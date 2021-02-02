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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
ОНЛАЙНОбновлено 51 год назад
Суд над Навальным. Онлайн-трансляция из Мосгорсуда
«Новая газета»редакция
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
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