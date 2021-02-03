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№ 11 от 3 февраля 2021

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Расследования

Избитый сюжет

После приговора Алексею Навальному находиться в центре Петербурга снова стало незаконно. Фотографии

Политика857

Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»

857
 
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

После того, как вечером 2 февраля, Симоновский районный суд Москвы вынес приговор политику Алексею Навальному, силовики несколько часов гоняли петербуржецев по центральным улицам города. Происходящее все больше напоминало кадры из Минска: люди прятались от дубинок в булочных и кафе, — и кто здесь пришел протестовать, а кто просто прохожий, было совершенно не разобрать. 

По итогам стихийных событий в отделах полиции оказались 248 человек (по данным «ОВД-инфо»). 

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

 

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Теги:
дворцовая площадь, гостиный двор, автозак, задержания, омон, суды, приговор, навальный, петербург

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