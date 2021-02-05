Уберетесь или сами, или вперед ногами

Четыре года назад в статье «Моряки шлют сигнал SOS» «Новая» рассказала о ситуации, заложниками которой стали бывшие руководители и преподаватели Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ Военно-морской академии им. адмирала Кузнецова. Офицеры жаловались на отвратительные условия жизни в доме, где им выделили квартиры. На время службы их разместили в доме № 4 по Заневскому проспекту. Он был построен в 1938 году и предназначался для руководящего и старшего офицерского состава. По увольнении из ВМФ офицеры освобождали жилплощадь и переезжали в квартиры, которые выделяло им государство.

Так было заведено со времен СССР. Но в 90-е годы у Минобороны не было денег, чтобы купить увольняемым офицерам жилье, и руководство ВМФ оставило за преподавателями квартиры на Заневском. Это решение одобрил лично главком ВМФ. Офицерам выдали ордера, которые позволили приватизировать квартиры. Всего таких оказалось 13 — около 15% от общей площади дома.

Дмитрий Туруторин. Фото:

«Сначала с обслуживанием дома проблем не было, — рассказал «Новой» капитан первого ранга в отставке председатель ТСЖ «Заневский 4» Дмитрий Туруторин.

— Все изменилось во времена «сердюковщины». Так у нас называют эпоху распродажи военного имущества.

— (продолжает) Руководство учебного центра это отрицает, но нам известно, что здание неоднократно хотели продать».

Контр-адмирал Евгений Лапушкин пояснил, что Сергей Матвиенко в бытность вице-президентом банка «Санкт-Петербург» приезжал осматривать здание и прилегающую территорию. Говорил, что выступает посредником между военными и городскими властями. Мол, администрация Петербурга решает вопрос о приобретении здания для размещения здесь каких-то комитетов.

В августе 2010 года сюда наведывался тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков. Из официального релиза Минобороны тех лет: «Одной из основных целей визита главы Минобороны в Петербург является осмотр здания Высших специальных офицерских курсов (ВСОК, так тогда назывался центр. — Ред.), ВСОК ВМФ на Заневском проспекте. Здание планируют в ближайшее время выставить на продажу. Здание расположено в активно развивающемся районе Санкт-Петербурга. Поблизости планируется строительство Охта-центра и других дорогих объектов недвижимости. Поэтому руководство Минобороны опасается возникновения непрозрачных схем при проведении торгов. ВСОК ВМФ планируется перенести в Кронштадт, где должен быть построен большой учебный военно-морской центр».

В декабре 2010-го строительство Охта-центра было отменено, и об общежитии, казалось, забыли. Однако разговоры о его переводе в нежилой фонд и последующей продаже дома № 4 по Заневскому проспекту шли постоянно.

Фото: Дмитрий Тарусов

«Этот дом подходит под офис крупной и солидной фирмы, — говорит риелтор Алексей Кириллов, специалист по коммерческой недвижимости. — Семь тысяч квадратных метров почти в центре города рядом с удобной транспортной развязкой! Во дворе много места под автостоянку. Привлекает покупателей и архитектура: дом построен в стиле сталинского неоклассицизма, с колоннами и лепниной, такие строения считаются престижными. Внутренняя инфраструктура — трубы, проводка, батареи и пр. — потенциальных покупателей интересуют мало, при перепланировке все будет меняться. А стены там монументальные».

По словам Кириллова, года три-четыре назад к дому проявляла интерес крупная сталелитейная компания, планирующая открыть дополнительный офис в Петербурге. Литейщиков не смущало обременение в виде 13 приватизированных квартир — они готовы были выкупить их по цене недвижимости в центре Петербурга.

«Мы первый раз слышим об этом интересе, — заявил «Новой» Дмитрий Туруторин. — Конечно, мы бы с радостью рассмотрели подобное предложение. Потому что чем дальше, тем больше проблем возникает с домом. В 2016 году на наше ТСЖ стали налагать штрафы за ненадлежащее содержание фасада дома и общедомовой территории. Но мы-то владеем всего 15% площадей, почему мы за свой счет должны ремонтировать все остальное?»

В квартире контр-адмирала в отставке Станислава Козинцева. Фото: Дмитрий Тарусов

Пока штрафы удается отменить в судебном порядке. В декабре 2016 г. Верховный суд РФ постановил, что собственником дома (за исключением приватизированных квартир) является РФ в лице ВУНЦ. Но привлечь руководство центра к обслуживанию дома не удается. Трубы гниют, электропроводка ветшает. Любая авария может закончиться катастрофой. Централизованной подачи горячей воды в здании нет уже несколько лет. В квартирах стоят электронагреватели. Система отопления была частично разморожена. Пластами отваливается штукатурка и лепнина с фасада. По мнению собственников, их дом целенаправленно доводят до состояния аварийного, чтобы выселить насильно.

«Мне один чинуша, офицером его назвать язык не поворачивается, прямо сказал:

«Моя задача — чтобы вы отсюда убрались. А сами вы это сделаете или через бюро ритуальных услуг — не мое дело», — говорит контр-адмирал в отставке,

бывший начальник факультета вооружений Станислав Козинцев. — До смешного доходит: нам закрыли доступ во двор, где стоят мусорные контейнеры, по причине секретности расположенных там объектов. У меня наивысший допуск к секретным разработкам вооружений действует до сих пор. Зато мусор я вынужден носить через два квартала от своего дома. Самое обидное во всем этом, что гнобят свои, моряки. Мы флоту всю жизнь посвятили. А нас как щенков ненужных — в прорубь?»

Станислав Козинцев. Фото: Дмитрий Тарусов

«Такое чувство, что до нас нет никакого дела вообще никому, — добавляет Туруторин. — Куда мы только не обращались: в Думу, в Департамент по имуществу Минобороны, к Сергею Шойгу лично, главкому ВМФ, Владимиру Путину. Надо решать что-то с нашим домом: либо выдать нам равнозначное жилье в других домах, либо привести в порядок этот. А мы получаем сплошные отписки. Когда я ездил на прием в администрацию президента РФ, там одну даму заинтересовало лишь то, что нас нет в списке избирателей. Все остальное им было глубоко побоку».

Узнать, что по данному поводу думает нынешнее руководство ВУНЦ, «Новой» не удалось. В приемной начальника центра посоветовали письменно изложить свои вопросы и записаться на прием. После чего начальство примет решение о визите корреспондента. Но в ответе на письмо членов ТСЖ от 5 сентября 2019 г. врио (на тот момент) начальника центра Сергей Рачук пишет: «На период 2020–2021 гг. запланировано: 1) проведение обследования здания с целью признания его аварийным и непригодным для жилья; 2) включение здания в план реконструкции с дальнейшим использованием всех помещений в учебном процессе». То есть планируется выселить на время ремонта собственников, а после ремонта это будут уже не квартиры, а учебные помещения.

Примерно то же самое пишут и из Департамента имущественных отношений Минобороны. Ни в одном документе не сказано, куда будут выселять офицеров — собственников жилья на время ремонта. О предоставлении равнозначного жилья в других местах вообще речи не идет.