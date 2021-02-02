«Как спокойно смотреть на ершики, когда у нас нет перспектив?»

Максим Розум, 30 лет, коренной житель Севастополя. Музыкальный репетитор, DJ

Максим Розум на акции. Фото из личного архива

— Я вышел не столько поддержать Навального, сколько выступить против неправомерных действий властей и просто пообщаться с людьми.

Я очень люблю свой город и готов за него биться. У меня вагон и маленькая вагонетка претензий к федеральным и местным чиновникам.

Если говорить о России в целом, то посмотрите: у нас только 1% оправдательных приговоров, политзаключенные, ужесточение законов. При этом сами власти законы нарушают. Пенсионная реформа, постоянный рост налогов, поправки к Конституции, масса продажных СМИ и отсутствие свободы слова. Всего с ходу не перечислишь. Экология: из Байкала выкачивают воду, в Сибири вырубают лес и везут в Китай. Только за последний год — экологические бедствия в Норильске и на Камчатке. И никто за это не ответил! У нас в Балаклаве целая бухта загрязнена: всплывает мертвая рыба, дельфины. И я чувствую, что и за это отвечать никто не собирается. В Севастополе постоянно растет безработица, у большинства людей зарплата нищенская. Моя мать работает в госпитале, зарабатывает меньше 20 000 рублей. Разве можно на это нормально жить? Чиновники получают по 300–400 тысяч в месяц, а обычные люди еле сводят концы с концами.

За последние семь лет в Севастополе крайне ухудшилось отношение к президенту и российским властям. Люди думали, что папа Путин все сделает. Он старается, чтобы Россия выглядела как сильная военная держава, ядерное оружие, все дела. А о народе никто не задумывается.

Глава Севастополя Развожаев... вот нет таких результатов его работы, чтобы я сказал: «За это ему респект». К митингу, собственно, и привело то, что севастопольские губернаторы, которых направила Москва, нормально не работают.

Свобода Навального для людей — это трамплин, чтобы перестать терпеть то, что они терпели раньше.

Севастополь, 23 января. Фото: ТАСС

Я вышел на площадь Нахимова высказать свое мнение и подискутировать. Я не выкрикивал лозунгов, хороводы не водил, с плакатом не стоял, а в итоге мне приписали организацию митинга. На площади были провокаторы, они рвали плакаты, хватали людей за руки, но их защищала полиция. Они провоцировали ребят на диалог, чтобы собрать на них информацию.

Власти задерживают меня за то, чего я не совершил. И осуждают на семь суток на основании показаний одного свидетеля — дружинника, который помогал полиции задерживать протестующих. Этот же свидетель выступал на суде и у других ребят.

Меня привезли в спецприемник. Сначала опрашивали полицейские, потом возили на медосвидетельствование. Медсестра спросила: «Ты за Навального? Наваленный, что ли?» (под воздействием наркотических веществ. — Авт.). Я спросил, какая у нее зарплата? Она ответила: «Вам лучше не спрашивать». Я сказал, что именно поэтому я и вышел на митинг.

В спецприемнике меня держали почти два дня, не кормили и не давали воды. На следующий день после задержания меня допрашивал какой-то человек в штатском:

то ли фээсбэшник, то ли сотрудник Центра «Э» (несмотря на мою просьбу, документы они не предъявляли). Я им отвечал вопросом на вопрос, спрашивал, все ли их устраивает в стране. Они молчали. Меня достаточно быстро отпускали с этих допросов.

Молодых допрашивали так, что после допроса на них лица не было. Они приходили после в камеру бледные, ложились и ничего не отвечали. Некоторые закуривали, хотя до этого вообще не курили. Очевидно, что на них давили. Мне 30 лет, на меня надавить сложнее. У молодых еще нет сформированной позиции. Они посмотрели фильм и подумали, что стоит только выйти, и власть изменится.

Тем, кто поддался на давление, давали меньше суток ареста.

Судили меня одним из последних. Перед вынесением приговора судья Андрей Грачев удалился в совещательную комнату и через минуту пришел с уже распечатанным решением.

Через два дня после суда, уже в ИВС, меня снова вызвали на допрос. Предполагаю, что это был сотрудник ФСБ — он, как и все, не представился. Он спрашивал, местный я или нет. Предлагал уехать в Одессу, раз в России не нравится. Я ему сказал, что родился тут, люблю свой город и будут топить за него дальше.