Красносельский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 5000 рублей бессрочному инвалиду III группы по слуху Евгению Агафонову за «участие в несанкционированной акции» 31 января в поддержку Алексея Навального.

Евгений Агафонов. Фото из личного архива

По версии сотрудников правоохранительных органов, с которыми согласилась судья Юлия Ушанова, глухонемой мужчина не только «перегородил дорогу», но и «вместе с другими участниками акции выкрикивал лозунги (!) во время митинга».

Адвокат Евгения Сергей Локтев (сотрудничающий с «Апологией протеста»), рассказал «Новой газете», что его подзащитный занимается проектированием и резьбой по дереву. Во время акции он вышел из дома и направлялся в магазин «Мир искусств». О том, что в Петербурге проходит шествие, Локтев не знал, а призывов полиции «прекратить акцию» услышать не мог по объективным причинам. Когда мужчину задержали, он объяснил на жестовом языке, что у него проблемы со слухом, однако правоохранители все равно решили посадить Агафонова в автозак. Сурдопереводчика ему не предоставили.

После задержания он провел девять часов в полиции. По словам адвоката, мужчина не понимал, за что он задержан.

Сейчас Евгений намерен обжаловать назначенный судом штраф. Агафонов живет вместе с супругой — тоже инвалидом по слуху. Штраф в 5 тысяч для них — большая сумма, поскольку почти все средства, полученные с пособий и пенсий, им приходится откладывать на погашение ипотеки, уточняет адвокат.

«Мы хотим обжаловать этот штраф, — рассказывает Локтев. — Надеемся, что все-таки городской суд Санкт-Петербурга дело прекратит из-за отсутствия состава административного правонарушения, поскольку Евгений не выходил на улицу для участия в акции».

О перспективах удовлетворения жалобы, по мнению адвоката, говорить пока что сложно.

«У нас любое разбирательство — будь оно административным или уголовным, или гражданским — должно соответствовать интересам гражданина, интересам справедливости и закона. Все эти условия в нашей ситуации, к сожалению, не соблюдены», — заключил Локтев.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая» в Петербурге

Отметим, что вынося решение о назначении штрафа «за выкрикивание лозунгов» неспособному говорить инвалиду, суд был «гуманен»: 5000 рублей — ниже минимальной санкции по части 6.1 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения митинга, создавшее помехи движению пешеходов или транспортных средств»), которая составляет 10 000 рублей.