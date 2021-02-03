Россия пойдет за Навальным?

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№ 11 от 3 февраля 2021Читать номер
Политика20
«Новая газета»редакция
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Генпрокуратура потребовала заменить Алексею Навальному условный срок на реальный, заседание суда прошло 2 февраля. Редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов поговорил с адвокатом Ильей Новиковым о том, как Навальный становится «аномалией, искажающей правовое пространство» российских судов. Почему самоорганизация митингующих и само наличие протестов — признак оздоровления российского общества? Какое будущее ждет оппозицию и какие юридические рычаги используют власти для ее преследования?
«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.
Ведущий: Кирилл Мартынов
Монтаж: Александр Лавренов
Продюсер: Серафима Свердлова
Обложка: Анна Жаворонкова
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:суды, акции протеста, навальный
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