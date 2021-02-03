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Россия пойдет за Навальным? Адвокат Илья Новиков отвечает Кириллу Мартынову

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№ 11 от 3 февраля 2021

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При поддержке соучастников

Решение посадить Навального вывело людей на улицы — под дубинки ОМОНа. ВИДЕО

2 февраля 2021 года в Москве за три минуты

Политика5

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Теги:
силовики, грубое задержание, протесты, навальный

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