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№ 11 от 3 февраля 2021Читать номер
Расследования
Избитый сюжет
После приговора Алексею Навальному находиться в центре Петербурга снова стало незаконно. Фотографии
Политика857
Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»
857
После того, как вечером 2 февраля, Симоновский районный суд Москвы вынес приговор политику Алексею Навальному, силовики несколько часов гоняли петербуржецев по центральным улицам города. Происходящее все больше напоминало кадры из Минска: люди прятались от дубинок в булочных и кафе, — и кто здесь пришел протестовать, а кто просто прохожий, было совершенно не разобрать.
По итогам стихийных событий в отделах полиции оказались 248 человек (по данным «ОВД-инфо»).
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:дворцовая площадь, гостиный двор, автозак, задержания, омон, суды, приговор, навальный, петербург
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