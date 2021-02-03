Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
Свежий выпуск
№ 11 от 3 февраля 2021Читать номер
Сюжеты
Решение посадить Навального вывело людей на улицы — под дубинки ОМОНа. ВИДЕО
2 февраля 2021 года в Москве за три минуты
«Новая газета»редакция
5
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
Соучастники – это читатели, которые помогают нам заниматься независимой журналистикой в России.
Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.
Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.
Теги:силовики, грубое задержание, протесты, навальный
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником