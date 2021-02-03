«Помогли автоледи вызволить автомобиль из снежного плена»

Пока в российских регионах проходили шествия в поддержку Алексея Навального, задержания их участников и суды над ними, региональные сайты УМВД публиковали новости про спасение из «снежного плена» автоледи и дальнобойщика, зарисовки из жизни полицейских и рекомендации по использованию портала «Госуслуги». Оказалось, что найти информацию о количестве задержанных в том или ином регионе на сайтах полиции практически невозможно. Как правило, ее публиковали только юристы, общественники и независимые СМИ. Редакция «7х7» проанализировала сайты 36 региональных управлений МВД, чтобы выяснить, что писали пресс-службы ведомств во время и по итогам протестов 31 января.

Этот материал был опубликован изданием «7x7», входящим в объединение независимых медиа «Синдикат-100». «Новая газета» — участник «Синдиката». Сегодня мы публикуем исследование Екатерины Лобановской, чтобы расширить его аудиторию.

Снежный плен и галлюциногенные грибы

В Воронежской области, по данным «ОГОН Медиа», на несогласованной акции задержали больше 140 человек. Общественникам и юристам известны имена 132 двух задержанных. Еще 10 воронежцев, которых доставили в отделы полиции, остались неизвестными.

На сайте регионального УМВД информации о количестве участников акции и задержанных нет. 31 января, во время протестной акции, пресс-служба опубликовала новости о том, как полицейские помогли «выбраться из снежного плена» дальнобойщику, который перевозил 16 тонн мандаринов, а полицейские Эртильского района нашли марихуану в коробке от смартфона.

Привлечь внимание к проблемам наркотиков захотела и пресс-служба УМВД по Тульской области. 31 января на сайте разместили памятку о незаконном обороте,

а утром 1 февраля отчитались о задержании подозреваемого в распространении галлюциногенных грибов.

Информации о задержанных во время протестной акции на сайте тульского управления МВД нет. О 17 задержанных во время митингов в Туле общественники узнали из картотеки дел на сайте Центрального районного суда.

Telegram-канал «Свободный Владимир» сообщил, что в городе во время несогласованных акций 31 января задержали 93 человека. На сайте УМВД России по Владимирской области в этот день «напомнили о преимуществах» использования портала «Госуслуги».

В Кирове, по данным организатора митинга Вадима Ананьина, 31 января задержали пять человек. В региональном УМВД журналисту портала Newsler.ru опровергли эту информацию, добавив, что 31 января полицейские никого не задержали и не составили ни одного протокола об административном правонарушении. При этом на сайте ведомства первой новостью после окончания митингов стала информация о том, что сотрудники ГИБДД «помогли автоледи вызволить автомобиль из снежного плена».

31 января на несогласованной акции в Ярославле задержали 189 человек. В акции поучаствовало 300 горожан. Об этом пресс-служба УМВД сообщила изданию 76.RU. Однако на сайте ведомства информации о результатах воскресного митинга нет. В этот день полиция напомнила жителям области о том, что банковская карта должна быть конфиденциальной, а также выложила памятку с важными телефонами, куда можно обратиться, чтобы узнать о коронавирусной инфекции.

Фото: Светлана Виданова \ «Новая»

Тверские полицейские в поиске сокровищ

Ничего о митингах 31-го числа не написано и на сайте УМВД по Тверской области. При этом, по данным ОВД-Инфо, в воскресенье в Твери задержали 124 человека. Вместо информации о задержанных на сайте ведомства опубликовали новость о том, как бологовские полицейские «побывали в гостях у школьников» и провели интерактивную игру «В поисках сокровищ».

Во время немногочисленного митинга в Сургуте (по разным оценкам, в городе в поддержку Алексея Навального 31 января вышло около 60 человек) полицейские из ХМАО, как и их коллеги из Тверской области, «вели беседы» со школьниками. Сотрудники специального подразделения «Гром» показали детям несколько видов оружия и обмундирования и рассказали о специфике работы подразделения.

В Сухиничском районе Калужской области студентов пригласили вступить в ряды дружинников. Информацию об этом пресс-служба региональной полиции разместила на сайте ведомства. Сообщений о количестве задержанных во время протестной акции 31 января корреспондент «7x7» не нашел. Издание «Калужские новости» насчитали минимум 40 задержанных.

