Силовики хотят заставить молчать «Медиазону» — теперь она будет везде!

«Новая газета» и «Синдикат-100» будут следующие 25 суток публиковать ключевые тексты «Медиазоны» в знак солидарности с арестованным «за репост» главным редактором издания Сергеем Смирновым. Призываем независимые медиа в России и мире присоединяться!

Сергей Смирнов. Фото: Виктория Одиссонова \ «Новая»

Сергей Смирнов был осужден по совершенному абсурдному, слепленному наспех обвинению. Его признали виновным в организации (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ) несанкционированной акции 23 января, на которой он не был. «Организовывал» акцию он путем ретвита (перепоста) шуточного чужого поста о самом же себе в Твиттере. То есть ему дали 25 суток за опубликованный анекдот о самом себе, при этом не содержащий никаких призывов к участию в акциях протеста.

Журналистское сообщество убеждено, что арест Смирнова связан с его профессиональной деятельностью.

Мы настаиваем, что в отношении нашего коллеги было нарушено право на справедливое судебное разбирательство — право, закрепленное как в российской Конституции, так и в Международной конвенции по правам человека. Суда как такового, в истинном понимании этого слова, с соблюдением элементарных норм и правил, над Сергеем Смирновым не происходило.

«Суд» представлял из себя следующее: судья Александр Меркулов отказал в удовлетворении ВСЕХ ходатайств адвоката:

о вызове свидетелей из числа полицейских, которые составили рапорты о ретвите, и вызове жены Сергея. Кроме того, судья отказал в проведении лингвистической экспертизы на предмет того, были ли призывы в том ретвите. Таким образом, не основываясь вообще ни на каких реальных доказательствах, Тверской суд Москвы отправил нашего коллегу в спецприемник на 25 суток.