привычного эсхатологического экстаза, бойко вычленила титовское междустрочье и мигом его интерпретировала: перед нами коварный «взрослый» вброс со стороны власти, направленный на зондирование общественных настроений на предмет упразднения статуса ИП»!

Зачем нужен этот «вброс»? Ясное дело зачем: чтобы еще яростнее обдирать и без того хилую липку народного благосостояния.

Я, конечно, ценю народные традиции (в том числе и междустрочье), но от воинственного изнасилования действительности и низведения ее до уровня низкопробной пропаганды испытываю уже почти физическую тошноту.

Факт того, что в РФ сегодня зарегистрировано 3,3 миллиона индивидуальных предприятий, а традиционных юридических лиц только 2,4 миллиона, ровным счетом ничего не говорит об ущербности или не ущербности ИП как формы собственности. Он говорит лишь о том, что в среде малого и среднего бизнеса ИП популярнее, чем ООО, и больше ничего.

Популярность ИП, однако, вытекает не из его достоинств (которых нет, потому что это химерическое образование), а из недостатков ООО.

Недостатки эти чудовищные и связаны со стигматами советского делопроизводства, которое 104 года назад поручили вести кухаркам и революционным матросам. Как следствие ООО как форма собственности оказалось изъедено патологической бюрократизацией и неподъемными налогами.

Химерическая конструкция под названием «индивидуальный предприниматель» была сооружена на руинах Советской власти в начале 90-х годов с единственной целью — поставить под контроль фискальных органов невесть откуда взявшуюся народную деловую инициативу.

Фото: ТАСС

Да не подумает читатель, что автор выступает сейчас в роли государственника и непримиримого борца с частным предпринимательством. Свое первое ИП (тогда это называлось ИЧП — индивидуально-частное предприятие) я зарегистрировал в 1994 году и с тех пор ни одного дня не проработал вне рамок частного бизнеса. Так что поверьте, для меня лично это очень болезненная тема и единственная моя печаль — как можно скорее найти выход из правового тупика.

Так вот, после упразднения Советской власти государственные мужи придумали статус ИП для «упаковки» частной инициативы граждан, не претендующих на разворовывание государственной собственности. Именно так и никак иначе.

«Красные директора» в тесной спайке с бывшими партийными функционерами и всепроникающими «органами» практиковали совершенно иной вид предпринимательства. Их бизнес строился на ваучерах, оперировал неограниченными кредитными ресурсами, имел быстрый и прямой доступ к гослицензиям, льготам и международной торговле, оперировал денежными потоками иного порядка и по совокупности обстоятельств органично вписывался в традиционную для цивилизованного мира форму собственности — ООО (аналог Ltd, PLC, LLC, AG, GmbH, S.p.A., s.a.r.l. и т.п.).

Пассионарную часть населения, лишенную возможности отщипнуть от общенародного добра, определили сначала в ИЧП, затем в ПБОЮЛ, затем в ЧП, под конец — в ИП. Смена аббревиатур не меняла сути явлений: всё перечисленное как было, так и осталось химерической формой собственности, которая на уровне метафоры отлично вписывается в понятие «лимб» — так в топографии католицизма называется место между раем и адом, зарезервированное для всех недогрешников и недоправедников.

Читаю реакции частных предпринимателей России на «войну», объявленную частному предпринимательству Кремлем (войну, к слову, совершенно гипотетическую, ибо она высосана невротизированным обывателем из междустрочья интервью Титова), и диву даюсь:

«3,3 млн ИП-шников в стране — это же ***** много. Если с каждого взять на 100 рублей больше налогов — а в этом, насколько я понимаю, основная задача реформы — это же какое пополнение бюджета! Понятно, что люди в правительстве сидели и смотрели, как все эти деньги уходят мимо ершика, и им было очень обидно. На бизнес-сообщество эта реформа, если она случится, повлияет крайне негативно».

«Кошмар, катастрофа. У малого бизнеса основная проблема — налоги на зарплаты: НДФЛ и соцвзносы. В сумме это почти 40% — если зарплаты белые. В сфере услуг мало кто может себе такое позволить».

То есть, вы понимаете, в чем суть страшилки: власть хочет упразднить ИП, чтобы собрать больше налогов! Почему так? Потому что, случись ликвидация формата ИП, частные предприниматели будут вынуждены податься либо в ООО, либо в «самозанятые».

