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№ 12 от 5 февраля 2021

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Власть должна произнести главное слово: «амнистия»

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов посетил политзаключённых в Сахарово

Общество229

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Какая ситуация сейчас с водой, свиданиями и телефонной связью у заключенных в Сахарово? Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов съездил к политзаключенным и узнал, в каких условиях содержатся более 750 человек, задержанных на акциях протеста.

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Теги:
изолятор, заключенные, муратов

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