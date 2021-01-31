Жестче Росгвардии — люди в спортивной форме

Акции 31 января в России были не такие многочисленные, как неделю назад, но силовики действовали ощутимо жестче. Корреспонденты «Новой» лично были свидетелями сегодняшних событий. Читайте прямые репортажи из Владивостока, Крыма, Севастополя, Самары, Смоленска, Перми, Екатеринбрга, Ростова-на-Дону, Красноярска, Челябинска и Кургана.

Владивосток Митинг в поддержку Навального превратился в хороводы на льду с массовым задержанием участников

«Аквадискотека! Аквадискотека!» — весело кричат ребята на льду Амурского залива во Владивостоке и водят хоровод вокруг заглохшего аэробота, который привез им капитана полиции с благой вестью: на льду опасно, говорит он. А на берегу — совсем наоборот. Там никто никого задерживать не будет, а просто возьмут показания, обещает капитан. Все смеются. На берегу по направлению, куда идет колонна протестующих, мечутся омоновцы, ездят туда-сюда автозаки с мигалками. И это внушает легкие сомнения в заверениях капитана. Столица Дальнего Востока 31 января помитинговала малым составом, зато с чисто приморской спецификой. С раннего утра в центре Владивостока — настоящий парад: на каждом углу сотрудники полиции, фээсбэшники в штатском, омоновцы при параде, автозаки сплошной стеной. На улице минус 17, и это, по нашим меркам, холодина. К полудню у памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке собирается около 70 митингующих, пресса в жилетах и силовиков без счета. На одного из участников акции наседает пожилой мужчина, с пеной у рта доказывает, какой Навальный плохой. Дедушку пакуют в автозак одним из первых… Митинг проходит в молчании и почти без плакатов. Народу становится больше, человек 250. Задержания начинаются уже в 12.10 и идут буквально каждую минуту. «Извините, я понимаю, что вы задерживаете вот этих, но как на автобус сесть?» — наивно спрашивает дама в шубе у полицейского. Тот машет дубинкой: мол, на вокзал или на улицу Лазо: на соседних остановках, в километре примерно ходьбы. Хотя автобусов на остановке «Площадь борцов за власть Советов» хватает. Муниципальных, чистеньких. В обычные дни они возят пассажиров, сегодня — задержанных, в числе которых — удивленные сударыни средних лет, которые вообще слабо понимают, почему они здесь. — Я пришла выразить свою политическую позицию. Букет белых, синих и красных цветов в моих руках свидетельствует, что я выражаю ее мирно, — говорит жительница Владивостока Александра. — Моя позиция состоит в том, чтобы в моей стране работали социальные институты и коррупции было меньше. Неочищенный снег — это коррупция. Перекрытые переходы — это коррупция. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета» Для такого, мягко говоря, не массового митинга меры безопасности просто беспрецедентные. ОМОН стоит даже на крыльце здания правительства края. Когда я подхожу чуть ближе, чтобы снять эту чудо-картинку, меня сверлит глазами какой-то человек в штатском без каких бы то ни было опознавательных знаков. Советует не снимать и уйти. Я только собираюсь последовать его совету, как от группки таких же людей в темной гражданской одежде отделяется один и берет меня за рукав. — Я журналист, из «Новой газеты». Меня зовут Валерия Федоренко. Давайте я вам документы покажу, — говорю человеку в гражданке, пока он настойчиво тащит меня к группе омоновцев. Не надо документов, говорят мне уже омоновцы, в автозаке покажешь. Да и в автозаке (точнее, автобусе) никаких документов у меня не просят. Я греюсь уже минут 7, когда заходит кто-то из силового начальства: «Так, кто тут пресса! Выходите!» Тем временем на набережной Спортивной гавани уже через час после начала митинга ребята хороводят вокруг елочки. Потом их пакуют в автозаки. Вот некоторые рассказы задержанных. — Я шел в World Class, — говорит Евгений, обладатель протокола за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. — Постоял, посмотрел