Проблемы ООО мы уже поминали: адское делопроизводство и непристойные налоги, заставляющие ООО работать в черную (в первую очередь это относится к выплате заработных плат наемным работникам). Сюда можно добавить и сложности с обналичиванием, которые, впрочем, являются прямым следствием лютого налогообложения. Будь налоги вменяемыми, потребности уходить в нал не возникало.

У формата самозанятости — тоже свои проблемы: ограничение дохода в 2,4 миллиона рублей в год и запрет на наемных сотрудников.

2,4 миллиона рублей — это 31 тысяча долларов в год, 2600 долларов в месяц. Для многих сфер, традиционно предпочитающих работать в формате ИП, это реальная проблема. Я не специалист в области дизайна или, например, косметических салонов, но могу сказать о близком мне IT: за такие деньги квалифицированный «айтишник», обеспечивающий аутсорсинг компаниям из Южной Кореи, США, ЕС, Китая, Тайваня, Японии, Таиланда, Австралии, Бразилии, пальцем шевелить не станет.

Из проблем форматов ООО и самозанятости можно вывести преимущества формата ИП:

возможность использовать упрощенную систему налогообложения (УСН) «Доходы» (6% со всех поступающих средств) или патентную систему налогообложения (ПСН) с фиксированной годовой оплатой патента;

отсутствие ограничения годового дохода в 2,4 миллиона рублей;

возможность нанимать работников.

Если на этом остановиться, может показаться, что ИП — это и в самом деле последняя палочка-выручалочка пассионарного постсоветского человека, которую вот прямо сейчас Кремль (между строк из уст Титова) пытается отобрать. Зачем? Ну как же: сам Путин говорил, что предприниматель — это жулик. Ну, или не говорил. Или говорил, но в другом контексте. Какая разница, если на кон поставлено выживание маленького предпринимателя?!

Я, впрочем и с вашего позволения, на перечислении достоинств ИП останавливаться не стану. Хотя бы для того, чтобы стало понятно, почему я так настойчиво педалирую химеричность этой формы собственности.

Дело в том, что платой за фискальные и делопроизводственные преимущества ИП выступает столь вопиющее и чреватое катастрофическими последствиями поражение в правах, что говорить о каких бы то ни было достоинствах этой формы собственности можно только в состоянии воспаленного сознания:

ИП отвечает по долгам бизнеса всем своим личным имуществом!

Вы не поверите, но эта фраза обессмысливает само понятие «частного предпринимательства» в том виде, как оно существует в западной цивилизации. В XV веке в Англии право ограниченной ответственности (limited liability) воспринималось как высочайшее благо и было даровано Короной лишь торговым гильдиям и монастырям. В XVII веке этим высшим благом удостоились торговые монополии вроде East India Company. И лишь в начале XIX века (в 1811 году) штат Нью-Йорк впервые узаконил limited liability, отделение деловых обязательств от личных средств и имущества владельцев бизнеса в том виде, как это общепринято сегодня в цивилизованном мире.

Сепарация обязательств бизнеса и личного имущества — это высочайшее достижение свободного предпринимательства, поэтому дико и неуместно смотрятся общественные стенания по поводу намерений власти ликвидировать химерическую недотыкомку под названием ИП, с помощью которой государство перманентно держит каждого частного предпринимателя в подвешенном за… (не буду уточнять, какую часть организма) состоянии.

Чтобы совсем уж была понятна моя мысль: статус ИП — это кошмар для бизнеса, поэтому чем скорее он будет ликвидирован, тем лучше.

Самое трагичное, что в пылу междустрочной интерпретации интервью Титова общественность упустила из виду объект, реально заслуживающий усилий в плане критического осмысления. Вместо того чтобы плакаться о судьбе ИП, гораздо продуктивнее сконцентрировать энергию общества на требовании реформирования органичных форм собственности — ООО и самозанятости.

Тем более что их изъяны лежат на поверхности: в ООО необходимо вернуть налогообложение в рамки пристойности и устранить бюрократизацию делопроизводства. У самозанятых нужно убрать атавизм советской уравниловки — ограничение дохода смехотворной по современным меркам цифрой.

После этого не только можно, но и нужно ликвидировать формат ИП — главный пережиток советской ненависти к частной инициативе. Остается удивляться, почему так мало людей осознает, что ИП — это самый действенный инструмент в руках победившего пролетариата для реализации вожделенного сценария с легендарными рябчиками и ананасами, которые пассионарные граждане будут потреблять в свой последний день.