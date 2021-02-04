За «Кругом добра» и зла

Благотворительный фонд «Круг добра», специально созданный Владимиром Путиным для обеспечения жизненно важными лекарствами больных орфанными заболеваниями, в том числе СМА, фактически еще не работает. Другие благотворительные фонды собрать такие суммы не в силах, у регионов нет «лишних» сотен миллионов рублей на закупку препаратов, и просить их у федерального центра они не торопятся, чтобы не расстраивать Кремль и не подвергать сомнению тезис о главной цели прошлогоднего изменения Конституции России — защитe прав детей.

Личико трехмесячного Саши измято следами от кислородной маски. Пока что вентиляция легких идет неинвазивно: Саша дышит сам, двигает ручками, может глотать.

Эти нехитрые «успехи» придают сил его маме, 31-летней Елене Горобинской. Но все это может исчезнуть в любой момент.

— Каждую минуту у него умирает 2–3 мотонейрона. Вот мы с вами поговорили — несколько десятков нейронов исчезли навсегда. Они никогда не восстановятся, — рассказывает доктор Александр Курмышкин, который специально прилетел в Краснодар, чтобы в том числе посмотреть на Сашу и убедить местных чиновников, что ему дорогостоящий препарат необходим в числе первых. — Если начать лечить его прямо сейчас, то через месяц можно будет отказаться от кислородной маски. Если не начать — в любой момент он может перестать сам дышать, глотать.

Елена Горобинская с сыном Сашей. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Если бы пресловутую «Спинразу» Саше начали давать сразу после рождения, говорит Курмышкин, к началу февраля он бы уже получил четвертую, т.н. загрузочную дозу, возможно, мог бы двигать не только ручками, но и ножками, а в 3–4 года смог бы даже ходить. Но в Краснодарском крае пошли по другому пути: они предложили родителям новорожденных детей со СМА подождать, пока дорогостоящий препарат для региона закупит федеральный центр.

— И препарат был, и деньги у региона были, но чиновники решили так: родился — пусть поживет, дорастет до уродского состояния, когда уже ничем не поможешь, тогда начнем лечить, встаньте в очередь, будем ждать федеральной закупки, — объясняет логику государственной машины доктор Курмышкин.

Александр Курмышкин вместе с подопечными. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Невролог, доктор мед. наук, специализирующийся на редких генетических заболеваниях, учредитель благотворительного фонда, Александр Курмышкин несколько лет колесит по стране и помогает семьям больных добиваться дорогостоящего лечения. Выиграв на сегодняшний день 217 судов с региональными чиновниками, Курмышкин негласно носит звание «единственной надежды больных СМА в России», и это не шутки: доктору семь раз удалось склонить на свою сторону даже Европейский суд по правам человека, Брюссель буквально заставил Россию срочно покупать для больных детей дорогое лекарство.

Курмышкин говорит, что после очередного иска у большого жюри ЕСПЧ были планы сделать заявление о системном нарушении прав детей в России, но Владимир Путин всех опередил: он анонсировал создание специального фонда для лечения редких (орфанных) заболеваний — «Круг добра», наполняться который будет за счет увеличения на 3% подоходного налога для граждан с доходом выше 5 млн рублей в год.

Правда, указ о создании фонда был подписан лишь 5 января 2021 года, фактически организация еще не работает. Хорошо, что с 1 января «Спиназа» вошла в список жизненно-необходимых лекарств, и у граждан России отпала необходимость требовать лечения по суду.

Но ни исполнять уже вступившие в силу решения судов, ни обеспечивать больных по закону региональные власти не спешат.

Первыми для борьбы за свои права объединились родители Краснодара: 11 января они провели серию пикетов у здания администрации края с требованием начать лечить их детей.

Акция подействовала: 2 февраля Минздрав сообщил, что кубанский губернатор Вениамин Кондратьев поручил выделить из краевого бюджета дополнительно 500 млн рублей для закупок лекарств, 190 из которых будут выделены для больных СМА.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Фото: РИА Новости

Краевое заксобрание рассмотрит этот вопрос на ближайшей сессии в феврале, потом понадобится еще несколько месяцев на закупку препарата. Сколько мотонейронов может умереть за это время, закон не регламентирует, и время работает на чиновников: каждый умерший больной со СМА экономит бюджету десятки миллионов рублей. Хотя, по словам Курмышкина, федеральные власти не отказывают регионам в компенсации затрат на ту же «Спинразу», и приводит в пример Калугу, где еще до 1 января не побоялись провести врачебные комиссии и признать нуждающимися в препарате 29 больных — немыслимая нагрузка на бюджет.

Пикет у здания администрации Краснодарского края 3 февраля 2021 года. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

— Вся проблема заключается в том, что чиновники на местах боятся побеспокоить федеральные власти. Боятся признать наличие проблем, ведь тогда Москва может начать задавать вопросы губернаторам вроде: «А ты там чем занимаешься, если твои подчиненные у нас денег просят», — считает Курмышкин.

Повторяя, как мантру, «денег в бюджете нет», чиновники в регионах «прячут» больных со СМА, успокаивая их обещаниями и увещеваниями. Вот и одиночные пикеты напротив администрации Краснодарского края 3 февраля чиновники попросили проводить не сразу под окнами губернатора, а через дорогу и не дольше 5 минут. По неподтвержденной информации, это связано с тем, что с недавних пор видео с камер наблюдения перед зданием краевого правительства стали транслироваться напрямую в Москву — видимо, у столицы появились свои методы лечения атрофии региональной власти.