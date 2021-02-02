Статьи нет — а человек нашелся

Дело «Ив Роше» — уникальное уголовное дело, достойное внесения в книгу рекордов. Лично мне неизвестны другие уголовные дела, возбужденные так же стремительно.

Для сравнения посмотрим, например, на историю отравления того же Алексея Навального: с августа прошлого года все еще идет доследственная проверка.

Ни постановления о возбуждения уголовного дела, ни постановления об отказе до сих пор нет.

Зато в декабре 2012 года сотрудники Следственного комитета России действовали куда более шустро.

10 декабря 2012 года, в 15 часов 25 минут в Главном следственном управлении СКР было зарегистрировано заявление Бруно Лепру, генерального директора российского подразделения всемирно известной косметической компании ООО «Ив Роше Восток». Это было даже не заявление о преступлении. Это была просьба провести проверку, потому что компании «мог быть причинен ущерб в крупном размере». И уже к концу рабочего дня понедельника 10 декабря 2012 года было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.

Сотрудникам СКР хватило всего нескольких часов, чтобы и провести доследственную проверку, и подготовить рапорт «об обнаружении признаков преступления», и согласовать все эти документы у руководства. Так был запущен маховик уголовного преследовании Алексея и Олега Навальных.

Уже в январе 2013 года российское представительство «Ив Роше» направило в следствие документ, в котором черным по белому написано, что братья Навальные выполнили все обязательства перед французской косметической компанией и что «Ив Роше» не понесло никаких убытков. Французы не захотели выступать потерпевшими по этому уголовному делу, потому что компании «Ив Роше» не был нанесен ущерб, — однако дело все равно было доведено до суда и обвинительного приговора.

В январе 2021 года дело «Ив Роше» снова решили вытащить из пыльного шкафа — несмотря даже на то, что ЕСПЧ еще осенью 2017 года принял решение, которым признал, что приговор в отношении братьев Навальных был вынесен «с нарушением права на справедливый суд». ЕСПЧ пришел к выводу, что приговор был «произвольным и необоснованным» — это де-факто признало и правительство России, которое частично выплатило Алексею Навальному более четырех миллионов рублей компенсации по «делу «Ив Роше».

Ну и, пожалуй, самое главное.

Сегодня в Уголовном кодексе России уже нет статьи 159.4, по которой были осуждены братья Олег и Алексей Навальные.

Конституционный суд России признал эту статью УК противоречащей Основному закону России. В 2015 году эта статья УК была декриминализирована и изъята из уголовного дела.

Но Алексей Навальный должен сидеть, потому что так решила ФСИН?