на людей, на то, как в мегафон бубнили. Спросил у «тяжелых», как пройти, они ничего не сказали. Я отвернулся, прошел три шага, и они прыгнули… — Я прогуливался по набережной — Батарейная, 4. Вышел на пирс при сотрудниках ОМОНа. Когда люди начали по льду уходить в сторону Эгершельда, я подумал: пойду назад. Мы с девушкой Сашей шли в кино, — рассказывает молодой парнишка, которого только оформили к двум часам ночи (а Александру как раз еще нет). — Издалека услышал, что мне кричат: «Стой!» Мог бы убежать, но не стал… Меня под руки — и вот я в отделе полиции уже 9 часов. — Пошла гулять на «Серую лошадь», живу на Нейбута. Хотела дойти до вокзала, силы кончились. Шла домой по дворам. А тут они — ДПСники, говорят: пошли. Я им говорила, что гуляю, а они: садись, пошли и все. Задержали меня в 15.39, сейчас 2 часа ночи. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета» — Мы с братом шли с работы, мы электрики. Заглянули на площадь, сфотаться у елочки. Народу вообще никого не было, кроме полиции. Стали уже уходить к остановке — подлетела «Газель» с ОМОНом, мордой в снег воткнули, за руки за ноги, потащили — с меня штаны слетели. А когда залезли в рюкзак — у нас же инструменты… У них паника: все, особо опасные преступники, террористы… Один из задержанных, по его словам, получил при до конца не выясненных обстоятельствах ранение в ногу из травматического оружия. Впрочем, в УМВД это категорически отрицают. Как и наличие электрошокеров. Он попросил не указывать его имя и фамилию (имеется в редакции). Сейчас мужчина находится в тысячекоечной больнице Владивостока (Городская клиническая больница № 2). Совсем скоро ему будут делать операцию, как рассказывает он, чтобы извлечь пулю из бедра. — После митинга я пошел гулять по морю, недалеко от Спортивной набережной. Меня догнал человек в штатском, приказал лечь на лед. Я ему кричу: «А ты полицейский или кто?» Он повалил меня и достал пистолет, блестящий. Оказалось, что травмат, но выглядел как ТТ. После выстрела он меня схватил и повел на берег. Присоединились другие сотрудники, также без формы. Как выяснилось, он сотрудник полиции, на 1 секунду показал удостоверение. Я сказал, что это незаконно. Меня взяли, скрутили руки, потащили. Минут 25 вели. Потом передали ОМОНу, тот еще сильнее заломил руки: 2 сотрудника тащили, третий сзади бил электрошокером. В позе звезды поставили меня к машине, обыскали без понятых, без протокола. Ударили по руке, потому что я ее типа опускаю. Сейчас у меня дыра в ноге, внутри пуля, на рентгеновских снимках она видна (снимок есть в распоряжении редакции. — Ред.). …В 13.30 люди вышли на лед Амурского залива и гуляли два с лишним часа. На лед обычному гуляющему не пройти. Кругом ОМОН. У прессы проверяют документы и пропускают. По льду бродит колонна, человек 100–150. За колонной по берегу туда-сюда — ОМОН и автозаки. Иногда ребята останавливаются и слушают из колонок ДДТ: «Свобода, свобода, так много — так мало…» Рыбаки на льду недовольны: корюшку распугали! Недоволен и капитан полиции, который, сидя в заглохшем посреди Амурского залива аэроботе, пытается вразумить собравшихся. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета» И вот — на льду ОМОН. Митингующие отходят к недостроенному отелю «Хайятт» на мысе Бурный (его должны были сдать 10 лет назад, но коррупция, очевидно, не дала). За ними по большому кругу идут хорошо подготовленные и экипированные сотрудники. Народ оттесняют к берегу и там сажают в автозаки. …Фурор на льду Амурского залива производит Олег, надевший синие трусы поверх джинсов. Сам смеется: «Я в автозаке побывал, со льда сразу приняли, в отдел на Махалина повезли. Я говорю: вы что, я же чемпион Приморского края по подледной охоте! Они так смутились, извинялись. Обратно на мыс Бурный отвезли. По поведению сотрудников в автозаке я понял, что им это все уже тоже надоело. Они дурачились, шутили. Еще пара таких митингов — и полиция перейдет на сторону народа». Валерия Федоренко, соб. корр. «Новой»

