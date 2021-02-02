Нужны недовольные среди довольных властью

Людмила С., петербурженка средних лет, как она сама говорит, «человек с активной гражданской позицией», выходит на все акции протеста начиная с первых маршей несогласных. Людмила — не ярая сторонница Навального, но поддерживает многие взгляды оппозиционного политика и уж точно выступает против его ареста. Утром 1 февраля женщине позвонили на мобильный телефон с телевидения.

— Они представились журналистами из новостной службы «5 канала», — рассказала «Новой» Людмила. — Они сказали: «Мы узнали, что инициативные жители Центрального района Петербурга (я живу в этом районе) пишут обращение к губернатору Александру Беглову с просьбой сделать выходные дни свободными от митингов». И поинтересовались: «Случайно не вы являетесь инициатором этого обращения? А если не вы, то, может быть, знаете кто?» Я аж подпрыгнула от неожиданности и возмущения и резко ответила репортерам, что занимаю прямо противоположную позицию, в принципе не могу иметь отношения к таким вещам и знать не знаю, кто может иметь!

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото: РИА Новости

Людмила посоветовалась с друзьям, перезвонила на «5 канал» и попыталась выяснить: откуда у журналистов информация о якобы готовящемся обращении недовольных петербуржцев к градоначальнику?

— Телевизионщики ответили: ой, мы видели это где-то в чатах, может быть, на фейсбуке, может, где-то еще, уже не помним. То есть не выдали сведений: кто, что и где им сообщил.

Я поняла, — подытоживает Людмила, — это явно провокация с целью найти тех, кто поддержит такую идею.

«Новая» обратилась за комментариями в пресс-службу ТРК «5 канал».

— Я не в курсе ситуации, этот вопрос нужно выяснять у журналистов новостной службы, — заявила специалист пресс-службы ТРК «5 канал» Наталья Козлова и пообещала ответить на письменный запрос «Новой». На момент подготовки публикации ответ от телеканала еще не был получен.

Попытка запретить уличные протесты таким путем уже не ноу-хау. Так, в 2017 году, со ссылкой на обращение к губернатору Полтавченко анонимных «общественников», ликвидировали гайд-парк на Марсовом поле.

— Власти не могут придумать ничего нового, и поэтому повторяют однажды сработавший ход, — говорит депутат петербургского парламента Борис Вишневский. — Когда четыре года назад точно так же против гайд-парка на Марсовом поле якобы протестовали какие-то ветеранские организации, я долго пытался выяснить: кто именно выступал с протестом? Однако, ссылаясь на закон о персональных данных, мне никаких сведений так и не представили.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Марсово поле в 2017 году быстро вычеркнули из списка территорий, разрешенных для уличных выступлений. Но, по мнению Вишневского, на этот раз такой номер не пройдет.

— С днями недели у них ничего не получится, — объясняет депутат. — Федеральный закон позволяет объявлять места, где нельзя проводить митинги, и то по очень ограниченным основаниям. Недавно КС РФ исключил из этого списка территории возле органов власти и учреждений образования.

Но закон однозначно не позволяет запрещать митинги в зависимости от дней недели.

У городских властей нет таких полномочий, поскольку они не предусмотрены законодательством.

Хотя подобные попытки со стороны правительства Петербурга теперь, видимо, исключать нельзя. Рано или поздно Смольный найдет граждан, подходящих на роли недовольных.

