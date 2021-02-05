Недетская война с детским садом

Дорога в Кондопогу. Фото из соцсетей

Начался четвертый год «Десятилетия детства», напомнил на днях премьер-министр Мишустин, а в Кондопожском районе Карелии набирает обороты война с дошкольниками. Причина банальна для сегодняшних российских реалий — нехватка денег. Детские сады — это ведь не те дворцы, которые в приоритетах нынешнего государства. Я сознательно не упоминаю ни одной фамилии республиканских чиновников в этой статье, потому что такие истории можно найти в настоящее время во многих регионах России и в каждом поставить свои фамилии. Да и не в них причина, если все происходящее — результат государственной политики.

К ноябрю прошедшего года стало понятно, что Кондопожскому району не хватит 63 млн рублей на выплату зарплаты последних двух месяцев года работникам образования. Для того чтобы публично/пафосно объявить о том, что заработная плата педагогам будет выплачена, 3 ноября было созвано внеочередное заседание профильного комитета в Законодательном собрании Карелии. Председатель парламента публично выдал Контрольно-счетной палате республики поручение провести анализ расходования средств субвенции, переданной району на реализацию государственных гарантий на образование, а министр образования пообещал выделить половину недостающей суммы для достижения зарплатных показателей.

До того, как расскажу, что из этого вышло, давайте заглянем в систему дошкольного образования 30-тысячной Кондопоги — второго по величине города Карелии, города бумажников с крупнейшим ЦБК, 14 лет назад прогремевшего в стране массовыми беспорядками на национальной почве.

Оптимизация поселилась в Кондопоге шесть лет назад и выкосила 30% педагогов района.

Все детские сады города, а их было 13, объединены в один «Колосок» и превратились в «корпуса» № 1, № 2… № 13 с одним руководителем во главе. Такой вот город-сад. Дошкольные отделения есть еще в пяти сельских школах района и в одной городской, в состав которой включена сельская школа. В них в общей сложности около 180 дошколят.

Ольга Лобанова. Фото: amsu.kondopoga.ru

А вот «Колосок» стал гигантским учреждением, в котором 1600 малышей (!) в 94 группах (!) и 517 работников! Его возглавляет мужественная женщина (с очень скромной зарплатой), которая несет ответственность за жизнь и здоровье всех детсадовцев 30-тысячного города. Ольга Викторовна Лобанова нарезает круги на своем автомобиле по всему городу, чтобы контролировать свое огромное хозяйство с 13 корпусами, территориями, 3 бассейнами и огромным коллективом. Расходы ей, естественно, никто не возмещает. Средняя зарплата педагогических работников со всеми северными надбавками составляет 36,3 тыс. рублей, у вспомогательного персонала — 19,6 тыс. рублей.

У руководителя есть 6 заместительниц на 13 корпусов. Некоторые из них отвечают за два и даже три корпуса и бегают между ними отнюдь не близкий путь — я проверила сама лично. У них нет секретарей, и они сами должны отвечать на все звонки, выдавать и собирать справки, печатать приказы, знакомить с ними сотрудников, и это помимо/вместо работы с педагогами и родителями, и организационно-хозяйственных работ. Их средняя зарплата всего на 205 рублей 20 копеек выше, чем у воспитателей. На 13 корпусов с территориями в штате имеется 13 дворников и 13 уборщиц. Вы догадываетесь, кто моет и убирает, когда они в отпуске или на больничном? На 94 санузла в 94 группах, не считая отдельных санузлов взрослых, 13 кухонь и 3 бассейнов, в штате имеются всего 2 сантехника. Они тоже носятся по городу между корпусами без компенсации расходов.

Это еще не рабский труд, но и цивилизованным назвать его трудно.

Но правительству Карелии и это кажется слишком роскошным и подлежащим дальнейшей оптимизации.

Глядя на это, так и хочется предложить в связи с объявленной премьер-министром Мишустиным административной реформой начать управленческую оптимизацию именно по такой модели: ставить министра образования на несколько регионов. Сегодня руководит в «регионе № 1», завтра — в «регионе № 2», в конце недели — в «регионе № 5». Да и губернаторов пора хотя бы на десятку регионов одного определять, и без секретаря. Глядишь, и эффективность повысится. Та самая, ради которой все оптимизации у нас проводятся.

Но вернемся к результатам работы Контрольно-счетной палаты по поручению председателя парламента. В ее заключении прозвучали нелицеприятные для правительства выводы о том, что:

«расчет нормативов на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования не является достаточно прозрачным и открытым»;

министерство образования Карелии не представило контрольному органу обоснования нормативов, сославшись на большое их количество;

отсутствует правовое регулирование порядка расчетов коэффициентов, используемых для определения нормативов финансирования, их расчеты палате также не представлены;

нормативы не учитывают малокомплектность в дошкольном образовании, при том что для малокомплектных школ предусмотрен особый порядок финансирования.

Главный вывод контрольного органа — «установить реалистичность расчета расходов бюджета Республики Карелия на указанные цели не представляется возможным» — позволяет не сомневаться, что именно финансовая политика правительства республики, установившего непрозрачные и явно недостаточные нормативы финансирования на обеспечение госгарантий на получение образования, привела к острой нехватке средств в районе.

