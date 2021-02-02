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№ 11 от 3 февраля 2021Читать номер
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Посадка, за которой следил весь мир
Иностранные СМИ — о решении суда отправить Алексея Навального в колонию: ОБЛОЖКИ
Политика671
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Заседание суда по делу Алексея Навального, завершившееся реальным тюремным сроком для политика (2 года и 8 месяцев), посетили сегодня дипломаты из ЕС, посольств США, Германии, Великобритании, Чехии, Австрии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Канады, Швейцарии, Латвии, Польши. На высоком и высших уровнях призвали освободить Навального президент Франции, представители США, Германии, Великобритании, Швеции, а также комиссар Совета Европы. Заключение Навального стало главной российской и, возможно, мировой новостью сегодня.
как это было
Осудить дважды за то, чего не было. Суд отправил Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев: репортаж «Новой»
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:навальный, реакция мира, обложка дня
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