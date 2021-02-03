Сообразить на троих не получится

Охтинский мыс. Фото: okhta.online

На сайте Кремля обнародовали поручение главы государства по одной из самых острых для Петербурга проблем — о создании археологического музея-заповедника на Охтинском мысу. Вопрос, поднятый на декабрьском заседании президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, велено рассмотреть Министерству культуры, правительству Петербурга и ПАО «Газпром» (собственнику территории мыса), представив соответствующие предложения до 1 мая.

Александр Беглов, до сих пор отбивавший все предложения по созданию археопарка, тотчас осознал его необходимость и выразил президенту благодарность за мудрое распоряжение.

Настораживает, правда, список исполнителей.

Так, губернатор видит проблему исключительно в том, что негде складировать найденные археологами «штучки», которые можно выкопать и снести в новенькое здание:

«За 70 лет исследований археологи обнаружили тысячи исторических свидетельств. Выставлять их сегодня негде». Притом что ученые который год говорят о необходимости консервации элементов древних фортификационных сооружений именно там, где они найдены.

Более того, Беглов готов «участвовать в проекте в диалоге с собственником — от методической помощи в создании музея до полноправного партнерства». То есть обращаться за методической помощью не к ученым, а к сырьевой компании.

Министерство культуры, в свою очередь, до сих пор обслуживало интересы Газпрома, в том числе в судах, отстаивая достаточность сохранения лишь 15% уникальной территории. Такую позицию занял Владимир Мединский, но и Ольга Любимова не реагировала на призывы вернуть госохрану всей территории. Не изменилась и позиция Минкульта в судах по искам градозащитников.

Находки археологов из Ниеншанца и Ландскроны. Фото: Википедия

А «Газпром нефть» стоит на своем и готов обеспечить лишь сохранность «объектов культурного наследия, утвержденных Министерством культуры России» (то есть на 0,8 га из 4,7, охваченных проектом офисной застройки).

Начинать исполнение президентского поручения следует, убеждены градозащитники, немедленно взяв под охрану обнаруженные экспедицией Петра Сорокина памятники Охтинского мыса. И только потом разрабатывать проект музея. Научная база для этого есть: две госэкспертизы, выполненные по инициативе ВООПИиК авторитетными специалистами, но отвергнутые Минкультом по надуманным основаниям.

Концепция археопарка под рабочим названием «Допетровский Петербург» уже существует. Это инициативный проект АНО НИИ Культурное и природное наследие, Петербургского отделения ВООПИиК и архитектурного бюро «Студия-17» Святослава Гайковича.

В основе принцип сохранения объектов культурного наследия (недвижимых), артефактов разных исторических периодов и проведение дальнейших исследований.

До сих пор, по данным археологов, не раскопанными остаются около 4 тыс. кв. м средневекового культурного слоя и свыше 20 тыс. кв. м культурного слоя эпохи неолита и раннего металла, перекрытые средневековыми фортификациями.

Согласно концепции, дошедшие до наших дней части бастионов Ниеншанца консервируются и музеефицируются. Над ними реконструируется крепость, взятая Петром I. Пространство внутри бастионов частично перекрывается на уровне верхней отметки земляных валов. Это будет главный зал Музея археологии. Его пол станет важнейшим элементом экспозиции — с демонстрацией остатков фортификационных сооружений древнерусского мысового городища времен Александра Невского и крепости Ландскрона.

Основная часть оборонительных сооружений Ниеншанца экспонируется под открытым небом, в историческом ландшафте.

Освещение обеспечат световые фонари кровли, повторяющие конфигурацию сооружений Ландскроны и городища. Восстановленные бастионы с юга и востока окружены водным рвом, который соединяет реку Охту и внутренний бассейн в южной части мыса (тут в XIX в. была Охтинская верфь). В бассейне выставят полноразмерные модели судов разных эпох, включая созданные на этой верфи корабли.

Предусмотрена на мысу и пристань для прогулочных катеров.

Пикет в защиту Охтинского мыса. Фото из соцсетей

Парк займет практически все пространство вокруг музея. В зеленую зону попадают и участок будущих археологических исследований, и историческое кладбище (его благоустроят и установят мемориальный памятный знак).

Вход в археопарк будет с восточной стороны Охты. Автостоянку с заповедником свяжет пешеходный мост.

Офисное здание в северной части мыса предлагается использовать для административных нужд и дополнить павильоном ресторана. От Малоохтинского проспекта территория может быть защищена прозрачным шумозащитным экраном. Максимальная высота музея — 9,5 м.

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В ближайшее время создатели концепции готовы презентовать ее, дав старт общественному обсуждению.

Тем временем депутат Борис Вишневский обратился к министру культуры Ольге Любимовой и губернатору Александру Беглову, призывая незамедлительно взять под охрану все обнаруженные объекты культурного наследия Охтинского мыса, территорию задействовать под археологический музей-заповедник, а также решить вопрос о возвращении этой земли в госсобственность Петербурга.

«Новая» уже расследовала обстоятельства, при которых Газпром получил участок на мысу по цене, в разы меньше рыночной. Добавим: по закону этот участок вообще не подлежал отчуждению из госсобственности. Согласно ч. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ, участки, занятые объектами археологического наследия, в том числе залегающими в земле, не могут быть приватизированы ни по Земельному кодексу, ни по федеральному закону «Об объектах культурного наследия…» (п. 3 ст. 49, п. 1 ст. 50).А Охтинский мыс признан объектом археологического наследия еще в 2001 году.

