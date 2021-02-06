Полный КоАП

Две протестные акции в поддержку Алексея Навального надолго загрузили работой полицию и суды. По данным «ОВД-Инфо», по итогам выступлений 23 и 31 января силовики задержали по всей стране больше 9000 человек. Корреспонденты «Новой» от Хабаровска до Смоленска подводят итоги акций в своих городах и рассказывают, как система пытается «переварить» такой вал задержанных.

Хабаровск

На январских акциях в поддержку Алексея Навального в Хабаровске дежурило небывалое количество сотрудников МВД и Росгвардии — ощутимо больше, чем на традиционных шествиях в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. Задержаний также случилось много: за две акции — более 80 человек. Большинство из них получили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение порядка проведения митинга») и штрафы. Средний штраф — 10 000 рублей. Целенаправленно давили на журналистов. — Меня 23 января попытались не выпустить из дома двое полицейских. Сказали, что если выйду, то сразу попаду в спецприемник, — говорит корреспондент издания «Просто газета» Татьяна Хлестунова. — Во время протестов по Фургалу никто меня у дома не караулил. Задерживали или на площади, или по выходе из спецприемника. А чтобы прямо при выходе из квартиры — первый раз. Татьяна Хлестунова на митинге в защиту Сергея Фургала. Фото: штаб Навального в Хабаровске / Twitter 23 января были задержаны журналисты издания RusNews Сергей Плотников и Даниил Куликов. После составления протокола их отпустили из полиции, но 26 января Плотникова осудили на 10 суток. Известный по акциям в поддержку Фургала активист Алексей Ворсин был задержан 23 января еще на подходе к площади Ленина. В спецприемнике он провел двое суток, а 26 января Центральный районный суд назначил ему штраф — 15 000 рублей. При этом сразу после суда Алексея задержали повторно и доставили в отдел полиции, где составили протокол «о неповиновении». Следом суд арестовал его на 11 суток. Журналистку RusNews Александру Теплякову, работавшую 31 января на протестной акции, задержали на площади Ленина за якобы «нарушенный ею порядок проведения митинга» 23 января. Ее арестовали на 10 суток. За полгода беспрерывного хабаровского протеста у силовиков выработалась тактика «последовательных задержаний». На активистов и журналистов составляются протоколы «об участии в несанкционированных акциях», по которым их штрафуют и арестовывают, а по выходу из спецприемника все начинается заново: их задерживают уже за другие «протестные дни». Акция в поддержку Алексея Навального в Хабаровске, 23 января. Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС Помимо административных статей силовики стремятся найти фигурантов и под уголовные. 2 февраля «ОВД-Инфо» сообщило о возбуждении уголовного дела против известного хабаровского активиста Валентина Квашникова за участие в акции 31 января. Однако корреспонденту «Новой» удалось установить, что в настоящий момент фигурантом уголовного дела он пока не является. Идет доследственная проверка. Сможет ли власть запугать такими методами хабаровчан — большой вопрос. Журналистка Татьяна Хлестунова считает, что протестные настроения никуда не денутся: «Люди опасаются задержаний на мирных акциях, но это не значит, что протестные настроения уменьшаются. Наоборот, количество людей, возмущенных действиями власти и силовиков, становится больше. И когда люди отдохнут — эти настроения выплеснутся вновь на хабаровские улицы». Роман Лазуков — специально для «Новой»

