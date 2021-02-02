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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
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Забрало. Обложка дня
Суд отправил Навального в колонию, силовики оцепили центр Москвы. Таким будет выпуск «Новой газеты»
Политика46
«Новая газета»редакция
46
«Новая газета» следит:
Осудить дважды за то, чего не было. Суд отправил Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев. Репортаж
Суд над Навальным: политику дали 2 года и 8 месяцев колонии. Онлайн-трансляция из Мосгорсуда: день поминутно
Воспрепятствование деятельности журналиста — уголовное преступление. Заявление «Синдиката-100» о работе полиции и Росгвардии на митингах
«За мою жизнь никто не даст и три копейки, но даже сейчас я буду с вами бороться». Речь Алексея Навального в Мосгорсуде 2 февраля и позиция прокурора: ЗВУК
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
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