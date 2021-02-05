«Голевая передача» в Сибирь

В России появилась четвертая команда по адаптивному хоккею. В Новосибирске дети с нарушениями зрения смогут играть в следж-хоккей благодаря акции «Голевая передача».

Адаптивный хоккей — один из самых популярных видов спорта для людей с физическими особенностями. Паралимпийский и сурдлимпийский спорт очень важны для социализации и реабилитации людей с особенностями развития. Спорт наполняет их жизнь возможностями, помогает чаще выходить из дома, верить в себя, интегрироваться в общество, преодолевать стигматизацию.

Развитием хоккея для детей с особыми потребностями занимается Детская следж-хоккейная лига. Эта некоммерческая организация создает новые команды, проводит чемпионаты, арендует лед для тренировок, оплачивает работу тренеров и закупку инвентаря.

«Голевая передача» — совместная благотворительная акция компании «Фонбет» и Континентальной хоккейной лиги. Каждый месяц «Фонбет» перечисляет Детской следж-хоккейной лиге сумму денег, кратную количеству заброшенных за месяц шайб в регулярном чемпионате КХЛ.

В декабре 2020 года хоккеисты лиги забили 614 шайб. Благодаря этому Детская следж-хоккейная лига получила 614 000 рублей. Они были переданы на создание в Новосибирске хоккейной команды для слабовидящих детей перед матчем «Спартак» — СКА, 30 января 2021 года.

Акция «Голевая передача» уже помогла создать детские команды в Чехове, Чебоксарах и Ижевске. Общая сумма, переданная за второй сезон, составляет 2 473 000 рублей.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион по фигурному катанию, посол акции комментирует: «Прекрасно, что компания «Фонбет» продолжает благотворительную акцию «Голевая передача». Команда по адаптивному хоккею в Новосибирске станет уже четвертой, созданной за последние месяцы при поддержке «Фонбет». Всем хоккеистам хочу напомнить, что номинал есть у каждой заброшенной шайбы, так что нужно стараться лучше реализовывать свои моменты. Так больше ребят смогут открыть для себя мир спорта».

Ирина Харитонова