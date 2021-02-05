Охранительная дата

Новый городской праздник может появиться в Петербурге. На фоне протестов студентов против ареста Алексея Навального и жесткого разгона несанкционированной акции 31 января 2021 года, губернатор Петербурга Александр Беглов внес в городской парламент проект закона, устанавливающего — «День работника уголовно-исполнительной системы» (ФСИН). Острословы уже именуют его не иначе, как «день вертухая».

В документе, пришедшем в парламент 27 января 20201 года за подписью представителя губернатора в законодательном собрании Юрия Шестерикова, который большую часть своей жизни проработал в милиции сказано, что «деятельность уголовно-исполнительной системы России — это длительный процесс развития и становления пенитенциарной системы государства.

УФСИН по Петербургу и Ленинградской области является одной из крупнейших правоохранительных структур, обеспечивающей решение вопросов соблюдения законности и правопорядка, конституционных прав и свобод граждан. Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник — День работника уголовно-исполнительной системы». Понять, что именно скрыто за чудовищным канцеляризмом нелегко и на человеческий язык инициативу Смольного перевели оппозиционеры:

«Пока граждан, выходящих в Петербурге на мирный протест, бьют, задерживают, штрафуют и сажают, губернатор Беглов вносит в ЗАКС проект закона об установлении нового городского праздника: дня вертухая», — написал в своем телеграм-канале депутат-яблочник Борис Вишневский и побещал, что обсуждение инифиативы Смольного будет весёлым.

Другой оппозиционный депутат Максим Резник в беседе с корреспондентом «Новой» оценил это предложение Смольного так:

«Сделали из страны зону. Теперь можно и праздновать. Профессиональный праздник у них теперь будет».

Инициатива Александра Беглова появилась на фоне массовых протестов против задержания и замены услового срока на реальный политику Алексею Навальному. Такой протестной активности в Петербурге не наблюдалось со времён 2017 года, когда молодёжь вышла на улицы посмотрев фильм «Он вам не Димон!», а поколение постарше с успехом протестовало против возможной передачи РПЦ Исаакиевского собора. Но тогда большинство акций власти с трудом, но согласовывали и не было применеия электрошокеров, а дубинками махали только в самых крайних случаях.

Сейчас молодые люди выходят на улицу без согласований акций с властями, а полиция и Росгвардия жестко разгоняют протестующих.

Ситуацию усугубляет то, что из-за огромного числа задержанных в спецприемнике на Захарьевской не осталось свободных мест и административно задержанных отвозят в райцентры Ленобласти — в Гатчину, Волосов и Лугу.

На этом фоне Беглов предлагает ввести в городе профессиональный праздник охранников тюрем и конвоя. Возможно губернатор Петербурга решил таким образом приободрить тех, кого с дубинками и электрошокерами посылают на разгон несанкционированных шествий и митингов. Мол, мы с вами и при любых обстоятельствах будем на вашей стороне. Даже праздник учреждаем в честь ваших коллег по цеху. Вы ловите, а они охраняют и должны иметь один день в году, когда приходят на любимую работу в парадной форме, с наградами, а после трудовой вахты вспоминают боевые подвиги за праздничным столом, слушают песню «Господа офицеры!» Олега Газманова и пускают слезу после стакана-другого.

А может быть это акт гуманизма по отношению к тем, кто сидит. Хоть бы один день в году они будут чувствовать себя спокойно, так как празднующие люди и даже охранники, обычно, добрее и не имеют привычки лютовать. Тогда лучше всего сделать этот праздник «плавающим» и вводить его во все дни, когда в городе проходят протесты. Также его нужно распространить и на полицию с Росгвардией. Чтобы они выходили на разгон шествий и митингов в парадной форме и уже слегка под шафе. Может быть тогда они будут добрей и снисходительней к тем, кто находится по ту сторону баррикад.