На сайте УМВД по Смоленской области 31 января вышло восемь новостей, среди них не было ни одной о протестной акции и задержаниях. Пресс-служба регионального ведомства написала о том, как мошенники похитили у смолян 460 тыс. руб., что делать, если против вас совершено противоправное деяния, и как работают народные дружины. РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу смоленского УМВД сообщило о 50 участниках акции и 12 задержанных.

31 января пресс-служба курганского УМВД порекомендовала жителям области быть бдительными при общении с незнакомцами и сообщила РИА «Новостям», что в несогласованной акции поучаствовали 30 человек, 10 из которых были задержаны. Информации об этом на сайте ведомства нет.

После окончания митинга

в Петрозаводске на сайте республиканской полиции опубликовали «несколько зарисовок из жизни карельского полицейского». В них рассказывается, как подполковник полиции Владимир Агеев спас двухлетнего малыша,

которого оставили на балконе четвертого этажа общежития, и помог доставить в больницу артистку, которая почувствовала себя плохо во время одного из праздников.

На несогласованной акции 31 января в Калининграде полиция задержала 29 протестующих. На следующий день после окончания митинга на сайте УМВД по Калининградской области появилось «приглашение на службу» в межмуниципальный отдел МВД «Гусевский».

В Telegram-канале «Раньше всех. Коми» сообщают о 65 задержанных на акциях протеста в республике 31 января. Корреспондент «7x7» изучил карточки опубликованных дел на сайтах местных судов и выяснил, что всего за несогласованные акции 23 и 31 января наказали 111 человек. Официальных данных на сайте МВД по Республике Коми нет. Зато есть информация о том, что общественный совет ведомства проверил условия содержания в спецприемниках. Проверяющие опросили в том числе и задержанных на митингах. По их словам, арестованные довольны питанием и условиями содержания, на действия полицейских не жалуются.

«Со слов граждан, жалоб на жесткость сотрудников полиции при задержании нет, наручники не надевали, не оскорбляли», — цитирует пресс-служба полиции председателя Общественного совета Галину Киселеву.

Фото: Светлана Виданова \ «Новая»

В каких регионах опубликовали информацию о задержанных

Из 36 проанализированных сайтов региональных управлений МВД информацию об участниках протестных акций 31 января и о количестве задержанных разместили только на шести ресурсах.

Так, в Белгороде и Старом Осколе в акции поучаствовали 45 человек, из которых 35 задержали. По информации пресс-службы УМВД по Пензенской области, на протестный митинг 31 января вышли 70 жителей города. Семь человек задержала полиция. В Тамбове полицейские доставили в отдел 12 горожан. Всего в Тамбове насчитали 48 протестующих.

В Саранске Республики Мордовия на протест вышли 67 человек, 26 из них доставили в отделы полиции. В пресс-службе республиканской полиции подчеркнули, что полицейские «вежливо и корректно» предупреждали граждан о недопустимости участие в несогласованных мероприятиях. Такую же характеристику действиям сотрудников дала и пресс-служба УМВД по Чувашской Республике. Ведомство сообщило, что в Чебоксарах в акции участвовали 50 человек, 32 из которых задержала полиция.

Пресс-служба УМВД по Курской области даже опубликовала два видеоролика. На одном из них 21-летний курянин признается в организации несогласованных акций 23 и 31 января. На другом видео показано, как доставляют в отдел полиции 20-летнего жителя города, который во время акции 23 января с разбега прыгнул на спину полицейскому и ударил его ногами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»).

Всего же в Курске на несогласованной акции 31 января задержали 20 человек из 49 участников, сообщает РИА «Новости».

На сайте мурманского УМВД отсутствует информация о задержанных на митинге 31-го числа. Однако пресс-служба опубликовала опровержение информации о том, что полицейские предлагали жителям деньги за написание заявлений в отношении активистов, которые участвовали в протестах. Как сообщает агентство NordNews.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Мурманской области, в городе во время акции 31 января задержали трех человек. Всего в митинге участвовали 65 человек.

Екатерина Лобановская