«Время, когда Касамара плакала, прошло»

Приглашенная преподавательница факультета компьютерных наук Высшей школы экономики и подруга расследователя ФБК* Георгия Албурова Анна Велликок была задержана 29 января и впоследствии арестована на 14 суток за ретвит о митинге в поддержку Навального. Координатор штаба Любови Соболь Семен Еркин 1 февраля написал в Twitter, что Вышка удалила профиль Велликок из раздела о сотрудниках ВШЭ.

Анна Велликок. Фото из личного архива

На протестной акции 31 января был задержан еще один преподаватель ВШЭ Максим Земцов, который работал на факультете экономических наук. Сегодня у него должен состояться суд, Земцову вменяют часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения), осужденному по этой статье может грозить либо штраф, либо административный арест на срок до 15 суток. Через день после задержания, как сообщило студенческое издание DOXA, профиль Земцова также исчез из сайта ВШЭ, при этом по официальному телефону факультета экономических наук изданию подтвердили, что Земцов является действующим сотрудником вуза.

Вечером того же дня студенческое СМИ HSE Press со ссылкой на пресс-службу вуза сообщило, что НИУ ВШЭ расторг договор с преподавательницей Анной Велликок после ее ареста на 14 суток.

«Анна Велликок не являлась штатным работником НИУ ВШЭ, не имела с Вышкой трудового договора, то есть привлекалась университетом по гражданско-правовому договору для чтения краткого курса в магистратуре, и этот договор был рассчитан на один модуль. Условия договора предполагают оказание конкретной услуги в строго фиксированном объеме в оговоренное время. В частности, Анна должна была вести занятия 3, 4, 10 и 11 февраля, однако административный арест сроком на 14 суток не позволяет ей провести эти семинары, а перенос курса невозможен в силу интенсивности учебного плана», — сообщила пресс-служба ВШЭ.

Максим Земцов. Фото из личного архива

По поводу Максима Земцова Вышка и вовсе заявила, что договор с ним закончился 25 декабря прошлого года, а новый договор заключен не был. Ни руководство факультета, ни коллеги Земцова, судя по всему, об этом ничего не знали.

«И вы-таки будете смеяться, но про Максима написали, что он уволился еще в прошлом году.

При этом еще вчера его страница висела на сайте. И в лаборатории, где он работал, еще сегодня днем были не в курсе его увольнения», — написал в фейсбуке преподаватель кафедры высшей математики ВШЭ Илья Щуров.

На протестных акциях 23 и 31 января было задержано, по предварительным данным издания DOXA, несколько десятков студентов и сотрудников НИУ ВШЭ. При этом ректорат отказывается от официальных заявлений с разъяснением своей позиции по этой ситуации. Неизвестно, будет ли университет оказывать юридическую поддержку своим студентам, как это, например, было, когда на студента департамента политической науки ВШЭ Егора Жукова завели уголовное дело о призывах к экстремизму.

В 2019-м году ВШЭ еще продолжала поддерживать своих студентов, которых правоохранительные органы преследовали по политическим мотивам. На официальном сайте университета до сих пор можно найти небольшую статью с заголовком «Как Вышка поддерживает Егора Жукова». В ней рассказывается о том, что в отношении студента реализуются принципы политики университета по помощи сотрудникам и студентам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Сегодня для его поддержки задействованы все имеющиеся в распоряжении университета законные инструменты. Университет оказывает студенту Егору Жукову юридическую помощь. Поскольку защищать по уголовным делам могут только адвокаты, мы поддерживаем его иными возможными правовыми способами: направили в суд положительную характеристику, решили вопрос о продолжении его обучения в ВШЭ с учетом норм образовательного права, многие члены нашего коллектива выступили личными поручителями Егора», — говорится в статье официального СМИ ВШЭ «Вышка для своих».

Студент ВШЭ, который был задержан на протестной акции 23 января, рассказал «Новой», что никакой поддержки от университета он не ждет: «Хотя бы из того, что я боюсь публикации моего имени, многое становится понятно о том, что происходит сейчас в Вышке.

Время, когда Касамара (проректор ВШЭ – Ф. Д.) ходила на суды и плакала с мамой Жукова, прошло. Сейчас есть только фээсбэшники, которые указывают нашему университету, что и как делать».

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Незадолго до того как HSE Press выложило позицию университета, корреспондентка «Новой» связалась с пресс-службой ВШЭ, чтобы спросить о том, планирует ли руководство вуза делать официальное заявление о студентах и сотрудниках, которые были задержаны на протестных акциях 23 и 31 января. Начальник дирекции по связям с общественностью Дмитрий Соколов заявил, что ответа от вуза не будет, а если нам «позарез нужно что-то написать», то он рекомендует дать отмашку о том, что «на момент написания материала пресс-служба НИУ ВШЭ не предоставила комментарий».