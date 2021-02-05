Силовики открыли Россию

Предисловие

28 января «Новая газета» опубликовала расследование о реконструкции нижегородского парка «Швейцария» за 3,7 млрд рублей. Мы рассказали, что горожане протестуют против урбанизации парка, работами в котором занимается компания «ЕКС» (СМИ связывают ее с миллиардерами Аркадием и Борисом Ротенбергами).

Одним из спикеров в материале «Новой» выступил нижегородский предприниматель, бывший совладелец новостного портала nn.ru Михаил Иосилевич. На него, активного участника акций в защиту парка, осенью прошлого года завели уголовное дело по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности нежелательной организации». Речь идет об «Открытой России» (решением Минюста признана нежелательной).

Михаил Иосилевич. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Именно по этому делу проходил обыск у главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, после которого она совершила самоубийство.

На следующий день после публикации расследования «Новой» Иосилевич, находившийся до этого под подпиской о невыезде, был арестован. Полицейские пришли к нему в квартиру, ультимативно приказали ехать с ними, задержали. 30 января Московский районный суд Нижнего Новгорода решил поместить его в СИЗО на месяц.

Народный мемориал в память о погибшей журналистке Ирине Славиной в Нижнем Новгороде. Фото: РИА Новости

Арест Михаила Иосилевича может быть связан с публикацией «Новой газеты». Поэтому мы считаем важным рассказать подробности его уголовного дела. Оно могло бы быть даже смешным, если бы не существовало в реальности.

«Нежелательный» гость

Уголовное дело по статье 284.1 УК возбуждается, если в течение одного года человек дважды был привлечен «за осуществление деятельности нежелательной организации» к административной ответственности (ст. 20.33 КоАП), а затем — заподозрен «в осуществлении» этой деятельности в третий раз. С Иосилевичем все так и было.

— Первый раз меня обвинили по 20.33 КоАП весной 2019 года, после того как прошел форум «Свободные люди», — рассказал предприниматель «Новой газете». — Полиция посчитала, что форум организует «нежелательная» «Открытая Россия», а раз я сдал свое кафе под проведение этого форума, то значит, подсобил ей.

Иосилевича оштрафовали на 5000 рублей. При этом о решении суда, говорит предприниматель, он не знал.

— Полиция что-то напутала в документах, ошиблись в дате рождения, ошиблись в адресе, и в итоге до меня не дошли ни информация о возбуждении административного дела, ни решение суда. О том, что у меня есть штраф, я узнал уже после возбуждения второго дела по статье 20.33 КоАП.

Второе дело, рассказывает Иосилевич, было заведено, когда его не было в России.

— В моем помещении вновь прошло какое-то мероприятие, на котором, как оказалось, присутствовал Александр Соловьев из «Открытой России», — рассказывает Михаил. — Причем я вообще не был в курсе, что происходит. Я в это время находился в Танзании, смотрел на львов. Приехал — и вот тебе на: административный протокол по политической статье!

Просто за то, что человек был в моем заведении.

И оказывается, уже второй протокол. На суде я пытался объяснить, что никакого намерения «осуществлять деятельность нежелательной организации» у меня не было, что помещение может арендовать любой человек. Но тщетно, получил штраф — 10 000 рублей.

После второго штрафа Иосилевич, по его словам, прочитал закон, понял, что ему грозит уголовка, и начал внимательно следить за тем, чтобы не пересекаться с людьми из «Открытой России».

— Когда мне поступило предложение провести в моем заведении тренинг наблюдателей за выборами, организованный движением «Голос», я пять раз переспросил: «Вы не связаны с "Открытой Россией"»?» Мне сказали, что нет. Я и сам прочитал, что это совершенно разные организации. И согласился сдать помещение под тренинг. А потом на меня возбудили уголовное дело.

Следствие «путает»

В 6 утра 1 октября в квартиру Михаила Иосилевича постучали люди, представившиеся сотрудниками полиции. Потребовали открыть дверь.

— Никаких документов они не показали, и поэтому я спокойно пошел обратно спать, — говорит Иосилевич. — Через 10 минут заработала болгарка.

В квартиру вошли шесть человек, в том числе бронированные бойцы СОБРа. Силовики сообщили предпринимателю о возбуждении уголовного дела. В это же время такие же бронированные «космонавты» ломились в квартиры еще шести человек, среди которых — и покончившая с собой на следующий день главред Koza.Press Ирина Славина. Что важно — все остальные люди, у которых прошли обыски, оказались лишь свидетелями по делу Иосилевича, то есть их ни в чем не подозревали.

Материалы уголовного дела (его расследование еще не завершено) оказались у меня уже после задержания Иосилевича. Причем как будто специально, в тот же день, когда адвокат Алексей Матасов согласился предоставить мне документы, с него взяли «подписку о неразглашении».

Добывать материалы пришлось через третьи руки.

Увидев их, я удивился. Сразу два момента в документах свидетельствовали о притянутости дела за уши.

Во-первых, в постановлении прокуратуры Нижнего Новгорода «о направлении материалов проверки в орган следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела» говорится, что уголовка на Иосилевича возбуждена из-за публикации Znak.com.

«1 июня 2020 года на интернет-сайте Znak.com опубликовано интервью с исполнительным директором Open Russia Civic Movement Пивоваровым А. С., в котором размещены сведения об участии проекта "Объединенные демократы", созданного движением "Открытая Россия", в выборных кампаниях 13.09.2020 на территории РФ, в том числе в Нижегородской области», — писал прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец.

1 июня 2020 года на сайте Znak.com действительно вышло интервью с Пивоваровым. И он действительно заявил, что движение «Объединенные демократы» намерено участвовать в избирательной кампании в четырех регионах: Татарстане, Владимирской, Ивановской и Новгородской областях.

Пивоваров говорил именно о Новгородской области, но в лиде материала журналист ошибся и указал вместо нее — Нижегородскую.

Прокуратура, не став читать или просто проигнорировав весь текст интервью, уцепилась за ошибку в лиде и направила материалы в СК.

В редакции «Знака» также заявили, что допустили опечатку, но раскручивание уголовного дела было уже не остановить.

Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Для верности дело подкрепили и вторым сомнительным доводом:

«27.08.2020 в telegram-канале «Объединенные демократы» размещена публикация о планируемых мероприятиях по обучению наблюдателей на предстоящих выборах в г. Нижнем Новгороде, — написал прокурор Борозенец. — В ходе проведенной проверки установлено, что в рамках проекта «Объединенные демократы» движения «Открытая Россия» <...> организовано и проведено мероприятие по обучению наблюдателей на предстоящих выборах в городскую думу».

То есть организаторами лекций для наблюдателей были названы «Объединенные демократы», а не «Голос».

А вот что было написано в telegram-канале «Объединенных демократов» на самом деле: «В Нижнем Новгороде баллотируется большая команда дружественных нам независимых кандидатов. Суммарно, наблюдатели нужны на 90 участках города. В идеале нужно найти 270 волонтеров <...> Если вы живете в Нижнем, помогите ребятам выиграть мандаты и не допустить фальсификаций: Golosinfo.org/join».

То есть «Объединенные демократы» приглашали людей на мероприятие «Голоса».

Два этих аргумента прокурора (путаница в названии региона в СМИ и банальная подмена одного политического движения другим) привели к гибели Ирины Славиной и к уголовному делу против Михаила Иосилевича. По статье 284.1 УК предпринимателю может грозить до шести лет лишения свободы.