Екатеринбург

На сайтах районных судов появилось упоминания уже о минимум 38 делах, связанных с событиями 23 и 31 января. Большая часть протоколов составлена по статье ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ — «нарушение установленного порядка проведения митинга». Как правило, по ней присуждают штраф 10 000 рублей. Активист Вадим Панкратов, известный под прозвищем Дед-Пикет, — единственный сторонник Владимира Путина, вышедший на протестную акцию, чтобы «защитить президента». От полицейского преследования это его не спасло. Вадим Панкратов, известный как Дед-Пикет. Фото: e1.ru Согласно данным сайта Верх-Исетского районного суда, в отношении Панкратова составлен протокол по ч. 6 ст. 20.2 — за «действия <...> повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу». Какие именно действия и какой вред вменяются в вину Панкратову, неизвестно, однако санкции по этой части довольно суровые: наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или даже административный арест на срок до пятнадцати суток. Его защитник Артур Хазиев сообщил корреспонденту «Новой», что изначально Панкратову, как и большинству задержанных, вменялась часть пятая. Почему сообщение на сайте суда противоречит составленному ранее протоколу, выяснить пока не удалось. Шесть екатеринбуржцев получили административные аресты. Минимальный срок, четверо суток, получил студент Евгений Механцев, за то, что отказался слезать с дерева во время зачистки силовиками сквера у театра Драмы. В качестве организаторов несогласованных акций по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ привлечены координатор штаба Навального Алексей Гресько, экс-координатор Ирина Норман и активистка Виктория Райх. Также организатором одной из несанкционированных акций Ленинский районный суд посчитал екатеринбуржца Сергея Чеченева. Все четверо получили по 10 суток административного ареста — максимальное наказание по данной статье. Координатор штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько. Фото: e1.ru Гресько и Райх предстоят новые суды по ст. 19.3 КоАП РФ — за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». На Гресько протокол по 19.3 был составлен в день возвращения Алексея Навального в Россию — за попытку встретить его в аэропорту Внуково. Виктории Райх вменили сопротивление при задержании в Екатеринбурге. Тем временем, на сайте Ленинского районного суда появилось дело еще одного «организатора» — екатеринбуржца Дениса Степанова, который ни на каких акциях ранее замечен не был. Дата рассмотрения его дела пока не назначена. Самый большой срок административного ареста получил «народный» кандидат на пост мэра Екатеринбурга Сергей Тиунов. На 1 февраля у Тиунова было назначено собеседование с членами конкурсной комиссии, однако на собеседование он не пришел. Потому что еще 31 января был доставлен в отдел полиции № 9 — якобы за выход во время акции на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Сергей Тиунов. Фото: Facebook 5 февраля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к 30 часам исправительных работ фотографа издания 66.ru Алексея Школу, который работал на акции 31 января с удостоверением и редакционным заданием. Уральские журналисты уже потребовали отменить этот приговор, указав, что журналист — не должен приравниваться к митингующим. В том же Верх-Исетском суде, который вынес наказание фотографу Школе, в пятницу вынесено аналогичное наказание по статье 20.2 ч. 5 Владиславу Гладких. И там же судили мать двоих детей Екатерину Сурсякову по статье 20.2 ч 8 — повторное нарушение, как и у Сергея Тиунова. Решение — 200 часов обязательных работ. Некоторым участникам протестов может грозить не административное, а уголовное преследование. СМИ сообщают, что как минимум два уголовных дела уже возбуждено по статье 318 УК РФ за применение насилия к сотрудникам полиции. По официальным данным, всего по итогам этих акций было доставлено в районные отделы полиции не менее 97 человек. Однако правозащитники, которые в эти дни дежурили у полицейских участков, утверждают, что доставленных могло быть и больше, просто часть людей отпустили из отделов без оформления протокола. Елена Шукаева — специально для «Новой»

