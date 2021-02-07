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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
Факультеты нужных вещей
Студент, изучающий право, защищает задержанных на митингах и зовет своих однокурсников на помощь
Илья Гантварг. Фото: Елена Лукьянова \ «Новая»
Татьяна Васильчукспецкор
Илья Гантварг — студент 3-го курса факультета права Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Последние несколько дней Илья провел в судах, защищая задержанных на акциях протеста. По его словам, студенты юридических факультетов обучены всему, что нужно знать для участия в административном процессе. Поэтому он записал видео, в котором призвал своих однокурсников последовать его примеру и применить знания на практике. Трое студентов уже откликнулись — так из инициатив отдельных людей складываются новые сети солидарности. Гантварг рассказал «Новой», как проходило его первое судебное заседание и почему при желании защитником может стать любой человек. Утром, 6 февраля, стало известно, что к Илье Гантваргу пришли с обыском — он проходит свидетелем по уголовному делу о «перекрытии дорог» в Петербурге.
— Это ваш первый опыт работы в качестве защитника в суде?
— Да, первый. Я был свидетелем того огромного количества задержаний — рекордного для России. И мне было понятно, учитывая устоявшуюся практику, что людей, которые давно занимаются защитой, катастрофически не хватает. Они писали везде: «Господи, у нас не хватает рук, мы не знаем, как защищать это огромное количество людей». В один момент мне написала знакомая юрист и спросила: «Илья, ты не хочешь принять участие?». Я сказал: «Да, хочу, давай».
— Помните, к кому поехали первый раз?
— Помню. Свой первый суд, так сказать. Было, конечно, очень страшно, потому что я как защитник никогда не участвовал в суде. Это достаточно большая ответственность. Я примерно представлял, как это происходит, из теоретического университетского опыта, но практически никогда не испытывал. В целом, получилось нормально. В паре моментов я допустил ошибки, судья начала на меня кричать: «Господи, как вы смеете, вот вы должны были заявить ходатайство сейчас». Я говорю: «Ваша честь, я не так понял».
Она начала орать на меня: «Я здесь веду процесс, не вы. Вы должны были подать ходатайство». — Я говорю: «Извините, пожалуйста, ваша честь, я не так понял, мне казалось, вы спрашиваете, есть ли отводы к составу суда. Отводов не было, ходатайство есть». — Она такая: «Вот, ужасно». Но в целом я испытал чувство какого-то спокойствия, когда понял, что это все дико похоже на школу.
Нынешние российские судьи в целом больше напоминают школьных учительниц.
А так как в школе я был хорош исключительно в хулиганстве, то я нашел нечто близкое мне: судья пытается вести процесс, а я никак не могу понять, что происходит. Но уже на второй раз я зашел, понимая, что мне предстоит.
— А как сами подзащитные относятся к тому, что у вас еще небольшой опыт защиты в судах?
— В целом, конечно, хорошо. Потому что это люди, которые провели сутки в отделе полиции, они абсолютно не понимают, что им предстоит. Они никогда не принимали участие в таких судилищах. Конечно, хорошо, что приходит какой-то человек и начинает им рассказывать, что будет, как мы сейчас проведем процесс, дает какие-то советы — не нужно быть семи пядей во лбу юристом, чтобы провести процесс по делам об административных правонарушениях. Там в целом все достаточно легко, так как дела типовые. Я говорю: «…здесь такое-то нарушение и такое-то, давайте вы займете такую позицию — я ее поддержу, дальше мы будем обжаловать, пойдем в ЕСПЧ». ЕСПЧ, скорее всего, будет говорить о том, что эти решения вынесены с нарушением, и будет присуждать компенсации.
Я вижу свою задачу как защитника так: прийти в процесс для того, чтобы грамотно обозначить нарушения в протоколе, в рапортах сотрудников полиции, в каких-то моментах самого ведения процесса, и потом уже, чтобы это получили юристы, которые будут отправлять жалобу в ЕСПЧ. Чтобы заявить наибольшее количество нарушений, чтобы получить соответственно наибольшую вероятность присуждения какой либо компенсации.
— На днях вы записали видео, в котором рассказали о своей первой победе: задержанному дали штраф в 10 тысяч рублей вместо ареста. Может быть, вы для себя отметили, что пошло не так, как обычно?