Владивосток. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Крым и Севастополь

В республике Крым и Севастополе силовики сделали все, чтобы не допустить проведения акций сторонников Навального. Даже малочисленных. Cтудентам грозили отчислениями, а со школьниками старших классов проводили «профилактические беседы» и напоминали про ЕГЭ. Почти всем участникам предыдущей акции вручили предупреждение «о недопустимости участвовать в несогласованных митингах». К 12.00 площадь Ленина в Симферополе перекрыли металлическими ограждениями. Дежурившие полицейские и сотрудники Центра «Э» попросили корреспондента «Новой газеты» «перейти на другую сторону улицы, чтобы не мешать движению граждан». Задержание. Фото: Анастасия Смирнова Чуть позже, видимо, тоже для удобства граждан, в центре Симферополя отключили интернет и мобильную связь. Площадь со стороны проезжей части патрулировало порядка 15 сотрудников правоохранительных органов, некоторые из них были в штатском. Пытавшихся попасть на площадь оппозиционеров и просто прохожих задерживали. За два часа на глазах корреспондента «Новой» увели 13 человек. Один из них сопротивлялся задержанию. Девушку, которая шла с перевернутым российским флагом, отпустили. В Севастополе силовики также подготовились к акции протеста. Не меньше ста сотрудников полиции и Росгвардии дежурили на участке набережной от площади Ушакова до площади Нахимова. Остановку и пешеходные переходы около площади Нахимова перекрыли. На самой площади, куда в прошлый раз вышло две сотни оппозиционеров, стояли автозаки. Помимо силовиков здесь дежурило и много «дружинников». Силовики точечно задерживали подозрительных, на их взгляд, людей. Задержали, по оценкам очевидцев, не меньше шести человек, причем даже женщину, гуляющую с ребенком 10 лет. Одна из задержанных, Анна Соколова, рассказала «Новой газете», что ее отвезли в Гагаринский отдел полиции для дактилоскопии, но спустя час отпустили, вручив «предостережение о незаконности участия в несанкционированных митингах». Женщина уточнила, что, судя по всему, ее задержали за футболку с надписью «Свободу Павлу Зеленскому». Зеленский — оператор ФБК, которого 15 января арестовали за экстремизм из-за твитов о самоубийстве журналистки Ирины Славиной. Анастасия Смирнова, Надежда Исаева, специально для «Новой»

Екатеринбург Большой ледовый переход. В Екатеринбурге силовики вытеснили тысячи протестующих на лед городского пруда. Репортаж Изольды Дробиной с места событий Екатеринбург. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Ростов-на-дону Зеваки за окнами спешно задергивали шторы. Воскресная акция собрала на порядок меньше участников, чем неделю назад, но полиция действовала жестче