Тюмень

В Тюмени на 34-летнего мужчину завели уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. Пресс-релиз СК выглядит устрашающе: «безработный обвиняемый разместил в одной из социальных сетей публикации, которые содержали призывы к массовым беспорядкам с применением насилия, с погромами, с поджогами, уничтожением оружия», а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Над разоблачением планов и личности злоумышленника работал следователь по особо важным делам и оперативные сотрудники МВД. «Злодеем» оказался тюменец Максим Жилин. После 1,5 суток в ИВС и помещения под домашний арест его адвокат пояснил СМИ, что мужчина был подписан на городской паблик в «ВКонтакте», где на эмоциях оставил несколько злобных комментариев 24 и 29 января. До этого он прочел в сети, что полицейским якобы разрешили стрелять в мирных граждан. Через несколько часов к нему приехали сотрудники Центра «Э». «Он сам по себе человек тихий, долго не мог понять, чего от него хотят. Давления со стороны силовиков не было», — пояснил адвокат. Выяснилось, что на жизнь мужчина зарабатывает частным извозом и делает ремонт в квартирах. Максим Жилин признал вину. Политическое поле в городе зачистили еще до начала первой акции 23 января. Все активисты штаба Навального заявили о применении к ним грубой физической силы. Координатора Ивана Вострикова отвезли на другой конец города в пятый отдел полиции, где он провел 2 дня в холодной камере — под дубленкой и двумя одеялами. Координатор штаба Навального в Тюмени Иван Востриков. Фото: штаб Навального в Тюмени / Twitter Адвоката «Агоры» и «Апологии протеста» Павла Руснакова сначала не пускали в отдел для защиты задержанного, но после появления информации на Znak.com полиция сжалилась. На суде адвоката удивило полученное замечание от судьи Татьяны Гусарковой за вопрос подзащитному: «Когда и при каких обстоятельствах вас задержали?» Отказ во всех ходатайствах, кроме 15-минутного ознакомления с материалами дела. Итог — 5 суток ареста. Координатор «Весны» Глеб Шафигуллин рассказал корреспонденту «Новой», что, помимо холода в 5-м отделе полиции, был вынужден терпеть и пьяных в камере. «Вытрезвитель не работал, и их везли сюда, на мои жалобы долго не обращали внимания. Одеяло выдали, подчеркнув, что мы "нормальные", а его дают не всем». Суд отказал почти во всех ходатайствах. 8 суток ареста, как и еще одному активисту штаба Навального Сергею Осколкову. — Суд не нашел состава правонарушения по статье за неповиновение полиции, но арестовал Осколкова за организацию несанкционированного митинга, несмотря на то, что у него на иждивении недееспособный отец, — подчеркнул адвокат Руснаков. После двух митингов большинство людей доставляли в 4-й отдел полиции, но связи с ними не было. Задерживали людей с плакатами. В «пятерку» забрали Владимира Березовского — он стоял на акции со стихами Пушкина на плакате. Молодому человеку по фамилии Еремеев в отделе «впаяли» протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП («нарушение участником публичного мероприятия»). Он ехал на машине, его остановили, досмотрели багажник, там нашли плакаты, и доставили в отдел. Елизавету Мурашко тоже взяли на митинге с плакатом. Митинг в поддержку Алексея Навального в Тюмени, 23 января. Фото: URA.RU / TASS «Брали» ярких. 63-летнего писателя и участника похода с «шаманом-воином» Виктора Егорова приговорили к 20 часам обязательных работ за участие в акции. Известного активиста Лошару Вову (Владимира Николаева) оштрафовали на 15 тысяч. После второго митинга тюменская полиция сообщила о задержании 43 человек — рекорд для города. Данные, как можно предположить, лукавые: с 1 по 5 февраля в Центральном районном суде рассматривалось 95 административных дел (невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности + за участие в митинге + нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия). В Ленинском райсуде — 248 дел за тот же период. Юлия Баталова — специально для «Новой»

Пермь

В Перми 23 января во время акции не было ни одного задержания. А вот перед шествием задержали координатора штаба Навального Сергея Ухова и в тот же день осудили на 5 суток ареста за размещение на заблокированной по требованию Генпрокуратуры странице акции в «ВКонтакте» видео с указанием места и времени ее начала. Также, до акции, был задержан еще один активист и бывший сотрудник штаба Юрий Бобров — его продержали в отделе порядка шести часов и отпустили без протокола. По окончании мероприятия, в центре Перми был грубо задержан юрист штаба Артем Файзулин — бывший сотрудник полиции из Березников, уволенный в 2013 году за поддержку Алексея Навального. Юрист штаба Навального в Перми Артем Файзулин и координатор Сергей Ухов. Фото: штаб Навального в Перми / Twitter Неизвестные в штатском, ничего не объясняя, усадили его в машину и увезли в отдел. Файзулин провел в полиции две ночи и получил 5 суток ареста как организатор за 34-секундный ролик в «ВКонтакте», где он сообщал, что выйдет на шествие в Перми. После мероприятия активиста Евгения Климова суд арестовал на 5 суток. По информации штаба Навального, еще более 10 человек преследуются за акцию: на кого-то составлены протоколы за участие, некоторым принесли повестку, кого-то приглашали или доставляли в отдел. Среди уже осужденных — известный пермский правозащитник Игорь Аверкиев, ему назначили штраф 10 тысяч рублей. 31 января, в отличие от 23-го, протест в Перми сопровождался массовыми задержаниями. Особо жестко их проводили неизвестные люди в спортивной одежде без опознавательных знаков. По оценкам самих задержанных, 31-го числа в отделах города находилось порядка 300 человек. До позднего вечера к ним не пускали адвокатов, сотрудников ОНК, депутата пермской думы Надежду Агишеву. Объясняли это планом «Крепость». Задержанные говорили об изъятии телефонов и грубых требованиях их разблокировки. Сотрудники в штатском проводили опросы об организаторах протеста. В результате, ближе к ночи, практически все люди были отпущены, часть — без протоколов. Кого-то просто продержали несколько часов в автобусе или отделе. Сейчас штабу Навального известны более ста человек с протоколами за участие в акции 31 января. Практически каждый день проходят несколько судебных заседаний. За организацию мероприятия отбывают по 5 суток ареста бывший сотрудник штаба Юрий Бобров и бывший региональный депутат Константин Окунев. Есть несколько протоколов на несовершеннолетних. Одного из них, задержанного 31 января, двое суток продержали в спецприемнике. Маме его отдали только по решению суда. Также сотрудники полиции интересуются активистами в районах края. Известно о «беседах» и протоколах в Березниках, Чусовом, Кудымкаре, Кунгуре. Александра Семенова — специально для «Новой»

