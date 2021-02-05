На пульсе протеста

«Медики протеста» — объединение врачей и медработников, самоорганизовавшихся, чтобы оказывать первую помощь пострадавшим во время массовых несанкционированных акций. На площади, в подземные переходы и в переулки, куда загоняют протестующих, часто не могут попасть скорые и реанимобили, но там будут люди с красным крестом на рукаве. Придерживаясь нейтралитета, они будут помогать всем. Их главная цель — не выражать свои политические взгляды, а помогать людям.

Уже сформированы два отделения — в Москве и Санкт-Петербурге. Организованы команды из сотен волонтеров в обоих городах. Назначены координаторы групп, между ними распределены задачи. Сейчас «Медики протеста» готовятся закупить необходимое снаряжение и лекарственные препараты. Пошили первую партию нарукавных повязок. 6 февраля пойдут обучающие семинары по оказанию первой помощи, для них в Москве и Санкт-Петербурге нужно найти помещение. На закупку лекарств, расходных материалов и экипировку волонтеров «Медики протеста» открыли благотворительный сбор.

Владислав Тарасенко,

со-организатор «Медиков протеста»:

— Я оказывал первую помощь во время протестов 23-го и 31-го числа. Был во всех основных «напряженных» точках, даже пробирался через кордоны к «Матросской Тишине» 23-го. И пробрался. Почему? Потому что считаю своим долгом помогать людям. Звучит высокопарно, но на самом деле это просто мой выбор, от которого ни серотонина, ни дофамина я уже толком не получаю. Я считаю это правильным и использую свои навыки и знания там, где могу. Я — ветеран боевых действий на Донбассе, 2014–2015 годы. Воевал добровольцем-медиком на стороне ЛДНР. Пережил клиническую смерть. 5 октября 2014-го мне осколками задело пять позвонков, два сломало и перебило правую позвоночную артерию. После этого я понял: мне кажется, главное — ничто не истина. Смерть показала мне, что главное — не идеи или лозунги, а люди. В организации всех процессов мне помогает пятилетний опыт координации поисков пропавших на Камчатке, я родом оттуда. Турист, альпинист, что в свою очередь дает мне знание того, что неподъемных вершин нет. Именно поэтому я описываю так подробно свой бэкграунд, чтобы было понятно, какой «голос» у нашей организации: мирный, гуманный, осознанный и понимающий.

Одному из пострадавших оказывают медицинскую помощь (справа). В процессе столкновений с полицией ему разбили голову дубинкой. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Елизавета,

один из инициаторов «Медиков протеста»:

— Мне нередко доводилось оказывать первую помощь пострадавшим, и поэтому, оказавшись впервые на протестной акции, я поняла, что мое дело — не политика. Мое дело — помогать людям. Потому что, видимо, маркетолог по профессии вполне может быть медиком по призванию. Поэтому 31 января мы просто вышли с самодельными красно-белыми повязками, готовые если не спасать жизни, то как минимум помогать людям не оставаться с ушибами, переломами и кровотечениями один на один. И это получило широкий отклик на самом мероприятии, а также мы познакомились с Владом <Тарасенко>, и у нас родилась идея о централизованной неполитической организации для волонтеров, которые, как и мы, хотят оказывать помощь пострадавшим в ходе протестных акций. Любой человек, вышедший на улицу, должен знать, что ему обязательно помогут.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»