В Ростове сторонники Навального облюбовали площадь перед Публичной библиотекой. Силовики учли опыт минувшего митинга и заранее огородили проблемный квадрат так, что к назначенному времени там не удалось собрать внушительную толпу. Бульвар улицы Пушкинской снова нарезали на несколько секторов, выставив кордоны, и две крупные группы протестующих снова сконцентрировались между переулками Университетским и Чехова. Но в отличие от 23 января, нынешнее противостояние проходило в напряженной тишине. Мужчины в неприметной одежде сновали между протестующими и, не стесняясь, раздавали команды по телефону: — Того в зеленой куртке — выдергивайте! Спустя несколько секунд из толпы выводят очередного задержанного. Первыми брали тех, кто пытался выкрикивать что-то. — Снимайте, снимайте это! — кричит очередная жертва, которую вдвоем-втроём волокут к автозакам полицейские. — Это незаконно! Я ничего не делала! — Пожалуйста, мне надо домой! — умоляет девушка в длинном пуховике, стоявшая рядом с оцеплением. Её уводят, несмотря на то, что никаких выкриков не было и в помине. В Университетском переулке среди автозаков и городских автобусов, подготовленных для перевозки силовиков, желтеет микробус с надписью «Дети». Фото: Елена Романова / «Новая газета» Молчаливое противостояние на Пушкинской длилось не более часа, после чего колонна, численностью, по моим оценкам, не более полутора тысяч человек, двинулась в сторону Ворошиловского проспекта. Стало понятно, что силовики применили излюбленную тактику: прогнать протестующих несколько километров по центральным кварталам Ростова, чтобы по пути колонна потеряла силы, запал и постепенно рассеялась. Вырвавшись из из-под надзора неприметных людей в штатском, протестующие по дороге не отказывали себе в удовольствии высказать власти всё, что они о ней думают — набор кричалок после 23 января у протестующих не изменился. Разве что в этот раз, благодаря усилиям полиции, разгневанных участников митинга услышали жители тихих пятиэтажек. Они с удивлением выглядывали из окон, фотографировали идущих. «Ростов, выходи!» — эхо молодых голосов отскакивало от серых стен. Зеваки за окнами, завидев сопровождающие колонну полицейские машины, испуганно задергивали шторы. На крупных перекрестках митингующие по-прежнему терпеливо дожидались зеленого светофора. За ними двигалась небольшая колонна автозаков. Проезжающие мимо автомобилисты то и дело приветствовали колонну клаксонами. На пересечении Ворошиловского и Красноармейской предусмотрительно выставленный регулировщик специально задержал поток, чтобы дать идущим пересечь четырехполосную улицу. — Спасибо! — кричали ему молодые люди с ёршиками в руках. Намотав по центру более трех километров, колонна начала таять. Когда часть ее в какой-то момент вырулила вновь на Красноармейскую, выяснилось, что тротуары перекрыты бойцами ОМОНа и вновь подняться по ней в центр не получится. Молодые люди не выдержали и начали выбегать на проезжую часть, пытаясь обойти сотрудников Росгвардии. — Ребята, подождите нас! — кричали им с другой стороны растерянные соратники. ОМОН внимательно следил за самыми отчаянными бегунами, нервно постукивая дубинками. В отделе полиции Кировского района, куда должны доставлять задержанных, дежурный отказался говорить с журналистом. Во двор отдела один за другим въехали несколько «уазиков», на задних сиденьях были видны задержанные. — Камеру убрать! — завопил дежурный, увидев фотоаппарат, направленный вслед автомобилям, из которых стали выходить люди. Как позже выяснилось, туда были доставлены известные ростовские правозащитники: 84-летняя Лидия Ольшанская и две 68-летние сестры Ольга и Ирина Зениных. Главный редактор издания «Батайское время» Светлана Шишканова за участие в акции получила 10 суток ареста. Коллегам Шишканова успела сообщить, что ей вменяется участие в несанкционированном митинге. «ОВД-Инфо» собщает о 33-х задержанных в ходе воскресной акции в Ростове. Елена Романова, соб. корр. «Новой»

