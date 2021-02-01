Военные за одну ночь захватили власть в Мьянме. Что известно?

Что случилось?

Утро для жителей Мьянмы (бывшей Бирмы) — государства в Юго-Восточной Азии, граничащего с Индией, Бангладешем, Китаем, Лаосом и Таиландом — началось с новостей о военном перевороте. Люди проснулись и неожиданно оказались в стране, где не работают интернет, телевизор и банки, а улицы патрулируют солдаты в военной форме.

В ночь на 1 февраля армия задержала главу правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» (НЛД), государственного советника и фактического лидера страны Аунг Сан Су Чжи (на пост президента она претендовать не может, поскольку ее дети имеют иностранное гражданство), а также президента Мьянмы Вин Мьина и других высокопоставленных представителей партии.

Военные уверены, что во время парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2020 года, было совершено мошенничество, поэтому

задержания руководства страны — ответ на «фальсификации».

На осенних выборах партия НЛД победила, получив 396 мест в парламенте, что дало ей право сформировать правительство. Поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза получила только 33 места. Военные оспаривали результаты выборов в Верховном суде, но избирательная комиссия не нашла никаких доказательств мошенничества.

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Захватив власть, армия объявила чрезвычайное положение в стране сроком на год в соответствии с параграфом 417 конституции 2008 года, в котором говорится о том, что президент может ввести режим ЧП, если есть риск нарушения суверенитета Союза неправомерными средствами. Однако президент был задержан.

Позже Вооруженные силы Мьянмы заявили, что планируют передать власть тому, кто победит на новых выборах.

Лидер оппозиции. Аунг Сан Су Чжи

Аунг Сан Су Чжи родилась в 1945 году в Янгоне. Ее воспитывала мать, так как отца, основателя современных вооруженных сил Мьянмы и участника переговоров в 1947 году с Британской империей о независимости Бирмы, в тот же год убили вместе с другими членами правительства.

Аунг Сан Су Чжи. Фото: Yomiuri Shimbun / Associated Press / East News

В 1969 году Су Чжи получила степень бакалавра в области философии, политики и экономики, а потом жила в Нью-Йорке и работала в ООН. В 1985 году получила степень «доктор философии» в Лондонском университете.

В 1988 году она вернулась в Мьянму, чтобы помогать своей больной матери. Вскоре она основала партию «Национальная лига за демократию».

Военные находились у власти в Мьянме с 1962 по 2011 год. В 1990 году партия НЛД, возглавляемая Су Чжи, получила 80 % мандатов в парламенте. Тогда военные тоже отказались отдавать власть, и Су Чжи оказалась под домашним арестом. Суммарно она провела там 15 лет в разные периоды с 1988 по 2010 год за руководство мирными протестами.

В 1991 году она получила Нобелевскую премию мира «за ненасильственную борьбу за демократию и права человека». Кроме этого, Су Чжи — лауреат премии Европейского парламента имени Сахарова «За свободу мысли».

В 2012 году Объединенная избирательная комиссия подтвердила победу Су Чжи в борьбе за депутатское кресло в Палате представителей (нижней палате) парламента Мьянмы на довыборах. Оппозиционная партия НЛД тогда победила в 43 из 45 округов, где проходили выборы.

В 2010 году Су Чжи окончательно освободили из-под домашнего ареста, и она вернулась к активной политической деятельности, а в 2016 году фактически возглавила страну.

В 2018 году миссия ООН раскритиковала политика за неспособность предотвратить преследования и геноцид народа рохинджа, которым занимались власти Мьянмы. При этом в массовых убийствах в основном обвиняли главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина.

Как пишет «Би-би-си», на прошлой неделе Мин Аун Хлаин говорил, что отменит конституцию, если законы не будут исполняться (о порядке проведения выборов). При этом военные тогда отрицали, что речь идет о государственном перевороте.

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Последствия переворота

По словам сотрудника правозащитной организации Human Rights Watch Джона Сифтона,

военные на деле никогда и не подчинялись гражданским властям, поэтому «в некотором смысле сейчас проявилась политическая реальность, которая все это время существовала».

Историк и писатель из Янгона (крупнейший город страны) Тан Мьин У считает, что «Мьянма — страна, наводненная оружием, глубоко разделенная по этническим и религиозным признакам, в которой миллионы людей едва могут себя прокормить».

