Лосиный остров проклятых

Поселок Торфопредприятие, находящийся всего в шести километрах от МКАДа, уже не первый десяток лет находится в казусной ситуации: административно он принадлежит городу Королёву, но территориально расположен на федеральной земле национального парка «Лосиный остров» — большого лесного массива с лосями, зайцами и лисами, который по закону сложно газифицировать и обеспечить водопроводом. Здесь стоит три десятка домов, в том числе два многоквартирных, остальные здания либо заброшены, либо сгорели. Как живут люди вне цивилизации, находясь в пешей доступности от главного мегаполиса страны?

Среди покосившихся деревянных домов и леса — тишина. О том, что здесь живут люди, свидетельствуют лишь редкие следы на снегу и дым из печных труб.

Сами жители Торфопредприятия иронично замечают, что живут «практически как до революции».

Добраться до поселка можно от станции Болшево — автобус едет всего 15 минут. Прежде здесь располагалась главная контора компании, добывающей торф. Разработки прекратили в 70-х годах, а землю передали Мытищинскому лесопаркхозу, на основе которого в 1983 году и возник национальный парк «Лосиный остров».

Въезд в поселок. Фото: Надежда Калинина / «Новая газета»

Я иду вдоль изб, перемежающихся редкими кирпичными зданиями. Многие дома брошены.

Заброшенное здание. Фото: Надежда Калинина / «Новая газета»

В 1989 году Торфопредприятие начали расселять, но к моменту распада СССР вывезти успели лишь часть жителей. Те, кому нового жилья не предоставили, так и остались на «заповедной» земле.

Из-за охранного статуса территории ситуация в поселке сложилась своеобразная: административно он относится к Королёву, но его земля принадлежит национальному парку. Территория «изъята из хозяйственной эксплуатации» — то есть строительство зданий, линий электропередачи и прокладка коммуникаций здесь разрешены только для нужд парка.

Согласно справке, полученной из администрации Королёва, начиная с января 2011 года обслуживание жилых домов «прекращено в связи с тем, что предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории бывшего поселка Торфопредприятие, не входит в основные задачи «Лосиного острова».

Один из двух многоквартирных домов в поселке. Фото: Надежда Калинина / «Новая газета»

В действительности управляющая компания обслуживает дома 67 и 68 — единственные многоквартирники в поселке, они отапливаются за счет котельной.

что говорят местные Жительница поселка Нина:

— Живу здесь восемь лет — зять получил тут квартиру. Топят тут кто углем, у кого печки свои. Вода не городская, мы сами собрали денег и забурили скважину. А если воды нет, у всех бойлеры. Со светом проблемы: напряжения 220 не бывает, обычно меньше 200, портятся электроприборы. Проблема с канализацией: старая, забивается. Один раз в ЖКХ что-то поменяли, с тех пор больше никто ничего. Газовые баллоны возим заправлять в Щелково. «Лосиный остров» не отдает поселок городу, никак не могут поделить этот участок. Мы-то тут еще ничего, а вот кто в домиках [деревянных одноэтажных домах] — они же не могут приватизировать, не могут ничего построить.

Котельная. Фото: Надежда Калинина / «Новая газета»

Решить проблему местные жители пытаются с 2011 года. В 2014 королёвское издание «Калининградка» писало, что в администрации города прошло собрание с участием жителей Торфопредприятия, где их улицы обещали поставить на баланс города. Но чиновники так и не получили нужных документов. В 2016-м жители снова обратились в администрацию, где им сообщили, что сделать ничего нельзя, поскольку земля поселка — собственность парка.

«Доходит до смешного, — писала «Калининградка», —

выгрузка дров, угля для котельной или работа электриков могут стать причиной штрафа для города от парка».

Замглавы Королёва Юрий Копцик говорит, что администрация делает для Торфопредприятия то, что может.

Внутри заброшенного здания. Фото: Надежда Калинина / «Новая газета»

официально Первый заместитель Главы Администрации городского округа Королёв:

— В поселке есть два двухэтажных дома. На сегодняшний день их обслуживает управляющая компания. Мы заменили котел в котельной и помогаем обслуживать котельную, хотя все это не в нашей собственности. Первые годы, когда мы туда пытались войти, нас «Лосиный остров» штрафовал, потому что там особо охраняемая зона, мы атакуем Минприроды постоянно, но на сегодняшний день тупиковая ситуация: документально они не отрицают, что у них на балансе стоят дома, но это имущество так и не зарегистрировано за «Лосиным островом». Ремонтировать эти дома мы не можем, так как это не наша собственность. Мы пытались подать в суд, чтобы их признать бесхозными, забрать в муниципальную собственность и обслуживать, но нам суд тоже отказал. Вот такая ситуация: их и расселить невозможно, и привести в порядок. Единственный выход — это снос.

Руководство «Лосиного острова», в свою очередь, признает, что поселок («63 объекта недвижимости, 39 из которых жилые»), а также часть коммуникаций находятся на его балансе. В ответе на запрос «Новой» администрация нацпарка сообщила, что, пытаясь решить проблему, обращалась к правительствам Москвы и Московской области. «Ответ из Департамента городского имущества города Москвы получен отрицательный, из Правительства Московской области ответа не поступало».

Дома отапливаются углем и дровами. Фото: Надежда Калинина / «Новая газета»

Некоторые местные жители рассчитывают, что им пока удастся обойтись без сноса и переселения: в декабре 2020 года были приняты изменения в 505-й Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», в котором прописано, что населенные пункты могут входить в состав ООПТ.

Однако председатель Комиссии по экологической безопасности и устойчивому развитию Московского областного отделения Русского географического общества Антон Хлынов считает, что проблему поселка закон не решит.