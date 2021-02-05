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Где и как отбывают наказание арестованные за участие в протестах москвичи. Новый материал «Медиазоны»
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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
Силовики открыли Россию
Перепутал Нижний Новгород с Великим — шесть лет лишения свободы. Дело Михаила Иосилевича
Фото: РИА Новости
Иван Жилинспецкор
Предисловие
28 января «Новая газета» опубликовала расследование о реконструкции нижегородского парка «Швейцария» за 3,7 млрд рублей. Мы рассказали, что горожане протестуют против урбанизации парка, работами в котором занимается компания «ЕКС» (СМИ связывают ее с миллиардерами Аркадием и Борисом Ротенбергами).
Одним из спикеров в материале «Новой» выступил нижегородский предприниматель, бывший совладелец новостного портала nn.ru Михаил Иосилевич. На него, активного участника акций в защиту парка, осенью прошлого года завели уголовное дело по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности нежелательной организации». Речь идет об «Открытой России» (решением Минюста признана нежелательной).
Именно по этому делу проходил обыск у главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, после которого она совершила самоубийство.
На следующий день после публикации расследования «Новой» Иосилевич, находившийся до этого под подпиской о невыезде, был арестован. Полицейские пришли к нему в квартиру, ультимативно приказали ехать с ними, задержали. 30 января Московский районный суд Нижнего Новгорода решил поместить его в СИЗО на месяц.
Арест Михаила Иосилевича может быть связан с публикацией «Новой газеты». Поэтому мы считаем важным рассказать подробности его уголовного дела. Оно могло бы быть даже смешным, если бы не существовало в реальности.
«Нежелательный» гость
Уголовное дело по статье 284.1 УК возбуждается, если в течение одного года человек дважды был привлечен «за осуществление деятельности нежелательной организации» к административной ответственности (ст. 20.33 КоАП), а затем — заподозрен «в осуществлении» этой деятельности в третий раз. С Иосилевичем все так и было.
— Первый раз меня обвинили по 20.33 КоАП весной 2019 года, после того как прошел форум «Свободные люди», — рассказал предприниматель «Новой газете». — Полиция посчитала, что форум организует «нежелательная» «Открытая Россия», а раз я сдал свое кафе под проведение этого форума, то значит, подсобил ей.
Иосилевича оштрафовали на 5000 рублей. При этом о решении суда, говорит предприниматель, он не знал.
— Полиция что-то напутала в документах, ошиблись в дате рождения, ошиблись в адресе, и в итоге до меня не дошли ни информация о возбуждении административного дела, ни решение суда. О том, что у меня есть штраф, я узнал уже после возбуждения второго дела по статье 20.33 КоАП.
Второе дело, рассказывает Иосилевич, было заведено, когда его не было в России.
— В моем помещении вновь прошло какое-то мероприятие, на котором, как оказалось, присутствовал Александр Соловьев из «Открытой России», — рассказывает Михаил. — Причем я вообще не был в курсе, что происходит. Я в это время находился в Танзании, смотрел на львов. Приехал — и вот тебе на: административный протокол по политической статье!
Просто за то, что человек был в моем заведении.
И оказывается, уже второй протокол. На суде я пытался объяснить, что никакого намерения «осуществлять деятельность нежелательной организации» у меня не было, что помещение может арендовать любой человек. Но тщетно, получил штраф — 10 000 рублей.
После второго штрафа Иосилевич, по его словам, прочитал закон, понял, что ему грозит уголовка, и начал внимательно следить за тем, чтобы не пересекаться с людьми из «Открытой России».
— Когда мне поступило предложение провести в моем заведении тренинг наблюдателей за выборами, организованный движением «Голос», я пять раз переспросил: «Вы не связаны с "Открытой Россией"»?» Мне сказали, что нет. Я и сам прочитал, что это совершенно разные организации. И согласился сдать помещение под тренинг. А потом на меня возбудили уголовное дело.
Следствие «путает»
В 6 утра 1 октября в квартиру Михаила Иосилевича постучали люди, представившиеся сотрудниками полиции. Потребовали открыть дверь.