По информации «Би-би-си», жители Янгона уже стоят в очередях в банкоматы из-за слухов, что скоро начнется дефицит наличных. Банки временно приостановили проведение любых финансовых операций.

В разговоре с «Новой газетой» доцент института стран Азии и Африки МГУ Алексей Кириченко назвал происходящее сейчас в Мьянме «очередной фазой обострения». По его словам, говорить о том, действительно ли это военный переворот, и изменилась ли ситуация можно будет после того, как станет понятно, что будет происходить дальше.

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«Само по себе объявление планов провести выборы — это еще не прояснение ситуации. Ключевой вопрос: кто и как к этим выборам будет допущен? Если НЛД совсем исключат из этого процесса или они окажутся ограничены в своих возможностях, будет корректнее говорить о военном перевороте», — сказал Кириченко.

Он отметил, что вооруженные силы являются крупнейшим политическим и отчасти экономическим игроком в Мьянме. Они напрямую контролировали власть в период с 1988 по 2011 год. Дальше в 2011-2015 годах правительство состояло в основном из бывших военных.

«Конституция, принятая в 2008 году, была составлена так, чтобы зафиксировать организационную автономию вооруженных сил и их неподконтрольность гражданским органам, чтобы наделить их всеми полномочиями в определенных условиях (угроза национальному суверенитету)», — пояснил Кириченко.

При этом, по его словам, в 2011-2015 годах развернулся «сценарий демократического транзита». Выборы в 2015 году выиграла НЛД — с того момента она стала правящей партией в стране.

«Проблема таких стран, как Мьянма, в том, что ей необходимы две ноги. Она не может обойтись ни без НЛД, ни без вооруженных сил», — подчеркнул Кириченко, добавив, что между этими силами необходим компромисс для устойчивого развития страны.

Тем временем, как передает ТАСС, возле посольства Мьянмы в Бангкоке акция протеста, на которую вышли несколько сотен человек, переросла в столкновения с полицией, в результате которых пострадали несколько человек.

Простесты у посольства Мьянмы в Таиланде. Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Реакция других стран

Власти США и Австралии заявили, что обеспокоены тем, что военные задержали руководство Мьянмы, чтобы получить контроль над страной. «США выступают против любых попыток изменить исход недавних выборов или воспрепятствовать демократической передаче власти в Мьянме», — говорится в сообщении Белого дома.

Власти Турции также «решительно осудили» захват власти в Мьянме и заявили, что ждут немедленного освобождения всех избранных лидеров».

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала немедленно освободить всех задержанных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва следит а происходящим в Мьянме, но отметил, что не стоит «предварительно делать какие-то оценки». В МИД России заявили, что надеются на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством.

Около 70 граждан России находятся в Мьянме

Примерно 70 россиян, включая 20 туристов, сейчас находятся в зоне конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ Антон Анисимов. Он сказал, что пока обращений от граждан России в посольство не поступало, и порекомендовал согражданам проявлять бдительность и избегать посещения мест массового скопления людей.

Мы поговорили с Анной и Евгением Голубевыми, гражданами Украины, которые приехали в страну в марте 2020 года, чтобы отдохнуть. В связи с отменой авиасообщения из-за COVID-19 им пришлось остаться в Мьянме на десять месяцев. Как раз в феврале пара собиралась улететь на родину на эвакуационном рейсе, но теперь этот план под вопросом, так как аэропорты закрыли.

Анна и Евгений познакомились с местными ребятами, которые рассказали, что

в Янгоне были замечены танки и что местным жителям рекомендовали запастись надельным запасом еды, наличными, а также пополнить баланс мобильных телефонов.

«Сегодня утром нас разбудил владелец нашего отеля и рассказал новости о военном перевороте, что аэропорт закрыт и оккупирован военными. С утра полностью отсутствовала мобильная связь и интернет, все операторы», — сказала Анна, добавив, что практически все магазины и банкоматы не работали.

Анна. Фото из соцсетей

По ее словам, первым заработал оператор MPT, который принадлежит военным. Так украинцы смогли хотя бы узнать, что происходит, из новостей. Со временем заработали и два других оператора.

«Нас очень интересовал вопрос с аэропортами, мы ездили общаться с военными на местах, но пока никто никаких прогнозов не дает», — сообщила Анна.

По ее мнению, с помощью блокировки связи и транспорта пытаются проконтролировать возможные диверсии и бунты.