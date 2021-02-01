Пропаганда дворцовых оправданий

Я не выдержала и в середине прошлой недели забацала опрос в Twitter: какой из вариантов ответа про дворец в Геленджике правильный. Вариантов было три:

Дворец под Геленджиком построил НАТО, чтобы опорочить Путина. Никакого дворца нет, это фотошоп. Дворец есть, он на небе, и в него после смерти попадут все сторонники действующей власти.

Ответ про небо лидировал с подавляющим преимуществом.

Объяснения Кремля в течение всех этих двух недель менялись в зависимости от счетчика YouTube. При 10 млн просмотров объясняли одно, при 100 — другое.

Сначала кремлевская машина пропаганды спешно посадила президента в обшарпанный кабинет, из которого открывался вид чуть ли не на автобусную остановку, и Путин сказал, что фильм Навального он не смотрел, а листал видеоподборку, и что дворец ни ему, ни его родственникам не принадлежит (Навальный, собственно, и говорил, что дворец записан на подставных лиц), а картинка с ним в бассейне дворца — фотомонтаж.

Да, картинка в бассейне — это фотожаба. И Терешкова на шесте в «кальянной» — это тоже фотожаба.

После этого пригнали телеграм-канал Mash, и тот показал, что дворец перестраивается. То есть ровно то, что и говорил Навальный: что в этот чудовищный ампир забыли провести нормальную вентиляцию, все съел грибок, и пришлось все отдирать.

Там же — в репортаже Mash — прозвучало дивное слово: «апарт-отель». Слово, которое и я употребила в предыдущей статье, когда писала, что сооружение в Геленджике не имеет никакого отношения к настоящим европейским дворцам: то есть к сооружениям, которые были местом для сбора публики и управления государством. Потому что в европейских дворцах, от Зимнего до Шенбрунна, есть рабочие кабинеты и приемные залы, а хоккейных катков и казино в них нет. А в этом сооружении — наоборот.

Я писала, что по замыслу это сооружение больше всего напоминает семизвездочный отель all inclusive, который строится в нищей стране для богатых туристов и концепция которого заключается в том, что все сооружение обносится стеной, и вся инфраструктура, в нищей стране отсутствующая, строится внутри отеля. Там как раз похожий список и получается: казино, игровые автоматы, бассейны, катки, спа и пр.

Только этот псевдоотель построен не для туристов, а для избранных, отгородившихся железной стеной от той самой страны, которой они должны управлять.

Это — лучший символ современного российского правления. Когда вместо того чтобы создавать общественную инфраструктуру для всех граждан, проводят в дворец для избранных ЛЭП, газопровод и дорогу, а за забором — хоть трава не расти.

Даже аэропорт, который построили в Геленджике, долго не имел пассажирского терминала! А зачем?

Архитектура — самое убийственно символическое из искусств.

И вот не прошло и трех недель, как дворец «взял на себя» Ротенберг. Как на грех, ровно в этот же день «Медуза» раскопала, что во дворце, помимо катка, казино и пр., есть еще 16-этажный подземный бункер. Крошечное окошко в скале, которое показал в фильме Навальный, — это просто отдушина в этом уникальном мегаобъекте. Не указан был в фильме также резервуарный парк с пресной и морской водой для бассейна и построенные специально для дворца поля фильтрации.

(Напомню, что в соседнем Геленджике с очистными сооружениями, мягко говоря, есть проблема.)

Ну да, это апарт-отель Ротенберга, на 4 персоны (именно столько на третьем этаже сьютов), с подземным бункером в 16 уровней, хоккейным катком, полями фильтрации, 17 тыс. кв. м площади и с общей территорией в 39 княжеств Монако.

Вы скажете: во всем этом нет ничего нового. Кремлевская фабрика вранья давно работает с полной загрузкой, начиная с мальчика, распятого в Славянске, и укров, сбивших малайзийский «Боинг».

Возражу: ровно наоборот. Ситуация принципиально новая.

Раньше первый ход всегда был за Кремлем. Это было победоносное вранье с позиции силы. Вранье мента, у ног которого ползает избитый задержанный, а мент говорит: «Да он сам ударился». И узник в ужасе кивает: да, я сам. Это была ложь победителя, которому все нипочем: «Ну и чего вы нам сделаете, а?»

Теперь это ложь оправдывающегося. Навальный атакует, а Кремль защищается: «На вас шапка горит!» — «Это не моя!»

Кремль никогда не оправдывался в ответ на разоблачения Навального. Он просто молчал. «Кому интересен этот блогер?» Как выясняется, блогер интересен 100 млн зрителей.

Есть простое правило пропаганды. Она может нести какую угодно ложь, но действенной бывает только тогда, когда в эту ложь верит больше людей, чем над ней смеется. В случае фильма со 100 млн просмотров оправдания Кремля о том, что, во-первых, во дворце ремонт, во-вторых, он Ротенберга, — не работают.

По-настоящему, конечно, надо было б сказать, что дворец построил сам Навальный на деньги, украденные от донатов из ФБК* и при поддержке западных спецслужб. А что? Версия не менее убедительная, чем у Ротенберга.

* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) Алексея Навального включена Минюстом в реестр организаций — иностранных агентов