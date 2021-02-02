Неурожай зеленых

Энергичный рост цен на продовольствие снова тревожит россиян. Удивляться, однако, нечему — в конце 2020 года одновременно совпали три фактора, которые способствовали подорожанию продуктов: конъюнктура на мировом рынке, ослабление рубля и рост инфляции. Все это вместе взятое и ускорило рост цен. Одно хорошо — к концу первого квартала 2021 года, скорее всего, рост цен замедлится: как минимум потому, что последствия эффекта переноса валютного курса сильно ослабнут.

Российское сельское хозяйство со времен СССР сделало огромный рывок: СССР с 1960-х закупал зерно, а современная Россия является крупным экспортером. В урожайные годы — вторым в мире (первые — США). Российские производители зерновых, подсолнечника и подсолнечного масла активны на мировом рынке. А рост цен за рубежом подталкивает компании к росту экспорта, так как поставки за рубеж становятся более прибыльными. Ослабление рубля только усиливает этот эффект.

Для компенсации внутренним ценам приходится расти, чтобы доходность поставок на внутренний рынок была сопоставима с экспортом. С февраля 2021 года повышены экспортные пошлины, что увеличит привлекательность внутреннего рынка и притормозит рост цен.

Но в экономике любое регулирование имеет свою цену — рост экспортных пошлин снизит прибыль производителя и подтолкнет его к снижению объема производства.

Уже в следующем году могут сократиться посевные площади, что уже к следующей осени приведет к падению объемов производства и росту цен из-за сокращения предложений. Это заставляет быть очень осторожным с повышением экспортной пошлины.

Ослабление рубля способствует росту цен, в том числе и за счет эффекта переноса валютного курса. Часть себестоимости даже сугубо отечественных товаров составляют импортные компоненты: семена, средства защиты растений, амортизация оборудования. В современном сельхозпроизводстве доля валютных затрат 6–15%. Ослабление рубля автоматически увеличит себестоимость и приведет к росту цен.

Еще один фактор роста цен на продовольствие связан с общим ускорением инфляции в России. Ключевая ставка очень долго находилась на необычно низком уровне и перестала играть роль тормоза инфляции. В условиях мер по поддержке экономики и реализации программ льготного кредитования для предприятий и льготной ипотеки для граждан решиться на подъем ключевой ставки очень трудно. Поэтому с умеренным ростом общей инфляции придется смириться.

Продовольственная инфляция, скорее всего, скоро притормозит и без принятия каких-либо экстраординарных мер: эффект переноса сам собой затихает через 1–2 квартала, да и поступление овощей нового урожая обычно замедляет рост цен.

Но в целом рост инфляции с нами надолго. И вот почему. Уже несколько лет наблюдается закономерность: по мере разбалансировки (роста дефицита) федерального бюджета происходит ослабление рубля, которое помогает сбалансировать бюджет. Тенденции на рынке углеводородов таковы, что ждать быстрого восстановления спроса после коронакризиса не приходится. И не исключено, что пик спроса на нефть в мире был в 2019 году.

Этот сценарий, если он реализуется, подразумевает постоянное снижение поступлений от экспорта, что потребует не менее постоянного ослабления рубля. Так что эффект переноса будет периодически о себе напоминать.

Одним из самых рациональных решений в такой ситуации было бы введение «продовольственных талонов» для самых малообеспеченных. По аналогии с американскими Food Stamp. В современных условиях это обычная пластиковая карточка, куда органы соцзащиты ежемесячно перечисляют продовольственную помощь для малоимущих. Тратить эти суммы можно только на отечественные продукты, а покупка алкоголя и табака заблокирована.

Теоретически это оптимальное решение. Недостаток только один: от него потом трудно отказаться.