Джо Байден: «Америка вернулась!»

О России

«Навальный, как и все граждане России, имеет права в соответствии с российской Конституцией», — сказал Байден.

«Он стал жертвой из-за разоблачения коррупции и должен быть немедленно освобожден без каких-либо условий.

Усилия России по подавлению свободы выражения мнений и мирных собраний вызывают глубокую озабоченность у нас и международного сообщества», — отметил новый президент США.

«Я ясно дал понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить [за эти действия] и будем защищать жизненные интересы нашего народа», — сказал он. «Мы будем более эффективными в отношениях с Россией, если будем работать в коалиции и в координации с другими единомышленниками», — отметил президент. При этом новый глава Белого дома заявил о готовности сотрудничать с Россией по вопросам, которые находятся в интересах США. Москва, как известно, последовательно отвергает обвинения Вашингтона.

Алексей Навальный в суде. Снимок с видео / пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

В первом телефонном разговоре нового госсекретаря США Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым, кроме высказанного взаимного удовлетворения с связи с продлением срока действия СНВ-3 еще на пять лет, судя по официальному сообщению госдепартамента США, было высказано требование освобождения американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида. Госсекретарь затронул и «вмешательство России в выборы в США в 2020 году, ее военную агрессию на Украине и в Грузии, отравление Алексея Навального и инцидент с SolarWinds (массированная кибератака на крупнейшие американские государственные агентства и частные предприятия)». Эти темы не нашли отражения в официальном сообщении МИД РФ об этом разговоре. Повторилась история изложения недавнего телефонного разговора Байдена и Путина — две версии в Вашингтоне и Москве откровенно разнятся.

Нарастить мышцы дипломатии

Если у Энгельса был Анти-Дюринг, то речь Байдена о внешней политике можно назвать «Анти-Трамп». 46-й президент выступил с ней в стенах госдепартамента, отметив важную роль, которую снова должна играть американская дипломатия. «Мы собираемся восстановить наши союзы. Мы собираемся возобновить взаимодействие в мире и взять на себя огромные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в борьбе с пандемией, глобальным потеплением. И снова отстаивать демократию и права человека во всем мире», — сказал новый президент, отметив, что

самые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются США — от реальной угрозы изменения климата до кибератак и почти равной конкуренции со стороны все более агрессивного Китая, — требуют, чтобы Америка и союзники работали вместе.

«Мы не можем сделать это в одиночку. Мы должны начать с дипломатии», — подчеркнул президент. Байден указал, что он будет стремиться к многосторонности после эры Трампа с его лозунгом «Америка прежде всего».

Как отметил Байден: «Этому и были посвящены его первые телефонные разговоры с лидерами стран — ближайшими друзьями Америки — Канады, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Южной Кореи и Австралии, а также с НАТО. Чтобы переформировать привычки к сотрудничеству и восстановить мускулы демократических союзов, атрофированные после четырех лет пренебрежения и злоупотреблений. Союзы Америки — одно из наших главных достоинств. А вести себя дипломатично — значит, снова стоять плечом к плечу с нашими союзниками и ключевыми партнерами».

Предваряя речь, которая из-за снегопада в Вашингтоне была отложена с понедельника на четверг, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что президент будет «широко, философски» говорить о внешней политике, его замечания «не станут изложением видения по каждому вопросу внешней политики», однако Байден уже сейчас сообщил о ряде конкретных шагов.

Министру обороны Ллойду Остину поручено в сотрудничестве с госсекретарем Блинкеном составить «глобальный обзор состояния сил», чтобы военное присутствие США «должным образом соответствовало» интересам внешней и внутренней политики и приоритетам безопасности. Президент объявил о заморозке передисколации американских войск из Германии, повышении порога приема беженцев из других стран в США до 125 тысяч в год (при Трампе было 15 тысяч — самый низкий показатель с 1980 года). Байден объявил, что США прекратят всякую поддержку наступательных операций в Йемене и назначат посланника, чтобы сосредоточить внимание на давнем конфликте. Президент отметил, что первыми указами он восстановил членство США в Парижском клубе и Всемирной организации здравоохранения. Байден заявил, что США готовы принять у себя следующий форум по борьбе с климатическими изменениями, назвав эту тему одной из главных в своих направлениях.