— Кое-что пошло по-другому. Это была уже вторая неделя протестов, спецприемники заполнены. Я абсолютно никак не отождествляю себя с этим успехом, потому что по качеству процесса, который вела судья, было все то же самое. Судья была не очень заинтересована в процессе, у нее там огромное количество дел лежит, и ей это спихнули. Единственное, что я заметил: моего подзащитного, которому дали штраф, очень жестко задержали, и он был весь грязный, у него была ссадина на лбу.
И единственный момент, когда я увидел какой-то проблеск человечности в судье: она на него так посмотрела, спросила: «Это вас так задержали?» — Он ответил: «Да». — «И на лбу ссадина это дополняет?» — <спрашивает судья>. — Он говорит: «Да-да, по каким-то причинам меня так жестко задержали». Она на него так посмотрела и говорит: «Понятно». Больше эмоций никаких не высказала.
Но я все-таки считаю, что данного рода дела проходят по разнарядке, сверху им спускают, говорят: «Пятерых арестуйте, пятерым дайте штраф». Поэтому, думаю, вероятнее всего, она решила, что личность моего подзащитного такая, что пусть он лучше выплатит штраф.
— В видео, которое вы записали, вы сказали, что процесс по КоАПу несложный. В чем с юридической стороны его «несложность»?
— Все процессы между собой более или менее похожи. Когда мы имеем дело с процессом по КоАПу, в большинстве случаев само рассмотрение дела по существу занимает не очень много времени, потому что и доказательств там не очень много. По КоАПу четко видно, каким должен быть протокол, чтобы он был допустимым доказательством.
Мы смотрим на протокол, видим нарушения: время неправильно поставлено, место задержания неправильно указано, и мы говорим: «В законе написано иначе, данный протокол не может быть доказательством в этом процессе». Мы видим, что зачастую доказательством служит такая видеозапись, которая в нормальном процессе никогда бы не являлась доказательством. Человек, который прошел курс уголовно-процессуального права и в целом представляет, что такое нормальное доказательство, а что — нет, понимает, что эта видеозапись сделана в другом месте. Она никак не относится к процессу.
Административное правонарушение — это не уголовное преступление с точки зрения сложного юридического состава. Это обычно деяние, которое совершилось за пять минут.
Разобрать административное правонарушение и сказать, что там не за что привлекать, намного легче, чем разобраться в составе уголовного преступления.
В целом за один-два процесса ты уже вникаешь и понимаешь, как стоит поступить.
— Сколько времени у вас сейчас занимает работа в судах?
— Последние три дня я посвятил этому каждый свой день. Я встаю утром, выхожу из дома, мне сказали, где нужна помощь, и я туда поехал — провел там весь день. Из-за этого, конечно, накопилось огромное количество долгов по учебе. Поэтому сегодня я занимался исключительно тем, что разгребал то, что не сделал за последние три дня.
— А в университете преподаватели знают о вашей юридической практике?
— Нет, преподаватели вряд ли знают. Но после того как я сделал в твиттере запись: «Ура, первый штраф!» — мне написали три человека с моего факультета. Сказали: «Илья, мы тоже хотим». — И я им сказал: «Окей, давайте, это несложно, я вам все покажу, скажу, с кем связаться». Хорошо, что появилась какая-то студенческая солидарность, что ли. Основной своей заслугой я теперь вижу не то, что человеку дали штраф, а то, что удастся привлечь побольше людей к этому всему.
— В университете вам могут теоретически зачесть эту работу за практику?
— Теоретически это невозможно, потому что практику нам нужно проходить в каком-нибудь юрлице, у работодателя. И у администрации есть свой набор, по которому могут распределить. Но если хочется пройти практику в суде, то там нужно идти помогать секретарю суда или что-то типа того. Как защитник — конечно, нет.
— Может быть, вы думали, кто еще мог бы проявить такой жест солидарности и оказать поддержку задержанным? Может, в том числе студенты других факультетов могли бы что-то сделать?
— Мне кажется, любую форму поддержки может проявить студент любого факультета. Конечно, в помощи задержанным. Основные моменты упираются в то, что: первое — людей нужно как-то вытаскивать, второе — если людей вытащить не получилось, им нужно сделать передачку.
Студенты юридических факультетов как-то больше подходят под это все, но это абсолютно не мешает даже студентам-журналистам прийти и сказать: мы тоже хотим помогать в суде. Потому что это все дело непроблематичное, есть огромное количество общественных защитников. Это ребята с культурологии, в том числе. Нужно просто сообщать, говорить, если вам кажется что-то несправедливым. Если не можете помочь, задонатьте небольшую сумму <[правозащитным организациям>. Проявить гражданскую солидарность в наше время достаточно просто.
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