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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
Дмитрий Быковобозреватель
Не надо клин вбивать меж ветераном
И нынешним протестом, господа:
Доносчик может шумным быть и рьяным,
Но не спасет Отчизну никогда.
Когда приходит черная невзгода,
Когда нагрянет небасманный суд,
Не прокуроры, а враги народа
Ценою жизни Родину спасут.
Ее спасают те из миллионов,
Кого травил провластный трибунал:
Когда писал «Нашествие» Леонов,
Он раньше многих это понимал.
Не те из разрешенных хулиганов,
Чье хулиганство покрывал закон, —
Отечество спасает там Таланов,
Недавний зэк. И гибнет тоже он.
Еще Берггольц в провидческой печали
Писала в том же проклятом году:
Страну спасают те, кто получали
Урок сопротивления в аду.
Она сама детей в тюрьме теряла
И близко знала, что такое ад,
И стала из такого матерьяла,
Что ни в какой геенне не горят.
А те, кто ни в какой воде не тонут, —
Спешат в ряды лояльнейших иуд:
Их и свои начальнички не тронут,
И новые того гляди наймут.
…Теперь помог бы голос ветеранов,
Что дружно ненавидели ЧК,
Но Окуджава, Слуцкий и Бакланов —
Теперь бойцы небесного полка.
Великий мой однофамилец Быков —
Мне не забыть тепло его руки —
Наслушался таких шакальих криков,
Что раньше многих понял суть Луки.
Великий собеседник мой Астафьев,
Что и в сороковые был нелжив,
Ушел, в разоре Родину оставив,
Но до позора все же не дожив.
Я это все пишу предельно просто,
Хоть прежде был довольно языкат, —
Буквально в лоб, в манере «Окон РОСТА»,
Как дневники, как фронтовой плакат.
Покуда яд струят телеэкраны
И отвращенье очи застит мне,
Идет война. И наши ветераны
Не будут в ней на вражьей стороне.
Они не верят меленьким тиранам
И защитят последний наш редут.
Кому и помнить, как не ветеранам,
Что оккупанты сами не уйдут.
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