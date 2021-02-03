Преподаватель, который рассказывал студентам о том, как послевоенная Европа начинала свой путь к Европейскому союзу, оказался в автозаке вместе с десятком других задержанных. О том, как политолог и историк получил 12 суток ареста, несмотря на наличие хронического заболевания, «Новой» рассказала его дочь Александра.

Александр Тэвдой-Бурмули. Фото из личного архива

«Папа и моя младшая сестра Софья — школьная учительница и студентка магистратуры филфака МГУ — 31 января вышли на протестную акцию. Они шли по тротуару в районе станции метро «Красносельская». Не выкрикивали лозунги, у них не было никаких плакатов. На пересечении Краснопрудной и Верхней Красносельской улиц они зашли в «Макдоналдс» пообедать. Вышли — и сразу же во дворе их задержала полиция.

Сначала силовики схватили сестру, они хватали молодых. Отец попросил ее отпустить, те отказались. Тогда он взял дочь за руку и попросил задержать их вместе. Обоих задержали.

Насилия физического не было, но телефоны у них забрали. Их выдавали раз в день. С ними также задержали туристку — она вышла из отеля, просто оказалась на улице, даже по-русски не говорила. Их с Софьей поместили предварительно в одну камеру в отделе. Человек испугался, у нее были панические атаки. Что с ней сейчас, неизвестно.

Ночь оба провели в ОВД Ярославский. Отцу разрешили оставить при себе инсулин и аппарат для измерения сахара. А вот Софье не дали взять с собой таблетки и линзы для глаз, хотя у нее аутоиммунный тиреоидит и близорукость. В полночь их перевезли в Лосиноостровский ОВД.

У отца диабет 1-го типа, который не вполне устойчиво компенсируется лекарствами. В случае декомпенсации такой больной может резко потерять сознание. При такой болезни организм не вырабатывает инсулин. Папа делает шесть уколов инсулина в день, они совмещены с приемом пищи. Каждый раз он высчитывает хлебные единицы — по сути, выясняет, какое количество инсулина ему нужно колоть каждый раз после еды, чтобы сахар был в норме. Если инсулин недоколоть — сахар повысится, это опасно. И переколоть инсулин (если, например, человек мало поел) также опасно. Так что все очень шатко: и тот, и другой случай грозит комой и летальным исходом. Жизнь отца зависит от этих инъекций».

Вечером на следующий день Бабушкинский суд рассмотрел дело доцента Тэвдой-Бурмули. Сам он описывает его исход так:

«Судьей была женщина — судя по всему, редких человеческих качеств. Заслушав ходатайство о приобщении к делу документов о диабете и приняв к сведению напоминание адвоката, что с диабетом 1-го типа арестовывать опасно для пациента,

она вышла на две минуты и вернулась со сроком двенадцать дней — хотя до этого всем давала автоматически семь-восемь суток. Это даже почетно.

Такую ненависть надо заслужить», — успел он написать в своем фейсбуке.

«Важно, что судья Курошева назначила папе арест в обход постановления правительства, — продолжает Александра. — Она проигнорировала все документы, препятствующие содержанию человека под стражей. Кроме того, судебное заседание в отношении отца и сестры попытались начать без адвоката».

Сейчас преподавателя одного из самых престижных вузов страны увезли в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово. Родные до сих пор не знают, попал ли он в камеру или нет.