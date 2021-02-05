Кто курирует митинги



Действительно ли на митинги выходят в основном школьники? Как пропаганда нагнетает моральную панику вокруг участия молодежи в политике? За какие ценности выступают протестующие? И какова роль женщин в протесте?

Редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов поговорил с социальным антропологом, исследовательницей московских митингов Александрой Архиповой о «страшилках» вокруг оппозиционеров и о том, как выглядит социологический портрет протестующего.

«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.

Ведущий: Кирилл Мартынов

Монтаж: Кирилл Семенов

Продюсер: Серафима Свердлова

Обложка: Анна Жаворонкова

Оператор: Влад Докшин