Самара

Акция началась в 12.00 по местному времени у ТРК «Звезда» и завершилась на площади Славы. Всего в митинге, по данным ГУ МВД, участвовало 300 человек, по оценкам СМИ — порядка тысячи. Еще в начале шествия силовики разделили колонну митингующих, в тот же момент начались первые задержания. Вскоре участники разбились на разобщенные малые группы. Однако на Кольцевой улице им удалось объединиться и продолжить шествие к зданию областного правительства, на подходе к которому уже стояли отряды полиции. «Непонятно где все. Вроде шли вместе, а в итоге всех скрутили еще в начале. 23 января полиция вела себя как-то спокойнее, не брали так жестко», — комментировал задержания один из участников шествия. В 12.50 по местному времени меня задержали. Посмотрев на редакционное задание и удостоверение прессы, один из полицейских заявил: «Нечего с ним болтать, в отделе разберутся». В автозаке меня ожидало еще 30 человек. Дышать было нечем, крыша автозака протекала. Несмотря на это, салон продолжали пополнять новые задержанные. Вскоре мы начали обмениваться контактами, два парня вели прямой эфир в социальных сетях, а остальная часть шутила и обсуждала происходящее. Так нас катали по городу час. «Говорят, в автозаке терять вещи — плохая примета, так и вернуться можно. Ребята, следите за карманами и сумками», — заметил один из задержанных. Следующие три часа я провел в отделении полиции № 3. Среди задержанных была Мария Евдокимова, координатор штаба Навального в Самаре. Адвокатов к задержанным не пропускали. «Граждане полицейские, меня ждет адвокат снаружи. Понимаете, я юридически неграмотный и не понимаю всей процедуры. Вот вы меня начнете досматривать, изымать вещи, а я и не знаю, как мне реагировать», — объяснял полицейским один из них. Выпустили меня из отделения полиции, одновременно получив документы из Москвы о моем сотрудничестве с редакцией и звонок от главного редактора «Эха Москвы в Самаре» Сергея Курт-Аджиева. Полиция заявила о 123 задержанных. Артем Элекин, специально для «Новой»

Воркута. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Сыктывкар «Вы живете на наши налоги и хватаете наших детей!» В Сыктывкаре произошли самые массовые задержания за последние 10 лет

