Рига взяла на себя ЧМ по хоккею

После того как Минску было отказано проводить свою часть чемпионата мира по хоккею, Международная федерация хоккея взяла еще паузу для того, чтобы окончательно определиться с местом проведения турнира. Вопрос, собственно, оставался один: сумеет ли Латвия взять на себя весь чемпионат или минскую его часть возьмет на себя либо Словакия, либо Дания, также предложившие свои услуги?

Конечно, вопрос можно было решить гораздо раньше —

уже осенью стало понятно, что большой любитель хоккея Александр Лукашенко власть любит еще больше,

мирные протестующие, несмотря на репрессии, уступать не собираются, соответственно, противостояние может продолжаться сколь угодно долго. Президент ИИХФ Рене Фазель, однако, предпочел вяло мониторить ситуацию и тянуть до последнего, в то время как основным игрокам давно все было ясно: диктаторский режим Лукашенко перешел грань, за которой стоит только одно слово: «невозможно».

Давление на ИИХФ со стороны нескольких национальных федераций, Евросоюза и отдельных политиков действительно было сильным, к тому же нельзя было не учитывать и мощное внутреннее сопротивление самих белорусов. Когда отказом в финансировании пригрозили еще и спонсоры, Фазель наконец сдался.

Решение предсказуемо расстроило белорусские власти, но еще больше «вмешательством политики в спорт» возмутилась Россия, особенно тот крупный сегмент российского общества, который во всем винит Запад и пятую колонну. Все, что делает Лукашенко, — внутреннее дело Беларуси, и если нет войны и землетрясения, а есть только пандемия, к которой спорт как-то приноровился, то и переносить чемпионат мира из Минска не было ни одной причины. Протестующие в этой интерпретации представали «кучкой отщепенцев, позарившихся на дармовое западное бабло», а перенос минской части чемпионата стал позором ИИХФ и ударом по России.

Фото: EPA

С «ударом» стоит разобраться. Минск-2014 был последним чемпионатом мира, который выиграла сборная России, игравшая в столице Беларуси при полной поддержке на всех этапах, включая четвертьфинал с хозяевами. При формировании групп чемпионата-2021 изначально сборная России согласно рейтингу ИИХФ попадала в Ригу в группу В, но российская сторона настояла на том, что ее сборная должна непременно играть в Минске: прибыль за счет российских болельщиков будет обеспечена, как и полные залы одной из крупнейших в Европе «Минск-Арены». Произошла рокировка с лидером рейтинга сборной Канады, что имело свои последствия.

Латвия еще в сентябре высказалась против совместного с Беларусью проведения чемпионата мира. Но должно было пройти почти пять месяцев, чтобы ИИХФ пришла к окончательному решению.

В результате стране проведения осталось три с половиной месяца, чтобы успеть подготовить еще одну арену и принять весь чемпионат,

да еще и в жестких условиях эпидемиологического антиковидного протокола.

На Латвию российские патриоты набросились с удвоенной силой — «ни денег, ни необходимой инфраструктуры, ни опыта». Про деньги на спорт всем адептам авторитарных режимов говорить легко — страна может быть какой угодно нищей, но средств на то, чтобы поразить мир дворцами, власть не пожалеет. Это гнилой Запад каждую копейку считает, а у нас государство заботится об имидже, поэтому любой крупный международный турнир прежде всего дело политическое. Кстати, если бы чемпионат мира оставили Минску, то без привычной финансовой помощи России Лукашенко бы не обошелся.

Латвии, конечно, придется непросто. Дело не в опыте — он есть, российские критики забыли, что Рига проводила чемпионат мира в мае 2006 года и вполне успешно с ним справилась. С инфраструктурой сложнее: тогда второй ареной был многофункциональный комплекс «Сконто», который давно переформатирован. Нынче же нужно успеть реконструировать Олимпийский спортивный центр, находящийся рядом с главной ареной, и решить все вопросы, связанные с эпидемиологической безопасностью. Правительство уже приняло решение выделить на подготовку три миллиона евро, а всего, по оценкам ИИХФ, затраты на подготовку и проведение составят 14 миллионов евро — без особых надежд хоть как-то отбить расходы.

Вариант, что чемпионат придется проводить по условиям «пузыря» с максимальной защитой участников от окружающей среды, очень возможен. Во всяком случае, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уже заявил, что турнир пройдет без зрителей. Рене Фазель в свою очередь выразил надежду, что ситуация к середине мая все-таки изменится и болельщики смогут приехать в Ригу.

Рене Фазиль. Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Возвращаясь к нашим ревнителям «спорта без политики»: теперь они сильно недовольны, что сборной России придется играть в «каком-то сарае», а не на «Арене Рига». Они очень быстро забыли, что российская сторона сама и обеспечила себе это счастье: нет никаких причин, чтобы бывшей минской группе А предоставлять режим наибольшего благоприятствования после «переезда» в Ригу в условиях форс-мажора. К тому же если зрителей на трибуны все-таки не допустят, то большой разницы, где играть групповой этап, нет.

Есть еще одно обстоятельство, делающее предстоящий чемпионат особенным. Дело в том, что сезон в заокеанской НХЛ из-за связанных с пандемией проблем начался беспрецедентно поздно — лишь в начале января. Соответственно, и завершение запланировано на конец первой декады мая. ИИХФ с учетом этого перенесла старт чемпионата мира на 21 мая, но все равно в связи с тем, что антиковидный протокол, скорее всего, останется в силе, участие свободных от плей-офф легионеров в турнире — под вопросом.

Ко всему прочему россияне будут выступать в Риге в том же статусе, что и на олимпийском хоккейном турнире в Пхенчхане-2018, то есть, согласно недавнему решению Спортивного арбитражного суда, без флага и гимна, как команда «спортсменов из России». В Пхенчхане это не помешало россиянам пусть не без труда, но все же впервые взять олимпийское золото. Нынче шанс поймать золотую рыбку менее вероятен.

Что касается скептического, мягко говоря, отношения части россиян к традициям латвийского хоккея, то стоит напомнить, что они закладывались с начала 30-х годов прошлого века и вклад Латвии в становление советского хоккея, а также роль рижского «Динамо» как уникальной лаборатории тренерских кадров (Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов, Петр Воробьев) трудно переоценить.

Если же обиженным неистовым ревнителям из России и Беларуси так уж хочется уесть «мировую закулису», то можно провести свой турнир непосредственно в «суперпузыре» под Геленджиком. Вот где есть все необходимое для встречи на высшем уровне.