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центральный вайб

Россия пойдет за Навальным? Адвокат Илья Новиков отвечает Кириллу Мартынову

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№ 11 от 3 февраля 2021

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Россия пойдет за Навальным?

Илья Новиков в «Центральном вайбе»

Политика20

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Генпрокуратура потребовала заменить Алексею Навальному условный срок на реальный, заседание суда прошло 2 февраля. Редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов поговорил с адвокатом Ильей Новиковым о том, как Навальный становится «аномалией, искажающей правовое пространство» российских судов. Почему самоорганизация митингующих и само наличие протестов — признак оздоровления российского общества? Какое будущее ждет оппозицию и какие юридические рычаги используют власти для ее преследования?

«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.

Ведущий: Кирилл Мартынов
Монтаж: Александр Лавренов
Продюсер: Серафима Свердлова
Обложка: Анна Жаворонкова

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Теги:
суды, акции протеста, навальный

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