На несанкционированной акции в поддержку Навального в Сыктывкаре, по оценкам СМИ и правозащитников, задержали почти четверть участников. По данным Объединённой группы общественного наблюдения (ОГОН), в собрании граждан и шествии участвовало более 300 человек, при этом задержали около 80. Это одно из самых массовых задержаний в истории города. Акция в Сыктывкаре началась с одиночного пикета на Театральной площади, у памятника поэту Ивану Куратову. К этому моменту площадь уже была со оцеплена автозаками и полицейскими машинами. Вокруг мужчины с плакатом «Свободу собраний! Свободу политзаключённым!» быстро начали собираться люди. Вскоре его сменила пенсионерка с плакатом «Свободу — Навальному!». Полицейским, которые обратились к ней с замечанием о недопустимости публичных акций, женщина напомнила о 31-й статье Конституции. Рядом с ней появился еще один протестующий, громко объявивший, что у него только что родился ребёнок и ему есть, что сказать: — Вот здесь много «тихарей», я им тоже скажу: вы пишете по китайскому телефону. Пользуетесь американским интернетом, ходите в китайских куртках, дома у вас всё… — Уважаемый, здесь не согласовано проведение публичных массовых мероприятий, вы нарушаете административный кодекс. Статью 20.2, — прервал его полицейский. — … Вокруг одни иномарки, никто не покупает наш автопром, на 70% состоящий из китайских запчастей, — продолжил мужчина. — Я занимаюсь ремонтами, всё сделано по американским и европейским технологиям. Скажите, чем мне гордиться в этой стране? После этого вопроса мужчину сразу повели в автозак. В след полицейским кричали нелицеприятное. Через полчаса на Театральной площади собралось, по моему мнению, около 300 человек и порядка сотни силовиков. Начались задержания. Протестующие решили дойти до Стефановской площади, на которой находится здание правительства республики, но добраться туда смогли не все. Идущего во главе колонны правозащитника Эрнеста Мезака задержали сразу же. Пока полицейские несли его в автозак, Мезак успевал что-то строчить в телефон. Активистку Шиеса Елену Гулину уже на улице Чернова жёстко скрутили несколько мужчин в штатском и, несмотря на сопротивление, затолкали в автозак. Пока ее тащили, она пыталась узнать, кто они такие и на каком основании ее задерживают. Как рассказали очевидцы, Гулину задержали после того, как на нее указал человек в штатском. Полиция и Росгвардия пытались перекрыть протестующим движение, но люди смогли обойти кордоны дворами. По дороге они рассказывали, почему вышли на акцию. — Мне уже почти 70 лет, но я не смогла не пойти, я и так на предыдущую акцию не попала, хотя весь день следила за событиями. В стране происходит беззаконие, невозможно оставаться в стороне, — говорила одна из женщин. Среди протестующих были люди самых разных возрастов, много пожилых женщин, которые говорили, что пришли защитить будущее своих детей. До Стефановской площади добралось, по моим прикидкам, около 200 человек, которые возле памятника Ленину начали скандировать лозунги. При этом один из молодых людей дирижировал ёршиком. Вскоре на площадь въехали автозаки, из которых высыпали «космонавты». Начались задержания, молодых людей выдёргивали из толпы. Всего здесь я насчитала около 20 задержанных. Задержания продолжились в Кировском парке, где находится здание Управления МВД по Республике Коми. Часть протестующих смогла уйти от росгвардейцев через сад к Национальной галерее. Другую часть силовики заблокировали на входе в парк. После этого в противостоянии наступила пауза. Силовики не понимали, что им делать с протестующими. Пожилые женщины из толпы начали выкрикивать, обращаясь к полицейским: — Мы — ваши матери, что вы делаете? — Вы иждивенцы, мы вас кормим! — Неужели мы для вас такие страшные, опасные преступники? — Вы живете на наши налоги и хватаете наших детей! Молодежь обращалась к росгвардейцам с вопросом, не запотело ли у них забрало? К протестующим подошел офицер полиции и сказал, что людям давали возможность уйти раньше, но они ею не воспользовались. Из заблокированной толпы начали выдергивать по одному-два человека и уводить к автозаку. Вскоре возле него образовалась очередь. Всех задержанных увезли в отделение полиции на улице Первомайской, 21. Сейчас задержанные, которых, по их словам, продержали в отделении полиции более шести часов, не дают ни пить, ни есть. Люди жалуются на тесноту. Они передают правозащитникам, что на всех составляют типовой протокол по административной статье 20.2 (часть 5). Полицейские составляют рапорты, даже не спрашивая, где кого задержали. Несовершеннолетних в отделе полиции нет. Елена Соловьева, специально для «Новой»

Волгоград. Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Смоленск

На акцию в поддержку Алексея Навального перед городской администрацией собрались, по моим оценкам, около 200 человек. Проправительственные СМИ сообщили о «нескольких десятках» участников. Площадь Ленина была ограждена и патрулировалась полицейскими. Люди выстроились в колонну и прошли шествием по улице Октябрьской революции, скандируя: «Свободу политзаключенным!» и «Он не боится — мы не боимся!» У кинотеатра «Современник» — завели хоровод, а после встали в круг и начали читать Конституцию, обращая внимание полицейских, призывавших людей разойтись, на пункт о свободе массовых собраний. Фото: Кристина Кондрашкова, специально для «Новой» Силовики начали фиксировать лица людей на камеры. Некоторые из протестующих демонстрировали полицейским туалетные ершики. Затем митингующие направились в сад Болонье, где начали по очереди взбираться на парапет фонтана и произносить речи. Молодой парень заявил, что, видя несправедливость, он ощущает, что один он не в силах ничего изменить, и уверен, что многим знакомо это чувство. Что ему, когда он собирался на акцию, было страшно выйти против несправедливости и оказаться одному. Толпа начала скандировать ему в ответ: «Ты не один!» Арестов во время самой акции не последовало. Уже после полицейские забрали в отделения десять человек. На них составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение порядка проведения митинга»). Кристина Кондрашкова, специально для «Новой»

