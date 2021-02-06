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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
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Власть должна произнести главное слово: «амнистия»
Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов посетил политзаключённых в Сахарово
Общество229
Мультимедиа «Новой» Новая газета
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Какая ситуация сейчас с водой, свиданиями и телефонной связью у заключенных в Сахарово? Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов съездил к политзаключенным и узнал, в каких условиях содержатся более 750 человек, задержанных на акциях протеста.
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Теги:изолятор, заключенные, муратов
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