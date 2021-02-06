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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
Нет слов
Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал немого мужчину за «выкрикивание лозунгов» на акции в поддержку Навального
Фото: Елена Лукьянова / «Новая» в Петербурге
Елизавета Антоноваспециально для «Новой»
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 5000 рублей бессрочному инвалиду III группы по слуху Евгению Агафонову за «участие в несанкционированной акции» 31 января в поддержку Алексея Навального.
По версии сотрудников правоохранительных органов, с которыми согласилась судья Юлия Ушанова, глухонемой мужчина не только «перегородил дорогу», но и «вместе с другими участниками акции выкрикивал лозунги (!) во время митинга».
Адвокат Евгения Сергей Локтев (сотрудничающий с «Апологией протеста»), рассказал «Новой газете», что его подзащитный занимается проектированием и резьбой по дереву. Во время акции он вышел из дома и направлялся в магазин «Мир искусств». О том, что в Петербурге проходит шествие, Локтев не знал, а призывов полиции «прекратить акцию» услышать не мог по объективным причинам. Когда мужчину задержали, он объяснил на жестовом языке, что у него проблемы со слухом, однако правоохранители все равно решили посадить Агафонова в автозак. Сурдопереводчика ему не предоставили.
После задержания он провел девять часов в полиции. По словам адвоката, мужчина не понимал, за что он задержан.
Сейчас Евгений намерен обжаловать назначенный судом штраф. Агафонов живет вместе с супругой — тоже инвалидом по слуху. Штраф в 5 тысяч для них — большая сумма, поскольку почти все средства, полученные с пособий и пенсий, им приходится откладывать на погашение ипотеки, уточняет адвокат.
«Мы хотим обжаловать этот штраф, — рассказывает Локтев. — Надеемся, что все-таки городской суд Санкт-Петербурга дело прекратит из-за отсутствия состава административного правонарушения, поскольку Евгений не выходил на улицу для участия в акции».
О перспективах удовлетворения жалобы, по мнению адвоката, говорить пока что сложно.
«У нас любое разбирательство — будь оно административным или уголовным, или гражданским — должно соответствовать интересам гражданина, интересам справедливости и закона. Все эти условия в нашей ситуации, к сожалению, не соблюдены», — заключил Локтев.
Отметим, что вынося решение о назначении штрафа «за выкрикивание лозунгов» неспособному говорить инвалиду, суд был «гуманен»: 5000 рублей — ниже минимальной санкции по части 6.1 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения митинга, создавшее помехи движению пешеходов или транспортных средств»), которая составляет 10 000 рублей.
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