— Никаких документов они не показали, и поэтому я спокойно пошел обратно спать, — говорит Иосилевич. — Через 10 минут заработала болгарка.
В квартиру вошли шесть человек, в том числе бронированные бойцы СОБРа. Силовики сообщили предпринимателю о возбуждении уголовного дела. В это же время такие же бронированные «космонавты» ломились в квартиры еще шести человек, среди которых — и покончившая с собой на следующий день главред Koza.Press Ирина Славина. Что важно — все остальные люди, у которых прошли обыски, оказались лишь свидетелями по делу Иосилевича, то есть их ни в чем не подозревали.
Материалы уголовного дела (его расследование еще не завершено) оказались у меня уже после задержания Иосилевича. Причем как будто специально, в тот же день, когда адвокат Алексей Матасов согласился предоставить мне документы, с него взяли «подписку о неразглашении».
Добывать материалы пришлось через третьи руки.
Увидев их, я удивился. Сразу два момента в документах свидетельствовали о притянутости дела за уши.
Во-первых, в постановлении прокуратуры Нижнего Новгорода «о направлении материалов проверки в орган следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела» говорится, что уголовка на Иосилевича возбуждена из-за публикации Znak.com.
«1 июня 2020 года на интернет-сайте Znak.com опубликовано интервью с исполнительным директором Open Russia Civic Movement Пивоваровым А. С., в котором размещены сведения об участии проекта "Объединенные демократы", созданного движением "Открытая Россия", в выборных кампаниях 13.09.2020 на территории РФ, в том числе в Нижегородской области», — писал прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец.
1 июня 2020 года на сайте Znak.com действительно вышло интервью с Пивоваровым. И он действительно заявил, что движение «Объединенные демократы» намерено участвовать в избирательной кампании в четырех регионах: Татарстане, Владимирской, Ивановской и Новгородской областях.
Пивоваров говорил именно о Новгородской области, но в лиде материала журналист ошибся и указал вместо нее — Нижегородскую.
Прокуратура, не став читать или просто проигнорировав весь текст интервью, уцепилась за ошибку в лиде и направила материалы в СК.
В редакции «Знака» также заявили, что допустили опечатку, но раскручивание уголовного дела было уже не остановить.
Для верности дело подкрепили и вторым сомнительным доводом:
«27.08.2020 в telegram-канале «Объединенные демократы» размещена публикация о планируемых мероприятиях по обучению наблюдателей на предстоящих выборах в г. Нижнем Новгороде, — написал прокурор Борозенец. — В ходе проведенной проверки установлено, что в рамках проекта «Объединенные демократы» движения «Открытая Россия» <...> организовано и проведено мероприятие по обучению наблюдателей на предстоящих выборах в городскую думу».
То есть организаторами лекций для наблюдателей были названы «Объединенные демократы», а не «Голос».
А вот что было написано в telegram-канале «Объединенных демократов» на самом деле: «В Нижнем Новгороде баллотируется большая команда дружественных нам независимых кандидатов. Суммарно, наблюдатели нужны на 90 участках города. В идеале нужно найти 270 волонтеров <...> Если вы живете в Нижнем, помогите ребятам выиграть мандаты и не допустить фальсификаций: Golosinfo.org/join».
То есть «Объединенные демократы» приглашали людей на мероприятие «Голоса».
Два этих аргумента прокурора (путаница в названии региона в СМИ и банальная подмена одного политического движения другим) привели к гибели Ирины Славиной и к уголовному делу против Михаила Иосилевича. По статье 284.1 УК предпринимателю может грозить до шести лет лишения свободы.
P.S.
Чтобы хоть кто-то объяснил следователям разницу между «Объединенными демократами» и «Голосом», адвокат Алексей Матасов ходатайствовал о политологической экспертизе, попросив привлечь в качестве эксперта Екатерину Шульман. Следователь Андрей Шлыков в удовлетворении ходатайства отказал.
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