Челябинск

Администратора чата областного штаба Навального Марию Макарову задержали еще 30 января. Прямо на выходе из дома ее встретили сотрудники Центра «Э» и потребовали проехать с ними. Макарова попросила объяснить, на каком основании, после чего ее силой повезли в Центральный отдел, где составили два протокола: по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения митинга») и ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»). Администратор чата штаба Навального в Челябинске Мария Макарова. Фото: Znak.com Центральный районный суд Челябинска отправил активистку за «нарушение» ст. 20.2 под арест на трое суток, посчитав, что она «не удалила из telegram-канала челябинского штаба Навального публичные призывы и видеоролик о проведении несанкционированной акции». Сама Макарова пыталась объяснить суду, что не имела права удалять контент федерального штаба. Суд счел ее слова «попыткой избежать ответственности». По истечению трех суток Марию вновь доставили в Центральный районный суд — теперь уже, чтобы осудить по ст. 19.3 КоАП. Суд счел, что Макарова оказала сопротивление «путем вырываний, отталкиваний от себя сотрудников полиции». Ей дали 8 суток административного ареста. На те же 11 суток, только сразу, осудили активиста «Левого фронта» Сергея Толмачева — за «повторное нарушение проведения митинга». В Магнитогорске суд по-разному оценил активизм супругов Владимира и Екатерины Филиппенко. Сотрудники Центра «Э» остановили их 31 января на улице и заявили, что хотели бы пообщаться с Екатериной по поводу ее публикаций в социальных сетях. Для этого — потребовали проехать в отделение. Екатерина попросила назвать статью, в нарушении которой ее подозревают и уточнить правовой статус. Полицейские отказались. Услышав, отказ, семья попыталась покинуть место разговора. В итоге Катерину начали задерживать, Владимир вмешался. В результате оба оказались в автозаке, где у Екатерины еще и разбили телефон. Суд решил арестовать женщину на двое суток за «неповиновение законному требованию полицейских», а для ее супруга по той же статье — ограничился штрафом в 1000 рублей. Однако нашлось в Челябинске и место оправдательным решениям судов. На акции 31 января был задержан активист партии КПРФ Павел Струнин. В тот же день Центральный районный суд города признал его виновным в неповиновении сотрудникам полиции. И арестовал на 7 суток. Струнин подал апелляцию. 4 января городской суд признал его невиновным, прекратив дело «за отсутствием состава правонарушения».

Всего по итогам акции в Челябинской области, по данным правозащитников, был задержан 171 человек. Александр Шестаков — специально для «Новой»

