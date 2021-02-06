Февральская контрреволюция

Обыски начались рано утром 6 февраля как минимум по 10 адресам одновременно. Как сообщили «Новой» координаторы «Правозащиты Открытки», около 7 утра силовики пришли домой к члену совета «Открытой России» (признана нежелательной организацией) в Петербурге Павлу Чупрунову. На тот момент самого Павла в квартире не было, там находились его мать и сестра. Сыщики бегло осмотрели квартиру, изъяли компьютерную технику и довольно быстро удалились.

По словам родственников Павла, постановление на обыск они не предъявляли.

Спустя два часа Чупрунов рассказал о происшедшем на своей странице в фейсбуке и выложил запись с видеокамеры домофона при входе в подъезд его дома. «На видео, — комментирует Павел, — силовики пытаются пройти в подъезд со словами: «Он ублюдок конченый, один из организаторов». По словам Чупрунова, никаких обвинений правоохранительные органы ему пока не предъявляли. Полиция задерживала петербургского члена совета «Открытой России» только один раз: вечером 18 января у Гостиного Двора, куда несанкционированно вышли сторонники Алексея Навального после ареста последнего.

Сторонница правозащитного центра «Весна» Светлана Уткина

Около 8–9 часов утра полиция явилась по адресам регистрации еще нескольких политических и гражданских активистов, как участвовавших в январских акциях протеста, так и нет. Сыщики нагрянули к бывшему пресс-секретарю движения «Весна» Артему Уйманену, члену совета «Открытки», стороннице правозащитного центра «Весна», бывшему муниципальному депутату Светлане Уткиной, активисту «Весны» Константину Похильчуку, члену «Чайного клуба» Артему Владимирову, стороннице «Бессрочного протеста» Светлане Ковалец, экоактивистке Марине Паркиной, а также к гражданским активистам Илье Гантваргу и Гавриле Филиппову.

Артема Уйманена тоже не оказалось в квартире, куда субботним утром постучали оперативники. Там проживает только его мать, которая вынуждена была впустить визитеров после того, как они начали ломать дверь.

— Причина обысков мне неизвестна, — рассказал «Новой» Уйманен. — Насколько я знаю, на сегодняшний день я не прохожу свидетелем по каким-либо уголовным или административным делам. 19 января на меня составили единственный административный протокол за нарушение режима самоизоляции (статья 8.6.1 КоАП) после задержания у Гостиного Двора на стихийной акции в поддержку Навального.

Мне вменили в вину то, что я «хлопал в ладоши, тем самым поддерживая оппозиционного политика».

При обыске у Светланы Уткиной силовики изъяли не только всю ее компьютерную технику, но и технику ее мужа. Уткина проходит свидетелем по уголовному делу по ст. 267 УК РФ о перекрытии дорог в Санкт-Петербурге 23 января.

— Но это полный абсурд, — говорит Светлана, — поскольку 23 января, когда протестующие якобы блокировали транспортное движение в городе, я находилась в спецприемнике и поэтому не могу выступать по этому делу даже свидетелем!

Невский проспект 6 февраля. Фото предоставлено отделением «Открытой России» в СПб

После обыска Уткину повезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Туда же и по тому же делу о перекрытии дорог доставили активистов Илью Гантварга и Гаврилу Филиппова, предварительно обыскав их квартиры.

Обыск у экоактивистки Марины Паркиной прервался из-за непредвиденных осложнений. Паркина ждет четвертого ребенка и сейчас находится на 26-й неделе беременности. Во время оперативных мероприятий в ее квартире женщине стало плохо, беременную экстренно госпитализировали.

В 16:30 в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти официально прокомментировали: «Серия утренних обысков 6 февраля по 30 адресам связана с расследованием уголовного дела о перекрытии дорог в центре города во время акции протеста 23 января. У оппозиционеров и активистов искали предметы и документы, которые могли бы служить доказательствами совершения преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий изъято большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против высших органов госвласти».

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга «Новой» сообщили, что на 5 февраля в городские суды поступило уже 1430 материалов на задержанных во время трех январских протестов в Северной столице, из них на сегодня рассмотрено 1149. По рассмотренным материалам принято решение о 354 арестах и 659 штрафах. Дважды городские суды отправляли задержанных на обязательные работы. 11 административных дел было прекращено, 123 протокола из-за ошибок и неточностей возвращены полицейским.

Возле Исакиевского собора. Фото предоставлено отделением «Открытой России» в СПб

Несмотря на то что на 6 и 7 февраля в Северной столице не намечено никаких массовых выступлений, еще с вечера пятницы полиция оцепила центр города. К утру субботы был перекрыт Невский проспект и некоторые прилегающие к нему улицы. На Дворцовой и Пионерской площадях выставлены заграждения. Здесь же дежурят десятки полицейских. Закрыты станции метро «Невский проспект» и «Гостиный Двор». Как сообщают в городском комитете по транспорту, по требованию ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, 6 февраля с 12.30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам. Причины предпринятых мер в региональном ГУ МВД также не комментируют.