Казань. Фото: Андрей Ермолов / специально для «Новой»

Пермь

В Перми, по оценкам СМИ и правозащитников, до 300 задержанных. К ним (по состоянию на 20.00 мск) не пускают ни членов ОНК, ни представителей уполномоченного по правам человека, ни адвокатов. Сообщается, что некоторых после нескольких часов в отделе или в автобусе отпускают. На других составляют протоколы за участие в несанкционированной акции, часто изымают телефоны. Региональный уполномоченный по правам ребенка сообщила, что, по ее данным, на акции «практически не было несовершеннолетних, и нет инцидентов с их участием». Протестующие собрались к 12.00 на площади у ДК Солдатова. Должно было состояться шествие по главным улицам города — Комсомольскому проспекту и улице Ленина с окончанием акции на эспланаде — площади у администрации Пермского края. Но колонне, по сути, не дали начать шествие. Примерно в 12.10 цепи «космонавтов» перегородили Комсомольский проспект полностью. И пешеходную аллею, по которой двигалась колонна, и проезжую часть. «Группа захвата» с дубинками забрала несколько человек с флагами во главе колонны и утащила за оцепление. Основная масса протестующих развернулась и пошла в противоположную сторону, обратно на площадь, но там уже тоже было оцепление. Полиция в мегафон требовала от людей разойтись и не участвовать в несанкционированном мероприятии. В результате силовикам удалось разделить протестующих на несколько частей. Граждане не вступали в конфликт с сотрудниками, а пытались обойти или убежать от правоохранителей на соседние улицы, полиция следовала за ними, снова преграждала путь, разбивала людей на еще меньшие части и пыталась сделать так, чтобы пермяки ушли подальше от центра города. Протестующие пытались соблюдать ПДД, но нарушать правила людей провоцировали цепи силовиков — преграждая тротуар, сотрудники требовали «разойтись», одновременно окружая и выхватывая отдельных протестующих, и людям приходилось перебегать проезжую часть в неположенном месте. «Это вы заставляете нас нарушать ПДД!» – кричали они. Фото: Александра Семенова, для «Новой» Несмотря на действия полиции, разрозненным группам активистов по 50–300 человек удалось вернуться в центр Перми ближе к 14.00, и акция завершилась, как и планировалось, на центральной площади у краевой администрации, где собралось порядка тысячи пермяков. Для нейтрализации даже совсем небольших групп протестующих полиция несколько раз полностью перекрывала основные улицы города и целые кварталы в центре на продолжительное время — до получаса и более. По пустой проезжей части ездили машины полиции и сообщали через громкоговорители, что граждане не только участвуют в незаконном мероприятии, но и нарушают распоряжение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о санитарно-эпидемиологических ограничениях, за что положена административная и уголовная ответственность. Стоит отметить, что особо грубые задержания проводили непонятные люди в спортивной одежде, на просьбы представиться и объяснить, что происходит, они не реагировали. Александра Семенова, специально для «Новой»

