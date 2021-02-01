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№ 10 от 1 февраля 2021

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Шокером до потери сознания

31 января в Москве и Питере: ВИДЕО

Политика5

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Видео: «Новая газета»

тема «Новой газеты»: протесты 31 января

Объекты захвата — субъекты свободы. Репортаж спецкоров «Новой газеты» с московских улиц, по которым протестующие водили за собой ОМОН
31 января в Москве. Что увидели корреспонденты «Новой»: только фотографии
Закрытый город. Петербург становится если не колыбелью, то основной точкой протеста на карте страны. Репортаж с акции 31 января
31 января в Петербурге: фотографии Елены Лукьяновой
Жестче Росгвардии — люди в спортивной форме. Как прошло протестное воскресенье в регионах России. Фото, видео и тексты прямо с места событий
Санитарное дело, процесс детей и драки с ОМОНом. Обновляемый гид «Новой» по преследованиям протестующих
«Силовики — колония организмов, в которой нет единого мышления». Глеб Павловский о том, «как просто управлять идиотами» и как трудно теперь президенту Путину
Запах страха в школьных коридорах. Учителя по всей стране угрожают детям по политическим мотивам. Как преподаватели превращаются в жандармов и стукачей

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Теги:
электрошокер, силовики, права человека, грубое задержание, задержания, пытки

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