Президент также сказал, что он опубликует меморандум о защите прав ЛГБТК- сообщества во всем мире, отметив, что расизм и всякие виды фобий недопустимы в правительственных учреждениях страны.

Отдельно Байден подчеркнул важность свободной прессы, которая, по его словам, имеет решающее значение для демократии.

«Мы считаем, что свободная пресса — это не противник, она необходима для здоровья демократии». Для сравнения, его предшественник Трамп называл издания, критикующие его политику, «врагами народа».

Байден пообещал открытость политики, ежедневные брифинги в Белом доме и готовность отвечать на любые вопросы.

И еще одно сравнение. Трамп за четыре года президентства лишь один раз посетил госдепартамент. В частных беседах он неоднократно называл внешнеполитическое ведомство «глубинным государством», саботирующим его политику. Вместо политических речей Трамп отправлял твит-сообщения, а переговоры вел, надеясь на импровизацию и свой опыт бизнесмена. Как отмечалось в отчете генерального инспектора госдепартамента в январе 2020 года, нехватка персонала, частая текучка кадров, плохое руководство, а также неопытный и недостаточно обученный персонал часто усугубляют другие проблемы управления. Как говорят американские дипломаты, госдепартамент ждет срочный ремонт после четырех лет, когда администрация Трампа оставила союзников «настороженными, израненными и неуверенными в том, насколько надежным союзником США будут в будущем».

Недоброжелатели Америки могут интерпретировать речь Байдена так: мы подобное слышали неоднократно, США хотят вернуться к роли мирового жандарма. 46-й президент говорит об этом по-другому:

«стать для мира не примером силы, а силой примера». Иными словами, не угрожать мощью, а привлекать моральным авторитетом.

Вспоминаются старые пафосные образы, описывающие американскую «исключительность»: «маяк для человечества» и «сияющий град на холме». И еще — Байден обещал, что каждый шаг внешней политики США будет делаться в интересах работающих людей Америки, среднего класса, страдающего от пандемии, безработицы и прочих острых проблем страны.

Конгресс не ждет

Возвращаясь к Навальному. Байден не назвал никаких конкретных шагов в отношении Кремля или близких ему олигархов. Официальная позиция Белого дома — этот вопрос, как и кибератаки против США или обвинения Москвы в денежных выплатах афганским талибам (Талибан объявлен в РФ террористической организацией. — Ред.) за убийство американских солдат, находится в стадии изучения. Меры будут приняты по результатам.

Конгресс не стал ждать. Шесть сенаторов из обеих партий внесли законопроект о персональных санкциях против российских чиновников, причастных к «вопиющим нарушениям международного права, включая отравление и тюремное заключение лидера оппозиции и активиста антикоррупционного движения Алексея Навального». В случае принятия документа, Белый дом обязан в течение трех месяцев определить,

нарушили ли российские власти законы, запрещающие использование химического и биологического оружия ,

, предоставить Конгрессу сведения о российских чиновниках и лицах, причастных к отравлению Навального .

. Законопроект требует также отчета об убийстве Бориса Немцова

и об источниках и размерах личного состояния Владимира Путина и членов его семьи.

«Правительство Путина имеет долгую и грязную историю использования убийств и покушений, чтобы заставить замолчать российских граждан внутри страны и за рубежом, которые обращают внимание на коррупцию и злоупотребления режима», — заявил сенатор Крис Кунс. Сенатор Марко Рубио назвал приговор Навальному возмутительным и выразил поддержку российскому народу. «Закон возложит на Путина и его головорезов плату за их коррупцию и преследование противников», — заявил республиканец из Флориды.

«Сильным лидерам не нужно сажать в тюрьму своих противников, чтобы сохранить власть.

Башни кремля и здание МИД РФ. Фото: РИА Новости

Путин и его соратники сначала отравили Алексея Навального, а когда им это не удалось, они устроили фиктивный суд и приговорили его к нескольким годам тюрьмы», — заявил бывший кандидат в президенты, сенатор Митт Ромни. По мнению демократа Дика Дурбина, «единственное преступление Навального состоит в том, что он представляет сильную демократическую оппозицию президенту Путину».

Как и многим предшественникам, Байдену предстоит балансировать между провозглашенными идеалами и интересами реальной политики.