Шокером до потери сознания

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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
«Новая газета»редакция
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тема «Новой газеты»: протесты 31 января
Объекты захвата — субъекты свободы. Репортаж спецкоров «Новой газеты» с московских улиц, по которым протестующие водили за собой ОМОН
31 января в Москве. Что увидели корреспонденты «Новой»: только фотографии
Закрытый город. Петербург становится если не колыбелью, то основной точкой протеста на карте страны. Репортаж с акции 31 января
31 января в Петербурге: фотографии Елены Лукьяновой
Жестче Росгвардии — люди в спортивной форме. Как прошло протестное воскресенье в регионах России. Фото, видео и тексты прямо с места событий
Санитарное дело, процесс детей и драки с ОМОНом. Обновляемый гид «Новой» по преследованиям протестующих
«Силовики — колония организмов, в которой нет единого мышления». Глеб Павловский о том, «как просто управлять идиотами» и как трудно теперь президенту Путину
Запах страха в школьных коридорах. Учителя по всей стране угрожают детям по политическим мотивам. Как преподаватели превращаются в жандармов и стукачей
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