Почему эволюция допускает депрессию

от редакции

Екатерина Писарева Раз в неделю по пятницам Екатерина Писарева, главный редактор книжного сервиса MyBook, включающего 260 тысяч изданий и 50 тысяч аудиокниг, будет со знанием дела рассказывать не просто о самых любопытных новинках 2020 года, но и выбирать те из них, которые можно прочитать быстро и с удовольствием.

«Хорошие плохие чувства». Издательство «Альпина нон-фикшн», 2021

Задумывались ли вы над тем, почему люди так подвержены стрессу? Или, например, как возникает депрессия и в чем сложности с ее диагностированием? Конечно, сегодня уныние и апатия не редкость — мы ежедневно открываем медиа, и новости дня просто оглушают. О каком душевном здоровье может идти речь, когда привычный мир рушится на глазах? Но доктор Рэндольф Несси в своей книге «Хорошие плохие чувства» (перевод Марии Десятовой, научный редактор — доктор биологических наук Елена Наймарк, редактор — Любовь Сумм) уверяет: тревожность, страх, уныние и прочие малоприятные эмоциональные состояния бывают даже полезны.

Несси точно знает, о чем говорит. 25 лет назад он вместе с соавтором написал бестселлер «Почему мы болеем» и стал основоположником эволюционной медицины. Задача его нынешней книги — разобраться, почему же естественный отбор не избавил нас от тревожных расстройств и психических заболеваний. А еще он хочет понять, как усовершенствовать современные методы лечения и что делать в самых безнадежных ситуациях.

В книге Несси приводит интересные факты. Например, что же такое психологический иммунитет, какие бывают разновидности биполярного расстройства и почему механизмы регуляции питания дают сбои. Он охватывает огромный диапазон тем, попутно приводя примеры из своей врачебной практики. Конечно, все имена пациентов он тщательно скрывает.

Из «Хороших плохих чувств» вы можете узнать, что

страдания бывают полезны для наших генов и что далеко не всегда «уныние — это порождение расстроенного мозга»

— оно бывает вполне нормальной реакцией на недостижимость цели. Если вы привыкли рассматривать популярных звезд и сравнивать свою жизнь с тем глянцевым счастьем, которое они транслируют на аудиторию, то не удивляйтесь расстроенным чувствам: «…возникновение неудовлетворенности под воздействием социальных медиа подтверждается исследованиями». Все это может вести к развитию патологической депрессии.

Вообще прелестям и опасностям социальной жизни Несси посвящает целую главу. Он разбирает ситуации, когда социум тлетворно влияет на индивидуума и подталкивает принять решение, противоречащее его реальному желанию. Например, в ситуациях, когда мы выбираем партнеров, исходя из соображений о социальной приемлемости. Тактично, но беспощадно Несси открывает глаза на знакомые вещи, показывая, как большинство из нас реагирует на непростые жизненные ситуации, чем это обусловлено и могли ли мы поступить иначе.

Ключевые мысли, как это часто бывает в книгах нон-фикшен, повторяются из главы в главу, дабы читатель смог их лучше усвоить. А для любителей старых, но проверенных приемов есть и эпиграфы перед каждым абзацем — Несси приводит цитаты из Альберта Эйнштейна, Уильяма Шекспира и даже Сёрена Кьеркегора.

В целом «Хорошие плохие чувства» можно смело рекомендовать всем, кто интересуется психологией и психиатрией, а также хочет понять, как далеко шагнула эволюционная медицина. Отдельно стоит изучить список рекомендуемой литературы, приведенный в конце книги, — там вы найдете и «Эволюцию» Карла Циммера, и недавнюю книгу Стивена Пинкера «Чистый лист. Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня», и большое количество англоязычных статей и материалов.