«Пар наручников две, так что в суд заводят только по двое»

Во время протестов 31 января в Петербурге было составлено более полутора тысяч протоколов, районные суды перешли на круглосуточный режим работы. К 17 часам 2 февраля в суды поступило 763 дела: 353 человека были оштрафованы, 195 — арестованы.

Один из задержанных на протестах 31 января в ожидании суда. Фото из соцсетей

Так, из рассмотренных в Невском районном суде 36 административных дел, 35 закончились административными арестами и 1 — штрафом. В Василеостровском суде из 14 материалов — 10 арестов и 4 штрафа. В Красносельском из 40 рассмотренных дел — 12 арестов, 28 штрафов. Самая большая нагрузка пришлась на Выборгский (115 материалов) и Пушкинский (98 дел) суды. Материалы все новых дел продолжают поступать.

Одна из судей районного суда на условиях анонимности согласилась дать «Новой» комментарий о работе судей по административным материалам, поступающим после акций протеста.

— Мы знали о том, что 31 января выходного нам не видать, еще 23-го числа, — рассказала судья. — Так что не надо думать, что суровые решения выносились потому, что, типа, выходной испортили. В материалах, которые я рассматривала, в отношении минимум троих вполне можно было первую часть 213-й (Хулиганство, до 5 лет лишения свободы) или 267.1 (Действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств, до 2 лет лишения свободы) вменить.

А ребята молодые, вся жизнь впереди. Так пусть уж лучше административный арест или штраф, чем «уголовка».

Фото из соцсетей

По официальной информации СК по Петербургу, по итогам событий 31 января было возбуждено одно уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). К вечеру вторника по подозрению в совершении преступления были задержаны два молодых человека. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и аресте.

Источник «Новой» в Центре «Э» ГУ МВД Питера и области сообщил, что уже возбуждено дело по статье 212.1 (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, наказание до 5 лет лишения свободы). По нему в рамках 91-й статьи УПК РФ (Основания задержания подозреваемого) задержаны три человека, и в ближайшее время сотрудники полиции будут выходить в суд для ареста задержанных. Однако ни в СК, ни в пресс-службе ГУ МВД данную информацию не подтверждают.

Суды над участниками протеста, скорее всего, будут продолжаться еще несколько дней. Во многих отделениях задержанные продолжают ждать своей очереди. Отовсюду поступают жалобы, что к людям не допускали адвокатов.

«Новая» поговорила с правозащитником Александрой Крыленковой: 1 февраля она провела 10 часов на морозе у Невского районного суда в ожидании, когда туда доставят ее супруга, задержанного на акции.

— В суд не пускали даже адвокатов с ордерами, — рассказывает Крыленкова. — А родных и друзей выгоняли на мороз даже из «предбанника». Но атмосфера у суда была веселой. Познакомилась с большим количеством мам, пап, девушек, друзей задержанных. Все замерзли и нервничали, но были прекрасны.

Но самое поразительное в другом: люди находятся как минимум в 6 отделениях. Каждый отдел надо привезти в суд, подождать пока отсудят, отвезти обратно в отдел и оттуда доставить в спецприемник. И на все это у них есть один автобус и один микроавтобус. Логистику придумывали прямо при нас на ходу.

Тасовали людей, водя их из одного автобуса в другой, то собирая всех, кого уже осудили в большой, а тех, кого нет, — в маленький. Или наоборот.

В отделе полиции. Фото из соцсетей

А еще из автобуса в суд и обратно водят только в наручниках. И пар наручников у них тоже две. Поэтому в суд они заводили только по двое. По двое! 100 человек!

Уехала я оттуда в 23.00.

Утром 2 февраля Александра снова была у суда. В час дня Льва Крыленкова наконец-то привезли в суд, но там ему понадобилась медицинская помощь:

— Лёве стало плохо в суде, потому что в отделе ему не отдали наши передачи и отобрали куртку. От холода и голода стало плохо. Вызвали скорую, которая дала ему каких-то лекарств и уехала. А еду так и не разрешили передать.

Не лучше обстоит дело и в городском спецприемнике на Захарьевской улице, 6, куда свозят осужденных участников протеста. Задержанные утверждают, что накануне вечером туда доставили три автобуса с людьми и... оставили их стоять в очереди на всю ночь — места в спецприемнике кончились. Как сообщают арестанты, в автобусах их держали без еды и воды. Автозаки периодически прогревали, но тогда в них просто невозможно было дышать из-за выхлопных газов.

