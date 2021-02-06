Пропавший премьер

Бывшего премьер-министра Беларуси Сергея Румаса журналисты ищут уже три дня. Ищут ли его силовики — это другой вопрос, на который пока ни у кого нет ответа.

В последний раз экс-премьер появлялся в мессенджерах в пять часов утра 3 февраля. Днем того же дня стало известно, что нескольких топ-менеджеров Белагропромбанка, которым Сергей Румас руководил с 2005 по 2010 год, вызвали на допросы в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Некоторые белорусские телеграм-каналы сообщили о задержании Румаса и о том, что допросы сотрудников банка были связаны именно с его деятельностью — в частности, с выдачей кредитов Туровскому молочному комбинату.

КГБ, МВД и СК не подтвердили информацию о задержании. КГБ, впрочем, в отличие от других силовых структур, не подтвердил, но и не опроверг. Жена Сергея Румаса Жанна, которой смогли дозвониться журналисты газеты «Наша ніва», сказала, что мужа нет дома. Спустя несколько часов она заявила, что Сергей Румас находится за границей. Где он в действительности, неизвестно.

Вообще должность премьер-министра в Беларуси — не расстрельная.

Только Михаил Чигирь, первый глава правительства, назначенный Александром Лукашенко сразу после президентских выборов (тех самых, в 1994 году, которые он действительно выиграл), некоторое время провел под стражей. Но он — единственный, кто сам ушел в отставку, причем не по состоянию здоровья, а в знак протеста перед референдумом 1996 года, который полностью уничтожил парламентские полномочия в стране и превратил депутатов в канцелярских клерков, чья задача — принимать и регистрировать исходящую от Лукашенко корреспонденцию. Все остальные премьер-министры (а их за 26 лет было девять), после того как Лукашенко отправлял их в отставку, быстро и с облегчением пересаживались в уютные кресла непонятных структур ЕЭК или ЕврАзЭС. Там их ждала синекура с отрицательной величиной ответственности и весьма положительной величиной дохода. Так что обиженных среди бывших премьеров нет.

Возможно, и на этот раз дело вовсе не в Румасе. Просто в очередной раз очень нужны деньги. А это практически всегда в Беларуси означало появление новых уголовных дел о коррупции.

Белорусских бизнесменов, банкиров и руководителей предприятий на родине всегда откармливали на убой.

Потом их сажали и ждали, пока родственники, партнеры и сами арестованные не начнут предлагать суммы выкупа. Кто не соглашался — тем давали сроки. Простая и ясная схема.

Одновременно с делом Белагропромбанка на этой неделе появилось еще одно потенциально громкое уголовное дело: за взятку задержан генеральный директор ГУМа Александр Крепак. А на прошлой неделе следственный комитет сообщил, что расследует коррупционное дело в отношении должностных лиц сразу нескольких крупных предприятий — Минского завода колесных тягачей, БелАЗа, Минского тракторного завода и Кузнечного завода тяжелых штамповок.

Если в Беларуси на фоне экономического кризиса в один небольшой временной промежуток из ниоткуда вдруг появляется сразу несколько коррупционных дел — значит, деньги действительно нужны позарез.

И еще один симптом, свидетельствующий в пользу того, что дело не в Румасе, а в деньгах. Начальник управления следственного комитета по Минску Сергей Паско заявил, что во время расследования «дела о массовых беспорядках» выяснилось: административные штрафы за участие в несанкционированных мероприятиях часто платили не сами оштрафованные, а «сторонние организации». И теперь на эти деньги с санкции прокурора наложен арест,

а те, кому присуждали штрафы, будут обязаны заплатить второй раз, теперь уже из собственных средств.

Потому что, по мнению СК, «принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется».

Участники акций протеста в Беларуси знают о том, что программисты решили создать фонд в их поддержку. Фото: Belsat

Штрафы действительно помогали оплачивать, но вовсе не «сторонние организации», а инициатива BY_help, то есть сами белорусы. Сбор средств на оплату штрафов и помощь репрессированным велся через фейсбук. Жертвовали и копейки, и рубли, и доллары, и тысячи долларов. Волонтеры BY_help переводили на банковские карты участников маршей, подвергнутых штрафам, нужные суммы. Собственно, белорусы просто помогали друг другу — в сборе средств не участвовали ни фонды, ни организации, ни какие бы то ни было юридические лица. И теперь с тех, кто был задержан на акциях протеста и оштрафован, будут требовать заново заплатить штраф. По данным правозащитного центра «Вясна», за пять месяцев сопротивления белорусы заплатили 1,8 миллиона белорусских рублей штрафов. Это 760 тысяч долларов. Но когда деньги очень нужны,

можно и повторить, потому что полтора миллиона долларов лучше, чем 760 тысяч.

А потом следствие может выяснить, что для оплаты штрафов участники протестов использовали помощь родственников, друзей или коллег по работе, а это нивелирует значение института личной ответственности, — и взыскать с них по третьему разу. Теперь понятен тайный смысл фразы «можем повторить»: это вообще, оказывается, не про войну.