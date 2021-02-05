Чемпионат «в пузыре»

На этой неделе Международная федерация хоккея наконец приняла решение — чемпионат мира по хоккею полностью примет Латвия. Беларусь останется в стороне. С 21 мая по 6 июня в Риге пройдут 64 игры с участием 16 команд. Осталось три с половиной месяца, чтобы подготовиться.

Когда стало понятно, что решением оставить часть чемпионата в Беларуси Международная федерация хоккея рискует сорвать его вообще, потому что многие команды решат такой чемпионат бойкотировать, стали срочно рассматриваться альтернативы. Принять часть игр выразили желание Словакия и Дания, однако с учетом коронавируса федерация решила, что будет проще организовать все в одном городе.

«Учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные перемещения, Совет ИИХФ посчитал, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия», — говорится в решении ИИХФ.

Латвия это решение всячески приветствует. «Несмотря на пандемию COVID-19, у нас есть время, пространство и возможность, чтобы написать собственную историю, — заявила министр образования и науки Илга Шуплинска (именно это министерство в Латвии «заведует» спортом). — И это событие — во второй раз предоставленное Латвии право провести чемпионат — еще одно подтверждение тому, как в кризисной ситуации проявляется сила нашей страны и народа. Видя, как зимние виды спорта вдохновляют латвийских болельщиков, я уверена, что этот чемпионат будет таким же насыщенным, эмоциональным и совершенно эпидемиологически безопасным».

Министр образования и науки Латвии Илга Шуплинска. Фото: facebook/suplinska

Организация чемпионата обойдется латвийскому бюджету примерно в 3,7 миллиона евро: 700 тысяч Латвия выделила в тот момент, когда должна была принять часть игр на пару с Беларусью, еще 3 миллиона кабинет министров готов выделить, чтобы принять весь чемпионат. Большая часть средств пойдет на реконструкцию Олимпийского центра Elektrum, который в срочном порядке придется обустраивать в качестве второй площадки. Пока планировалось, что Латвия будет делить проведение чемпионата, хватало ледовой арены в комплексе Arena Riga, но теперь ее мощностей будет недостаточно.

Ледовый комплекс Arena Riga

Член правления Латвийской федерации хоккея Эдгар Бунцис уверен, что Латвия успеет подготовить вторую площадку и справится с чемпионатом в одиночку. «Это однозначно, инфраструктура в Риге полностью соответствует тому, чтобы принять все шестнадцать команд, — рассказал он в интервью «Новой газете — Балтия». — Конечно, если мы говорим со стороны организаторов, то эта ситуация, безусловно, будет чрезвычайной. Потому что все это происходит в обстоятельствах эпидемии коронавируса, а во-вторых, осталось очень мало времени. Но однозначно, мы видим со своей стороны, что это возможно сделать».

В финансовом плане самая активная работа пройдет в ближайшие три недели. Министерство образования и науки должно предоставить смету на рассмотрение кабмина, а те — утвердить и выделить деньги.

В министерстве образования и науки отмечают, что, хотя проведение чемпионата в одиночку увеличивает расходы, они с лихвой окупятся.

Во-первых, это деньги, инвестированные в экономику Латвии, а часть из них вернется в бюджет через НДС. Во-вторых, помимо собственных бюджетных средств Латвии значительную часть расходов покроет Международная федерация хоккея (ИИХФ) — всего, по подсчетам латвийского министерства, организация чемпионата обойдется в 12 миллионов евро. ИИХФ поможет с завершением строительства еще одной ледовой арены (она будет использоваться для тренировок), расходами на проживание и питание спортсменов, на логистику. Кроме того, 2 миллиона евро Международная федерация выделит на организацию эпидемиологической безопасности.

Как раз на этой неделе кабинет министров собирался обсудить эпидемиологическую обстановку — в основном речь шла о текущих ограничениях, но про организацию чемпионата тоже поговорили. Пока план такой — чемпионат будет проходить без зрителей. «Это будет чемпионат эпидемиологически безопасный, он пройдет в «пузыре», где игроки будут полностью отделены от остального общества», — заявил в среду премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Все команды планируют разместить в одном отеле в центре города, который будет закрыт для других постояльцев, — игроки смогут выходить только на тренировки и сами соревнования.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Фото: ЕРА

Конечно, к концу мая ситуация с коронавирусом может измениться — но чтобы на чемпионат допустили зрителей, она должна измениться существенно. На этой неделе правительство разработало «принцип светофора» из четырех ступеней, чтобы решать, какие ограничения вводить. Сейчас Латвия находится на четвертой, темно-красной ступени, когда запрещено почти все. Проведение массовых мероприятий возможно лишь на первой, зеленой ступени — для этого необходимо, чтобы число заболеваний опустилось до отметки в 20 новых случаев на 100 тысяч человек. Сейчас оно превышает отметку в 500 новых случаев на 100 тысяч человек.

Тем временем в Международной федерации уже пообещали, что, если латвийское правительство даст отмашку, продажу билетов можно будет организовать за три дня.