«Ленинград» взяли «помойщики»

Снесенный лагерь «Ленинград». Фото: vk/vestishies

«Ленинград» сносили в тот самый час, когда в Петербурге северо-западный арбитраж выносил очередное решение в пользу его защитников. 4 февраля случилось то, чего два года до этого не могли в лучших грезах увидеть «помойщики» (этим обидным словом называли защитники Шиеса тех, кто пытался превратить его в свалку).

Что такое Шиес, снова нужно объяснять: уже год как он не самая горячая точка на экологической карте страны. Чудовищнее стали Норильск с разливом дизтоплива, Фёдорова тундра на Кольском полуострове, которую отдают под добычу платины, карельские леса, обреченные на вырубку, Байкал... Но Шиес — архангельский полустанок в тайге — пока остается единственной точкой, где люди, кажется, победили. Кажется — потому что вопреки решениям судов «помойщики» еще не покинули этих мест. Но стройку — да, остановили.

Шиес был ненавистен власти не только из-за прямых убытков и репутационных потерь. Он стал примером протеста истинно народного, «горизонтального», без вожаков.

На Шиесе встали те, кого власть и за людей-то не считала, и о существовании их не подозревала. Как их окрестили? Глубинный народ?

Когда власть показала зубы и полиция, которой шиесяне носили заявления на застройщиков и охранявших стройплощадку чоповцев, принялась задерживать и штрафовать активистов, заводить на них дела вплоть до уголовных, протест стал политическим.

Когда полицейский, на глазах которого дюжие «чопики» швыряют женщину в канаву, заявляет, что ничего такого не заметил, когда после избиений дела заводят на избитых, когда инвалида 8 часов этапируют в ИВС без лекарств и воды, когда «уголовку» заводят на юродивого Древарха, когда письма всевозможному «начальству» (вплоть до самого высшего) остаются без ответа, тогда люди сами идут брать власть.

Архангельского губернатора Орлова снял не Путин — его снял Шиес.

Пришедший на смену Цыбульский не хамил, был молод и сладкоголос, носил толстовку вместо пиджака и жал руки работягам. И на Шиес приехал — правда, не сразу, а ровно накануне выборов. Манера, свойственная выпускникам «Школы губернаторов», безотказно действует на провинцию, привыкшую больше к повадкам жлобов и торговок во власти. Правда, романы с электоратом у вновь прибывших длятся, как показала практика, недолго.

Александр Цыбульский после победы на выборах губернатора. Фото: РИА Новости

Это ведь Цыбульский сделал то, на что в жизни бы не хватило смелости и наглости Орлову, — снес лагерь протеста. Не лично, конечно, но ведь именно на правительство кивают полицейские, которые на 11 машинах приехали обеспечивать силовое сопровождение.

К тому времени политтехнологи нового образца добились главного — не удававшегося доселе разобщения шиесян.

Год назад первое же сообщение о штурме вызвало бы приток на станцию десятков защитников. Но 4 февраля там было всего 6 человек.

Раскол, который обеспечил медленное иссякание поддержки лагеря, был произведен изящно: часть обитателей Шиеса заявила о победе, часть декларировала борьбу «до последнего чопика». Примечательно, что обе стороны правы, но поругались, как водится, насмерть.

Формально проект строительства свалки закрыт. Фактически — есть вопросы, главный из которых — почему инвестор проекта «Технопарк» так медленно уходит со станции, увеличивая с каждым днем свои затраты и нарываясь на неустойку? Они ведь даже судебное решение о сносе лишь части построек оспаривают с маниакальным упорством, обещая дойти до Верховного суда. Зачем, если все равно уходите?

Второй вопрос: если проект закрыт, и «Технопарк» вместо свалки не планирует возвести там, к примеру, мусоросжигательный завод, отчего не показать людям проект рекультивации? С контрольными сроками и этапами работ. Но ни власть, ни частники на это не идут.

Между тем именно этот таинственный проект и стал формальным предлогом для сноса лагеря. Мол, по плану там именно сейчас должны отсыпку делать. То есть времянки и палатки шиесян мешали вернуть первозданный вид тайге больше, чем капитальные постройки, снос которых инвестор оспаривает в судах? Кстати, почему бы не использовать аналогичные силы полиции, чтобы заставить «Технопарк» побыстрее уйти с Шиеса?

Так выглядел пост «Ленинград» до приезда экскаваторов. Фото: vk/vestishies

Последние месяцы обитатели «Ленинграда» говорили, что наблюдают за ходом работ. Архангельское правительство, подтверждая факт сноса лагеря, заявило, что наблюдать можно и дистанционно — по веб-камерам. Не холопское, мол, дело — самим выбирать. И правда: а то, чего доброго, привыкнут и захотят в следующий раз еще и за ходом выборов приглядывать...

Кстати, предвыборное обещание Цыбульского вернуть с 21 сентября прошлого года остановку поездов на Шиесе так и не исполнено. Когда же на пресс-конференции его спросили о возможности прекращения преследования активистов, ответ был вполне в духе «технократов»: мол, не мое это дело, полиция и суд разберутся. Пиар — отдельно, жизнь — отдельно.