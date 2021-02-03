«Грязное белье вывесили на публику»

2 февраля Мосгорсуд изменил Алексею Навальному условный срок на реальный: теперь политик проведет 2 года и 8 месяцев в колонии по делу «Ив Роше». В Москве и Петербурге после оглашения приговора начались стихийные акции: по данным «ОВД-Инфо» на них задержали 1408 человек.

В свежем выпуске подкаста «Что Нового?» корреспонденты «Новой» рассказывают, как Москва реагировала на судебный процесс, что происходило в зале суда во время слушания и оглашения приговора, а также в чем суть дела «Ив Роше» и зависит ли от судей решение по окончательному приговору.