Курган

Возбуждено уголовное дело «о нарушении тайны переписки, почтовых и телеграфных переговоров». Свидетелями по делу проходят координатор штаба Навального Алексей Шварц и активист Антон Талыков. У Шварца дома провели обыск, для чего конвоировали из спецприемника, где он отбывал 30 суток административного ареста за «повторное нарушение установленного порядка проведения митинга» (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц. Фото: Facebook Уголовное дело связано с телефонными переговорами чиновников, запись которых оказалась в распоряжении активистов. Видеоролик под названием «Я позвонил фальсификаторам. Они признались» был выложен штабом накануне протестных акций и собрал более 6000 просмотров. В нем фигурируют аудиозаписи телефонных переговоров первых лиц Курганской области: якобы главы районов обсуждают, на сколько процентов нужно поднять голоса «за» поправки в Конституции и стоимость работы выборных комиссий, будто бы направленных на фальсификацию результатов выборов. По данным СМИ, к уголовной ответственности за «слив» информации привлекают экс-чиновника областной администрации. Если в уголовном деле активисты штаба Навального пока свидетели, то всю абсурдность административного судопроизводства им уже продемонстрировали. Судья Елена Шалютина арестовала Алексея Шварца по скайпу (!), решив даже не доставлять его в суд из отдела полиции № 1. Адвокат Ольга Шмакова рассказала «Новой», что процесс длился не более 15 минут. Все задержанные на митингах, с кем удалось пообщаться корреспонденту «Новой», отмечали, что их выпускали из отделов полиции с протоколами спустя 3 часа. Ни один человек не сообщил, что в отделах «жестили». По данным МВД, во втором митинге 31 января участвовало 32 человека. СМИ сообщили о 10 задержанных. С 1 по 5 февраля Курганский городской суд вынес 17 постановлений о назначении административных наказаний за невыполнение правил поведения при возникновении угрозе ЧС. Одного человека судили за нарушение участником порядка проведения митинга. Юлия Баталова — специально для «Новой»

Крым и Севастополь

Первые в истории крымские акции в поддержку Алексея Навального закончились массовыми задержаниями. Несмотря на то, что еще до митингов глава Севастополя Михаил Развожаев предложил в качестве альтернативы протесту диалог, а глава Крыма Сергей Аксенов сразу же пригрозил протестующим жесткими мерами, власти Севастополя проявили к митингующим куда больше жесткости. Жители Симферополя на акции в поддержку Алексея Навального. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Если в Симферополе некоторые участники акции отделались объяснительными и незначительными штрафами (1–2 тысячи рублей) «за нарушение санитарного режима», то в Севастополе они получили от одного до семи дней админареста за «организацию и участие в несанкционированном митинге. К одному из задержанных севастопольцев, уже после освобождения, пришли по месту службы и увели на принудительные работы. Учительницу из топовой севастопольской гимназии № 3 Наталью Елгину уволили за участие в митинге 23 января и комментарий под постом губернатора Севастополя, в котором она написала, что зарабатывает всего 12 тысяч рублей. Учительницу перед увольнением прямо в школе посетили четверо силовиков: они «провели с ней беседу» и вручили предупреждение об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Арестовали и 20-летнего студента Илью Заику, создателя telegram-чата «Свободный Севастополь», в котором состояли участники протеста. 22 января в 6 часов утра к нему домой постучались двое сотрудников в штатском, рассказал молодой человек «Новой газете». Один из них представился сотрудником отдела по борьбе с экстремизмом. Второй предъявил повестку в прокуратуру на 8:00 и сказал, что есть полчаса на сборы. — Я был сонный и не совсем соображал тогда. Поэтому подчинился их требованию. На их стороне сыграл элемент неожиданности, — говорит студент. — Пока мы ехали в автомобиле, они общались вежливо. Спрашивали, чем занимаюсь, что думаю об Алексее [Навальном], с какой целью создал чат. Я старался отвечать общими фразами, не говоря ничего конкретного. Когда Илью привезли в Центр «Э», у него отобрали телефон, адвоката не предоставили. Один из сотрудников якобы начал запугивать отчислением из университета, увольнением с работы и отсутствием дальнейших жизненных перспектив. — Скажу, что их методы на меня подействовали. Я написал признание, но никаких имен, кроме своего, не упоминал», — говорит Илья. Читайте также «Как спокойно смотреть на ершики, когда у нас нет перспектив?» Участники первой в истории Севастополя массовой акции в поддержку Алексея Навального вышли из-под ареста. Публикуем их монологи Перед митингами 31 января всех студентов и школьников на полуострове запугали санкциями в случае, если они пойдут на митинг. В итоге на площади Ленина в Симферополе задержали порядка 13 человек, а в Севастополе 6 человек на площади Нахимова. Штрафов и арестов по административным статьям никому не выписали. Надежда Исаева, Анастасия Смирнова — специально для «Новой»