Детский сад в Кондопоге. Фото: do.edu.ru

На основе таких-то выводов правительству следовало бы быстренько выделить району вторую половину недостающих средств, да взяться за тотальную ревизию нормативов финансирования, качества методики формирования субвенции районам и нормативно-правовой базы. Но нет. Вместо этого республиканская власть, предварительно выкрутив руки районным властям, предоставила бюджетный кредит на 31 млн рублей с возвратом в течение трех лет под обязательство района провести «финансовое оздоровление», то есть в обмен на программу нового этапа оптимизации. Жертвой такого «оздоровления», если не остановить этот процесс, могут стать почти 150 работников системы дошкольного образования, что является астрономической цифрой по меркам района.

Фракция «Яблоко» в парламенте Карелии направила обращение к главе республики с пакетом предложений и требованием «остановить оптимизацию в системе образования Кондопожского муниципального района до проведения полной и доскональной проверки обоснованности и достаточности нормативов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования, обоснованности методик по формированию субвенций на цели образования муниципальным образованиям Республики Карелия, полноты нормативно-правового обеспечения».

Прокурору республики также ушло обращение о необходимости «в целях соблюдения законных интересов и прав граждан… инициировать проведение проверки обоснованности и достаточности объема нормативов на обеспечение государственных гарантий реализации прав» на получение образования.

Ответов ждем. А тем временем политика выкручивания рук, проводимая правительством по отношению к руководству Кондопожского муниципального района по нисходящей транслируется от учредителя к работникам учреждений. И вот уже сотрудники «Колоска» начали получать «предложения» о переводе на 0,75 ставки. А из поселка Кяппесельга прилетает сообщение: ««В Кяппесельге одна группа для детей от 2 до 7 лет, детей в группе 16 человек (о каком полноценном образовательном процессе может идти речь). Два воспитателя на 1,5 ставки и два помощника воспитателя. С 1 апреля остается 1 ставка помощника с перерывом на обед 2 часа (на сон детей). На все здание детсада на это время будут оставаться 2 человека — повар и воспитатель… Сад удален от центра поселка, что ставит под угрозу безопасность детей в случае ЧП.

Если заболеет 1 воспитатель, другой должен работать по 10,5 часа — все время, а если не выйдет помощник воспитателя, его просто некем будет заменить. Детский сад что — закрывать?».

А следом летит подобное обращение из поселка Берёзовка с припиской: «…в администрацию Кондопоги, и губернатору, и в Кремль писала…, но в ответ приходят одни отписки». Республиканские власти в своих ответах педагогам и родителям предлагают решать вопрос с руководством района. Понятно, что когда правительству сказать нечего, остается отводить удар от себя и переводить стрелки на местную власть.

Что остается делать кондопожским педагогам, которым надоели пустые ответы от республиканских чиновников?! Они перешли к активным действиям. Власти, которая не готова слушать и слышать, в «Колоске» открыли «Окошки для правительства» вместо недавних «Окошек Деда Мороза». В окнах детсада появились плакаты «Руки прочь от Колоска!», «Воспитатели и няни — совсем не северяне!», «Крым — наш, а Колосок — не наш!», «Сэкономим на детях — они вне политики!», «0,75 — воспитатель, 0,75 — помощник воспитателя: остров ненужных людей!».

Так детский сад превратился в политический остров в городе.

Работодатель переводом на часть ставки пытается снизить масштабы увольнений, да и уйти от сокращений, требующих длительных выплат. Работники не готовы мириться с потерей зарплаты при сохранении прежнего объема обязанностей, поражением в пенсионных правах и с потерей северного стажа, которые последуют за неполной ставкой.

Родители возмущены ухудшением условий для образования, потерей любимых педагогов и бесконечными перетасовками групп. В поселке Янишполе, куда я приехала на собрание по приглашению родителей, детскому саду приказано с 1 февраля из трех дошкольных групп сделать две. В результате, в одной группе будут дети ясельного возраста (15 человек), а остальных 28 детей с 4 до 7 лет объединят во вторую группу. На вопросы родителей о разнице в режимах и образовательных программах, которые невозможно обеспечить даже двумя воспитателями, а тем более одним, местная администрация отвечала с трудом, скидывая эти вопросы на директора, а министр образования на встречу не приехал.

Улица в Кондопоге. Фото: РИА Новости

В ответ на вопрос родителей «что делать?» советовала только одно: обращаться к губернатору, в республиканские и федеральные органы власти, в прокуратуру всех уровней с требованием проверки нормативов финансирования на образование, представления родителям их содержания и обоснования, и делать это до тех пор, пока все эти действия не будут совершены. До тех пор, пока условия для получения образования их детьми не будут соответствовать требованиям времени и богатству страны.

Право на такое требование есть. Жители Кондопожского района своим трудом обеспечили поступление 2,8 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней в 2018 году. При этом в местном бюджете осталось лишь 343,1 млн рублей. В 2019 году из 2,1 млрд рублей собранных налогов в местном бюджете осталось лишь 357,8 млн рублей. По 2020 году пропорция вряд ли будет другой. На государственный уровень, который отвечает за госгарантии на получение образования, уходит львиная доля собираемых налогов. Только от приоритетов власти при их распределении зависит то, сколько из них пойдет на образование, а сколько — на дворцы.

Право есть и потому, что совсем недавно родителей убеждали, как важно записать в Конституции, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», а премьер на днях напомнил, что начался четвертый год «Десятилетия детства», объявленного президентом.