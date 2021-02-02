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Россия пойдет за Навальным? Адвокат Илья Новиков отвечает Кириллу Мартынову

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№ 10 от 1 февраля 2021

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«За мою жизнь никто не даст и три копейки, но даже сейчас я буду с вами бороться»

Речь Алексея Навального в Мосгорсуде 2 февраля и позиция прокурора: ЗВУК

Политика4 102

4 102
 

есть продолжение

Осудить дважды за то, чего не было. Суд отправил Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев. Репортаж «Новой»
Речь Алексея Навального в Мосгорсуде на процессе о представлении ФСИН заменить условный срок по его делу на реальный срок заключения
 
Допрос Алексея Навального прокурором в Мосгорсуде и позиция обвинения 02.02.2012
 

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Суд над Навальным: политику дали 2 года и 8 месяцев колонии. Онлайн-трансляция из Мосгорсуда

 

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Теги:
мосгорсуд, навальный

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