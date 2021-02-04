Посконный разрушитель с топором

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

110-летие бабы Ванги на Первом канале отметили с размахом, посвятив знаменитой ясновидящей несколько часов эфирного времени. Дважды (днем и вечером) показали мировую премьеру болгарских документалистов «Ванга: человек и феномен», в прайм-тайм обсудили «человека и феномен» у Максима Галкина в программе «Сегодня вечером».

90-летие первого президента России Бориса Ельцина прошло куда скромнее. Несколько дежурных сюжетов в новостях разных каналов и документальный фильм Сергея Медведева пятилетней давности «Борис Ельцин. Отступать нельзя» — вот и все. Впрочем, еще упомянули его имя, вспомнив сбывшееся пророчество все той же Ванги: она-де предсказала его переизбрание на второй срок.

А через два дня, выдержав короткую паузу после круглой даты, о первом президенте России заговорили уже в актуальном контексте в ток-шоу у Соловьева.

Тему заявил режиссер Карен Шахназаров, постоянный участник соловьевских вечеров, выступающий в роли мудреца, которому с почтением внимают и сам ведущий, и его крикливые гости, обычно нещадно перебивающие друг друга. «У меня нет сомнений, что Навальный — это сценарий второго Ельцина», — поделился «открытием» сей мудрец.

Судите сами: «Что у Ельцина не было ни идеологии, ни плана, что у Навального нет. Зато Навальный так же, как и Ельцин, несет в себе ген разрушения».

Мысль «гуру» Шахназарова подхватил другой гость Соловьева, оголтелый политолог (других там не держат), сообщивший почтенному собранию: «Что такое Навальный, мы видели вчера. Это полоумный, скулящий, кричащий, уже немолодой человек». «Ельцин, который в 14 лет нашел гранату и жахнул по ней молотком, тоже вызывает вопросы», — хохотнул Шахназаров. Еще один политолог потребовал довести дело до конца и именно сейчас, когда Навальный уже сидит в тюрьме, возбудить против него еще одно дело по поводу экстремизма в его прежних высказываниях. Промедление смерти подобно. Речь идет о спасении страны и в первую очередь ее молодого поколения. Иначе потом «мы получим нового Ельцина, такого разрушителя посконного с топором…»

Такая вот посмертная «слава». Имя Ельцина давно не упоминалось в федеральном эфире — неловко, наверное, было чернить того, кто принес стране много бед в «лихие девяностые», но в конце президентского срока осчастливил-таки Россию преемником. И лучше выдумать не мог. Но пришла беда откуда не ждали. «Хотите повторить?» — грозно вопрошают «политологи».

Зато имя того, кого до недавнего времени и называть-то было нельзя, теперь доносится буквально из каждого утюга. С утра до ночи. Во всех новостях и ток-шоу на всех федеральных каналах им пугают детей и их родителей, так что даже самые отсталые слои населения, прежде знавшие о нем понаслышке, в курсе, что есть такой страшный Навальный и он — главная угроза стабильности страны.

Иногда, впрочем, допускаются не только угрозы, но и тонкие намеки: мол, мы-то все понимаем, но правила игры нарушить не можем, поэтому довольствуйтесь аллюзиями. Иван Ургант поздно вечером 2 февраля изящно обыграл главную тему дня: «Сегодня мы все смотрели новости и гадали: выйдет — не выйдет, выйдет — не выйдет. Ну, не вышел. Я про День сурка…» В иные, менее драматичные дни можно было бы восхититься отвагой ведущего и самого Первого канала, пусть и эзоповым языком высказавших свое отношение к объявленному несколькими часами раньше приговору. Но бывают обстоятельства, когда юмор кажется неловким и неуместным. «Шутки кончились!» — как недавно рявкнул в своем эфире один из постоянных «героев» Ивана Урганта, комментируя протесты и последовавшие за ними репрессии.

Ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин тоже вспомнил про сурка, который в московском зоопарке просто проспал свой день, и сделал вывод: «Это говорит о том, что весна не скоро, а зима будет долгой».

Опять намеки? Вовсе нет. Он имел в виду исключительно народную примету, а искать в словах пропагандистов иной смысл — дело бесполезное. Тем более Шейнин тут же продолжил: «Я смотрю на эти вчерашние кадры (суда и приговора) и понимаю: Алексей Навальный ведет себя как человек, который не просто знает, что он сядет, а он хочет сесть».

Следом начался разбор сюжетов со стихийных уличных протестов. Смотрите. Сейчас принято клеймить силовиков за излишнюю жестокость при задержании протестующих. Но вот вам кадры (следуют кадры, где омоновцы яростно колотят прижатых к стене молодых людей):

«Видите девочку в капюшоне? Они работают палками, а девочку в капюшоне не трогают. Это говорит о том, что команды мочить всех подряд не было».

Или вот еще: омоновцы останавливают такси и выволакивают из него пассажира и водителя. «В белорусских событиях уже и машина была бы разнесена вдребезги». У нас же только ударили с ноги в пах пассажиру, который вроде как из окна такси выкрикивал какие-то оскорбления в адрес силовиков, а значит, и не просто так его вытащили из машины и положили мордой на капот. Заслужил. А вот эта девочка плачет, а омоновец ее утешает и показывает путь к метро. А этот немолодой полицейский, проверив документы у троих молодых мужчин, отпускает их с добрым напутствием. «С каждой стороны есть здравые люди. Надо разбираться». Журналиста избили? А он туда не для того ли пришел, чтобы получить по башке и поорать? Если на нем жилет с надписью «Пресса», это делает его журналистом автоматически? Тем более что он и не журналист в классическом смысле слова, а блогер и, значит, автоматически лишается неприкосновенности, как и все остальные участники несанкционированной акции.

У Соловьева в шоу все еще более однозначно. Журналисту дали дубинкой по голове — сам виноват, не лезь под ноги людям, когда они работают. Кстати, пора «получше приглядеться к тем, кого мы называем журналистами». Преподавателей вузов с неправильными политическими взглядами гнать подальше от наших детей поганой метлой. Сотрудников правоохранительных органов, судей, чиновников надо защищать от давления прессы и интернет-сообщества. Люди выходят защищать свою Родину, и тут пределы допустимого должны быть шире, а общество должно относиться к ним более снисходительно, иначе они станут бояться или стесняться исполнять свой долг. «В моей сфере сегодня выступать в защиту Путина опасно», — делится наболевшим мудрец Шахназаров.

И во всем, конечно, виноват Навальный. При этом пока на улицах молотят и задерживают его сторонников, он отсиживается в тепле и уюте тюремной камеры (так!). Хорошо устроился.