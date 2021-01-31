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№ 10 от 1 февраля 2021

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Репортажи

31 января в Петербурге: фотографии

Репортаж Елены Лукьяновой

Политика8

Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»

8
 
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Читайте репортаж корреспондентов «Новой» с массовых акций протеста в Петербурге. 

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

 

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петербург

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