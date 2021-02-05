Кто курирует митинги

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Где и как отбывают наказание арестованные за участие в протестах москвичи. Новый материал «Медиазоны»
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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
Политика425
Кирилл МартыновСерафима СвердловаАнна Жаворонкова«Новая газета»
425
Действительно ли на митинги выходят в основном школьники? Как пропаганда нагнетает моральную панику вокруг участия молодежи в политике? За какие ценности выступают протестующие? И какова роль женщин в протесте?
Редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов поговорил с социальным антропологом, исследовательницей московских митингов Александрой Архиповой о «страшилках» вокруг оппозиционеров и о том, как выглядит социологический портрет протестующего.
«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.
Ведущий: Кирилл Мартынов
Монтаж: Кирилл Семенов
Продюсер: Серафима Свердлова
Обложка: Анна Жаворонкова
Оператор: Влад Докшин
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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