Челябинск

В Челябинске даже официальным лицам оказалось непросто договориться о количестве участников протестной акции. Сотрудники полиции в протоколах указывают цифру 5000 человек. Власти региона говорят о 1500. Мне показалось, что на улицы вышло 2500–3000 человек, а уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко в фейсбуке заявила, что участников было «не больше тысячи, и сплошь одна молодежь». Странно, ведь если была одна молодежь, то почему среди пострадавших, по сводкам скорой, значатся пенсионеры? Например, женщина 1955 года рождения, которая получила закрытый перелом плечевой кости левой руки. Шествие в Челябинске. Фото: Александр Шестаков, специально для «Новой» Задержания начались еще на стартовой точке шествия — задерживали тех, кто выкрикивал лозунги и имел при себе протестную атрибутику, например, туалетные ершики. В дальнейшем, когда таковые закончились, ОМОН начал задерживать тех, кто пытался прорваться сквозь его ряды. На акции присутствовали представители от НОДа и движения «Россия консервативная». Нодовцы пытались всех убедить, что «нужно дать Путину полномочия». Получив в ответ недовольное скандирование, они удалились. Сторонники «России консервативной» пытались не пропустить колонну протестующих на Кировку. Встали в сцепку. Хватило их на 10 секунд. А оскорбительный плакат с призывом «опустить Навального» был порван. Челябинск. Провокаторы н акции. Фото: Александр Шестаков, специально для «Новой» Со слов Юлии Сударенко, сотрудниками полиции было задержано 128 человек, из них 16 несовершеннолетние. По словам координатора «Открытой России» (признана Минюстом нежелательной организацией) Дениса Ибрагимова, в Центральном отделе полиции находятся порядка 20 человек, в отделе района тракторного завода — около 14, в Курчатовском — около 20. По информации правозащитника Алексея Табалова, волонтеры штаба Навального привозят задержанным в Центральное отделение полиции воду и печенье. Александр Шестаков, специально для «Новой»

Новосибирск. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Омск. Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Курган

По оценкам СМИ, в Кургане на митинг вышли от 100 до 300 человек. По официальным данным МВД — 32 человека. Посчитать количество людей сложно: подходы к кинотеатру «Россия» была перекрыты большим количеством силовиков, включая военных и казаков, из-за чего собравшиеся были рассредоточены разными группами у «Главпочтамта», Вечного огня и на дороге. Мобильную связь глушили. Плакатов ни у кого в руках не было. Как и 23 января, шествие было запланировано от площади кинотеатра «Россия», по периметру через центр города и до конечной точки на площади имени Ленина. Если в прошлый раз к кинотеатру согнали снегоуборочную технику, несмотря на то, что в Кургане уже неделю не было осадков, то в этот раз принялись дезинфицировать здание кинотеатра «Россия». В прошлый раз у людей была возможности зайти внутрь и погреться, сейчас — нет. Также силами водоснабжающей организации внезапно раскопали центральные улицы. «Я оказалась в самой гуще событий. Стояла женщина с ершиком в руках, она начала выкрикивать лозунги. Собравшиеся люди поддержали ее, и сразу же подбежали 5–6 полицейских в форме», — рассказала «Новой» одна из участвовавших в акции студенток. Далее, по словам девушки, к женщине с ершиком якобы была применена грубая сила. Артем Дворянцев занимается активизмом с 2019 года. В частности, молодой человек составляет списки задержанных после акций протеста. Во время митинга Артем находился за кинотеатром с небольшой группой людей. Он рассказал корреспонденту «Новой», что в этот раз акция прошла довольно спокойно, «жесткого винтилова не было», но задержания были: полиция отвезла в участок его друга, Евгения Жукова. На него составили протокол, посадили в камеру, но в итоге выпустили с обязательством о явке в суд. Еще одного моего собеседника, Александра, также отпустили из Октябрьского отдела полиции с протоколом, продержав в участке 3 часа. Он также отметил, что акция прошла довольно спокойно. Акция в Кургане 31 января. Фото предоставлено активистами Относительно спокойную обстановку 23 января (тогда люди отметили, что никогда не видели, чтобы так били, раньше на акциях в Кургане и ОМОНа с автозаками не было) курганцы объясняют тем, что губернатора Шумкова «наказали из Москвы». Политическое поле в Кургане начали зачищать еще накануне предыдущей акции. Все активисты курганского штаба Навального сейчас отбывают административные аресты сроком от 8 до 30 дней. Как минимум трех из них судили по скайпу в разных отделах полиции. Местные СМИ сообщают о том, что в квартире координатора штаба в Кургане Алексея Шварца накануне прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». По делу Шварц проходит свидетелем. Юлия Баталова, специально для «Новой»