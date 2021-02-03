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№ 11 от 3 февраля 2021Читать номер
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«Грязное белье вывесили на публику»
Как проходил процесс над Навальным. Подкаст «Что Нового?»
Политика272
«Новая газета»редакция
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2 февраля Мосгорсуд изменил Алексею Навальному условный срок на реальный: теперь политик проведет 2 года и 8 месяцев в колонии по делу «Ив Роше». В Москве и Петербурге после оглашения приговора начались стихийные акции: по данным «ОВД-Инфо» на них задержали 1408 человек.
В свежем выпуске подкаста «Что Нового?» корреспонденты «Новой» рассказывают, как Москва реагировала на судебный процесс, что происходило в зале суда во время слушания и оглашения приговора, а также в чем суть дела «Ив Роше» и зависит ли от судей решение по окончательному приговору.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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