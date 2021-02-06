Снять «Парус»!

4 февраля в Ялте и в Москве прошли обыски в квартирах активистки Людвики Пападопуло и бывшего помощника первого вице-премьера Крыма Владимира Гарначука. Оперативные мероприятия прошли в рамках уголовного дела «о клевете» (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ — до двух лет лишения свободы).

Суть «клеветы», по версии силовиков, в следующем: в августе 2019 года в группе «Доска позора чиновников Крыма» (ДПЧК) был размещен пост, в котором говорилось, что действующий начальник управления судебного департамента Крыма Керим Акуев может быть причастен к рейдерскому захвату санатория «Парус» неподалеку от замка «Ласточкино гнездо».

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2020-го главным следственным управлением СК по Республике Крым. В ходе предварительного следствия установлено, что текст «содержит заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие деловую репутацию Акуева». Заключение эксперта, выполненное в июле (в рамках доследственной проверки), гласит, что действительно запись содержит высказывания о ситуациях негативного характера, имеющих отношение к Акуеву. В декабре суд дал разрешения следствию на обыски в жилищах.

Владимир Гарначук. Фото из личного архива

Пост был размещен от имени Владимира Гарначука, который в 2014 году уехал работать в Крым, активно развивал движение «Чистый берег», но ушел из правительственной вертикали, разочаровавшись в действиях местных властей, и

создал разоблачительное сообщество «Доска позора чиновников Крыма». У группы в фейсбуке более 20 тысяч подписчиков, это одна из самых популярных площадок, резко выступающих с критикой крымских властей.

Об обыске «Новой газете» рассказал сам Гарначук, он же пояснил, что не помнит, кто именно публиковал этот пост в сообществе, а уголовное дело и обыски считает давлением «с целью заставить молчать и прекратить существование ДПЧК».

— У меня провели обыск, спилили дверь. 12 человек приехали. Следователи по особо важным делами из Крыма, два вооруженных оперативника, МУР, Центр «Э», полиция и специалисты по техническим средствам. Утром, в 7.00, мы их не пустили, потом они пришли в 17 часов и закончили за полночь. Адвоката на обыск силой не пустили, она стояла под дверью несколько часов и не могла попасть внутрь. Изъяли всю электронику, что была: телефоны, в том числе у детей, у меня, жены, компьютер, флешки, накопители, диски с детскими фотографиями — вообще все.

«Было такое ощущение, что найдут наркотики неожиданно. В квартире все разворочено — в комнату не пройти. Здесь не живут ни наркоторговцы, ни убийцы, ни воры. Дети не понимали, что происходит».

— (продолжает) Как можно прийти, перерыть все, — рассказал Владимир Гарначук. — Они запугивают и изымают технику — наносят моральный ущерб, ущерб здоровью: моя жена очень тяжело все это переживает. Их задача, они и не скрывают этого, — получить доступ к аккаунтам, чтобы привлечь к уголовной ответственности и ликвидировать группы, которые пишут правду о происходящем в Крыму.

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Людвика Пападопуло проходит по делу о клевете как свидетель. У нее тоже забрали всю технику, в том числе компьютер сына, ученика 11-го класса. Пападопуло рассказала «Новой газете», что никакого отношения к тексту о санатории «Парус» она не имеет, возможно, читала этот пост, но не репостила и даже не ставила лайк. Считает, что обыск и изъятие техники — попытка ее запугать и заставить замолчать.

«Я интересуюсь повесткой крымской. Конечно, пишу много о Ялте, но в группе «Доска позора чиновников Крыма» давно ничего не публикую. С Гарначуком я даже лично не знакома. В Ялте — бьюсь за квартиру, замешаны больше чем все должностные лица города. Круговая порука. Решили заткнуть и напугать. Не в первый раз», — рассказала Папандопуло, но уточнила, что подробности дела она сообщить не может: после обыска у нее и ее адвоката взяли подписку о неразглашении.

О захвате санатория «Парус» летом 2019 года в интересах, возможно, главы управления судебного департамента Крыма Керима Акимова писали не только в сообществе фейсбука. Уральское информационное агентство Ura.ru опубликовало большой текст о том, как инвестиции екатеринбургского бизнесмена Бориса Безрукова в санаторий «Парус» якобы из-за передачи здравницы управлению судебного департамента Крыма обернулись разборками с местными силовиками. Правда, интересен и сам факт передачи «Паруса» под управление Безрукова: еще при Наталье Поклонской прокуратура Крыма получила санаторий в пользование без права передачи его третьим лицам.

Санаторий «Парус» в Крыму. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Акуев и его ведомство не в первый раз попадают в прицел СМИ. В 2017 году «Новая газета» писала, что сотрудники судебного департамента участвовали в судьбе санатория «Фемида» в Евпатории.

С самим Керимом Акуевым «Новой газете» поговорить не удалось. Сначала в судебном департаменте просили «перезвонить через полчаса», затем — «через час», а потом — перестали отвечать на звонки вовсе.

Бывший директор управляющей компании санатория «Парус», Светлана Назарычева, которая по предположению Ura.ru, могла «содействовать захвату здравницы», рассказала «Новой газете», что ничего не знает про уголовное дело о клевете и обысках в квартирах активистов. «Первый раз слышу о том, что проходят у кого-то обыски. Санаторий «Парус» был передан от прокуратуры Республики Крым в управление судебного департамента Республики Крым, во главе которого был Акуев. Никакого захвата не было. Сейчас санаторий не принимает отдыхающих, он передан в федеральную собственность в управление при Верховном суде. Постов и текстов про якобы захват в соцсетях было очень много, они все были заказные. Есть решение московского суда, о том, что передали управление санаторием законно, опровергающее рейдерский захват и мою причастность к рейдерству, передо мной извинились».

На допросе Владимиру Гарначуку сообщили, что он также проходит по делу в качестве свидетеля.

— Мне предложили рассмотрение в особом порядке — я признаю вину и беру ответственность на себя за публикации в ДПЧК, а мне выписывают судебный штраф. И на этом все закончится.

Если я отказываюсь, то они будут «постоянно мной заниматься», — рассказал Гарначук «Новой газете».

— Как только я все-таки взял 51-ю статью [Конституции], начали угрожать допросом сына, жены. Сейчас меня отпустили, но вызвали на допрос в Крыму 10 февраля. Я так понимаю, они хотят предъявить мне обвинение уже там. Статус подозреваемого позволит им сделать подписку о невыезде из Крыма. При том отношении, которое ко мне питают власти республики, это может закончиться чем угодно, вплоть до убийства.